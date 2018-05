Jura studieren!

Anzeige

Was ist das hier? Eine Kulissenstadt? Bildschön sind die bunten Häuser mit den Treppengiebeln am Marktplatz aufgereiht. Aber fast alle stehen leer. Und irgendwie kennt man das doch – woher nur? „Hier wurden viele Szenen des Filmes ‚Wer’s glaubt wird selig‘ gedreht“, sagt Rosa Stauber. Sie kennt Hohenburg noch aus der Zeit, als die heute verlassene „Alte Post“ ein renommierter Gasthof war, als Geschäfte und Kneipen reichlich vorhanden waren. Heute gibt es nicht einmal mehr einen Bäcker. „Die jungen Leute sind alle in die Neubausiedlungen gezogen, da müssen sie nicht mit dem Denkmalschutz kämpfen“, sagt Frau Stauber, die am Marktplatz ausharrt mit ihrer sonnengelb gestrichenen Pension.

Von Frühjahr bis Herbst hat sie sogar jede Menge Nachbarn. 250 Große Hufeisennasen leben dann unter Kamerabeobachtung im „Fledermaushaus“ unter der wissenschaftlichen Obhut von Rudi Leitl. Jeden Freitagabend steht das Haus für Besucher offen, die ein faszinierender Vortrag über das Leben der Fledermäuse erwartet. Dann dürfen sie den Abflug der Tiere zur nächtlichen Jagd erleben. Den Winter verbringen die Tiere ruhend in umliegenden Höhlen des Jurakarstes.

Bayern Anreise: Von Stuttgart nach Hohenburg sind es rund 260 Kilometer via A 6, von Kelheim zurück nach Stuttgart knapp 290 Kilometer via A 8.

237 Kilometer Rundweg in 13 Etappen mit weiteren 18 Schleifen für Ausflüge/Tagestouren. Wanderkarte Jurasteig 1:50 000, Verlag Publicpress, 12,99 Euro. Unterkunft und Pauschalen: Pension Stauber in Hohenburg, gut geführte Familienpension mit Pool und lauschigem Garten, DZ mit Frühstück ab 69 Euro, www.pension-stauber.de. Zum Goldenen Löwen in Kallmünz, schöne, individuell gestaltete Zimmer mit Kunst an den Wänden, DZ mit Frühstück 82,50 Euro, in der Dependance ab 71 Euro, www.luber-kallmuenz.de. Zum Goldenen Lamm in Schmidmühlen, Traditionshaus mit guter Küche, DZ mit Frühstück 50 bis 75 Euro, www.gasthof-pension-goldenes-lamm.de. Gästehaus Kloster Weltenburg bei Kelheim, moderne Zimmer, tolle Lage am Fluss, DZ mit Frühstück ab 104 Euro, www.kloster-weltenburg.de/gaestehaus.

gibt es bei www.kleins-wanderreisen.de sowie www.alpenlandtouristik.de. Allgemeine Informationen: www.jurasteig.de, www.bayerischerjura.de, www.amberg-sulzbacher-land.de, www.tourismus-landkreis-neumarkt.de

Ein Haus ohne Dach, ins Gestein hineingebaut

Rosa Stauber juckt es zuweilen in den Füßen. Dann begleitet die sportliche Wirtin ihre Gäste auf dem Jurasteig, etwa auf der Etappe von Schmidmühlen zurück nach Hohenburg. Knapp vier Stunden ist man hier auf abwechslungsreicher Landschaftsbühne unterwegs. Nach einer Strecke durch tiefen Wald hinauf zum Blaugrund geht es über Wacholderheiden weiter. „Im Frühling sind die Magerrasenwiesen mit Orchideen und Bartnelken bestückt“, sagt Stauber. Wildromantisch zieht sich der Weg an schroffen Jurafelsen entlang, von denen sich Ausblicke auf die Wallfahrtkapelle Stettkirchen und auf die Burgruine von Hohenburg ergeben. Im Tal strömt in tiefgrünem Glanz die Lauterach dahin.