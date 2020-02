Jedermanns Festspiele

Es ist kurz vor 18 Uhr an einem heißen Spätsommertag im August – Festspielzeit in Salzburg. Über den Mozartsteg schlendert Richtung Festspielbezirk ein Pärchen, er im Smoking, sie im knöchellangen Abendkleid. In der rechten Hand trägt sie zarte lachsfarbene High Heels, an ihren braun gebrannten Füßen quietschen Flip-Flops. Die Plastiktreter ermöglichen der Festspielgängerin einen komfortablen Fußmarsch auf dem schwierigen Salzburger Kopfsteinpflaster. Gewechselt wird dann später.

Die Stadt als Bühne: So kann man die Idee Hugo von Hofmannsthals auch verstehen: Alltag und Inszenierung verschwimmen bei dem jungen Paar aufs Schönste. Es versinnbildlicht damit ziemlich genau die ursprüngliche Vision der Festspiele, die Kunstgenuss und Urlaubsfreuden miteinander verbinden wollte. „Das mittlere Europa hat keinen schöneren Raum“, schreibt Hugo von Hofmannsthal, einer der Erfinder der Salzburger Festspiele, über Mozarts Geburtsstadt. Er und seine beiden Mitstreiter Max Reinhardt und Richard Strauss formulierten vor nunmehr 100 Jahren gemeinsam das Ziel, mithilfe von Musik, Oper und Schauspiel „höchsten Kulturgenuss zu bieten“ und „Touristen aus aller Welt anzulocken“. Was ist aus dieser Idee geworden?

Lange Zeit galten die Salzburger Festspiele als eine elitäre Angelegenheit für Reiche. Die Karten waren immens teuer und trotzdem schwer erhältlich. In der Stadt und der näheren Umgebung waren im Juli und August kaum Hotelzimmer zu bekommen, günstige schon gar nicht. Doch das ändert sich langsam. Zwar werden schon seit Längerem etwa die Hälfte aller Karten für unter 100 Euro angeboten, doch sie dann auch wirklich zu bekommen, ist etwas anderes. Denn meist sind diese günstigen Karten schon wenige Minuten nach Beginn des Kartenvorverkaufs weg.

Und doch gibt es einige Möglichkeiten, Festspielatmosphäre zu erleben, ohne dabei arm zu werden. Davon weiß die Stadtführerin Heidi Reiter zu erzählen. Bei einem Rundgang durch die Altstadt deutet sie auf das Mozarteum und erzählt, dass hier jedes Jahr zur Festspielzeit Internationale Sommerkurse für junge Musiker angeboten werden. „Die Abschlusskonzerte sind öffentlich, umsonst und auf einem sehr hohen Niveau.“ Für die gebürtige Salzburgerin ein echter Geheimtipp. Und noch einen zweiten kennt die 66-Jährige und öffnet die große, schwere Tür der Kollegienkirche. „In der Woche vor der offiziellen Eröffnung findet hier die ‚Ouverture spirituelle‘ statt.“ Diese Reihe gibt es seit 2012, sie ist geistlicher Musik gewidmet und soll ganz im Sinne Hofmannsthals der Völkerverständigung dienen. Reiter schwärmt von der Atmosphäre dieser Konzerte. „Die Kollegienkirche ist ein ganz wunderbarer Raum, die Konzerte hier sind wirklich etwas ganz Besonderes.“ Und im Unterschied zu den „richtigen“ Festspielen ist es durchaus möglich, (bezahlbare) Karten zu erhalten.

Das gilt auch für die sogenannten Siemens Festspielnächte. Das sind kostenlose Open-Air-Übertragungen am Kapitelplatz. Bei freiem Eintritt unter freiem Himmel und mit Blick auf die Festung Hohensalzburg werden vier Wochen lang aktuelle und historische Festspielproduktionen gezeigt. Die Übertragungen beginnen um 20 Uhr, aber schon zwei Stunden vorher beginnen sich die zahlreichen Stuhlreihen zu füllen. Wer mag, kann nebenbei auch etwas essen und trinken. Das Restaurant Imlauer bietet einen direkten Blick auf die Leinwand und man kann dort auch drei Stunden bei einem Glas Rotwein verbringen, ohne dass man scheel angeschaut wird. Im Gegenteil: Später am Abend verteilen die Kellner Fleecedecken an die Gäste, um das Auskühlen von Schulter oder Schenkel zu verhindern. Freiluftaufführungen haben in Salzburg eine lange Tradition und es gibt sie an allen Ecken und Enden. Der „Jedermann“ am Domplatz ist sicher das berühmteste Beispiel, das 1704 im Mirabellgarten errichtete „Heckentheater“ gehört dagegen zu den Plätzen, die man eher suchen muss. In der bezaubernden barocken Gartenanlage erklingt zur Festspielzeit jeweils am frühen Freitagabend heimisches Musik- und Liedgut. Kostenlos.

Im Restaurant zwanglos Prominente treffen

Unlängst ist eine weitere Freiluftkulisse hinzugekommen: die riesige, verwunschene Parkanlage rund um das legendären Schloss Leopoldskron, wenige Autominuten von der Altstadt entfernt. 1918 hat der Regisseur Max Reinhardt das Schloss gekauft und begründete hier zusammen mit Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal die Salzburger Festspiele. Heute gehört das Schloss einer amerikanischen Stiftung, seit 2017 wird das Gebäude als „Schloss Leopoldskron“ vermietet. Auch der angrenzende Meierhof gehört dazu. „Wir haben keine Sterne-Klassifikation, bei uns gibt es weder Room-Service noch Spa, dafür aber Luxus der anderen Art: absolute Ruhe und Abgeschiedenheit in einem historischen Gebäude, zu dem nur die Hotelgäste Zutritt haben. Besichtigt werden kann das Schloss ansonsten am Tag der offenen Tür im November“, erklärt Daniel Szelényi, der Manager des Hotels. Auch die rund 15 000 Bücher umfassende Bibliothek von Max Reinhardt darf benutzt werden. Wem das dann doch alles zu beschaulich ist, der besucht das nahe gelegene Freibad kostenlos. Auch die wunderschöne, weitläufige Parkanlage ist privat – außer an ein paar Abenden im Sommer. Zur Festspielzeit wird der Park zur großen Bühne: „Shakespeare im Park“ geht auf die Idee des Gartentheaters von Reinhardt zurück. Man kann also in und um Salzburg herum einiges über die berühmten Festspiele erfahren – Vergangenes ebenso wie Gegenwärtiges -, ohne dabei zwangsläufig viele Hundert Euro loszuwerden. Und man hat dennoch das Gefühl, dabei zu sein. Doch für wen zu den Salzburger Festspielen unbedingt große Namen gehören, der geht essen in die „Triangel“. Dort kann man zum Tafelspitz Prominente schauen. Und mit etwas Glück sitzt man dann neben Daniel Barenboim oder Lang Lang oder kann Tobias Moretti dabei beobachten, wie er sich selbst seine Bratwurst auf den Grill wirft. Um einen Tisch zu bekommen, muss man persönlich beim Wirt Franz Josef Gensbichler vorbeikommen. „Der Tisch ist meine Bühne. Hier ist jeder wichtig, aber keiner der Wichtigste“, sagt der Wirt und setzt einen älteren Herrn auf die Bank neben Barenboim. Und tatsächlich: Bald reden die miteinander. Die Stadt wird Bühne.

