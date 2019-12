Jubiläum wird groß gefeiert

Sie ist schön alt, sie ist historisch wertvoll, aber vor allem ist sie in Festlaune: Die Barockstadt Solothurn feiert im neuen Jahr ihren 2000. Geburtstag. In die Jahre gekommen ist die Stadt aber noch lange nicht. Im Jubiläumsjahr zeigt Solothurn die Pracht vergangener Epochen genauso schön wie die Innovation moderner Zeiten.

Viel erlebt

2000 Jahre alt, viel erlebt, viel bewirkt und immer noch so eindrucksvoll und schön erhalten: Solothurn plagen weder Ermüdungserscheinungen noch Altersbeschwerden. Im Jubiläumsjahr 2020 wird die schönste Barockstadt der Schweiz ihren runden Geburtstag mit vielen Attraktionen, spannenden Aktionen und eindrücklichen Aktivitäten feiern.

Und, dass Solothurn Feste feiern kann, ist im bekannten Solothurnerlied längst verbrieft: „Alli Johr es Galafrässe und e guete Wy, Christe, Heide, Katholike, alles isch derby.“ Dies soll im Jubiläumsjahr nicht anders sein – denn Feste sind in Solothurn legendär. Die Stadt wird in charmanter Solothurner Manier zeigen, was in ihr steckt.

Vorbereitungen laufen

Die Vorbereitungen für das Festjahr sind in vollem Gange. Mittels eines Wettbewerbs wird der Platz hinter der Rythalle einen Namen erhalten und am Startanlass vom 1. Januar 2020 getauft werden. Großen Anklang findet auch dieses schöne Projekt: Die Gläser einer historische Öl-Laterne werden von Schülern bemalt. Schließlich soll dieses Unikat während des Jubiläumsjahrs wandern – von einer Privatperson zu einem Verein oder auch zu einer Schulklasse. Ein Zeichen und Symbol der Verbundenheit, des Zusammenhalts und des Netzwerkes einer intakten Gesellschaft.

Viele Gäste erwartet

Mal führt die Barockstadt Regie, mal gibt sie den Ton an und mal das Tempo vor – Solothurn wird das 2000-Jahr-Jubiläum nicht nur feiern, sondern Gäste von Nah und Fern herzlich willkommen heißen – und alle mit kulturellen, historischen oder Quartierfesten überraschen. Schließlich ist es ein Privileg sein 2000-jähriges Bestehen so aktiv und attraktiv feiern zu können.

