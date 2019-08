Kabeljau und Kräuter

Einen Monat dauerte die Fahrt von der normannischen Küste nach Neufundland. Es waren Wochen der Schufterei, schwerer See und wachsenden Hungers. Doch die Mühen lohnten sich: Vor Neufundland fing sich fetter, nahrhafter Kabeljau fast wie von selbst. Die Fischer aus Fécamp kauften auf dem Festland Tintenfisch, um den gierigen Meeresfisch anzulocken, oder fischten Muscheln und Seeschnecken als Köder. Der Rest war ein Kinderspiel: Rund ums Schiff warfen die Männer Tiefseeleinen aus. Am nächsten Morgen hievten sie den Fang Stück für Stück vom Beiboot ins Boot – die übrige Arbeit hatten bei Nacht die Leinen gemacht.

73 Schiffe, darunter 69 stolze Dreimaster, fuhren um die Wende zum 20. Jahrhundert regelmäßig von Fécamp an die Nordostküste Amerikas – zu einer Zeit, da man im 60 Kilometer entfernten Dieppe längst gut und geruchsneutral an Badegästen verdiente. Seit 1848 schaffte es eine die Eisenbahn in nur vier Stunden von Paris nach Dieppe, wo die Gäste ins Wasser tauchen und im Café des Tribunaux auf Oscar Wilde, Victor Hugo, Edgar Degas oder Claude Monet treffen konnten.

In Fécamp beschäftigte man sich unterdessen mit Kabeljau. Es dauerte nicht lange, bis die Gewässer vor Neufundland überfischt waren. Trotzdem blieb das kurz vor Étretat am Ärmelkanal gelegene Fécamp bis zum Zweiten Weltkrieg der größte Kabeljau-Hafen Frankreichs. Erst 1987 wurde „Le Dauphin“, der letzte Kabeljaufänger Fécamps, verkauft.

Das Erbe prägt das Städtchen bis heute. Noch immer besitzt Fécamp eine ansehnliche Flotte; dazu einen Fischmarkt und drei Fischfabriken. In einer Fabrik im Hafen, in der einst der Kabeljau aus Neufundland verarbeitet und Hering geräuchert wurde, ist heute das Museum „Les Pêcheries“ heimisch. Vom Glasaufbau auf dem Dach geht es über fünf Ebenen ins Parterre, vorbei an prähistorischen und römischen Funden, durch die Stube einer Fischerfamilie bis zu Gemälden, die Eigner von ihren Schiffen malen ließen.

Andere Werke bilden das Leben an der Küste ab. Im 19. Jahrhundert strömten auch Maler und Schriftsteller in die Normandie. Gustave Flaubert und Marcel Proust lebten und schrieben hier, der Erzähler Guy de Maupassant wohnte als Kind in Fécamp und später im zwanzig Kilometer entfernten Étretat. Dort parken heute Fans des Krimi-Ganoven Arsène Lupin die halbe Stadt zu, um das Haus seines Schöpfers Maurice Leblanc zu besichtigen.

Auch die an die Alabasterküste anschließende Blumenküste ist dank sandiger Küste und geschickter Vermarktung als Wiege des Impressionismus erfolgsverwöhnt, wo Fécamp seit jeher hart arbeiten muss. In Trouville-sur-Mer verbinden sich Fischerei, Altstadt und Strandleben zu einem Bild von schönster Harmonie. Hier mischt sich in den Geruch von Fisch stets ein Hauch von Chanel Nummer fünf.

Vor Trouvilles Fischmarkt stehen Stehtische auf dem Bürgersteig, damit Besucher Austern und Shrimps an Ort und Stelle verschlingen können. „Man verdient gutes Geld damit“, erklärt zufrieden Poissonier Logan Sanchez. Seit der Einundzwanzigjährige aus Honfleur die Fachschule für Fischhandel in Le Havre absolvierte, verkauft er hier Jakobsmuscheln, Makrelen, Wolfsbarsch, Seezunge, Steinbutt und anderes Meeresgetier.

„Die Fischer müssen heute weiter hinausfahren als früher“, weiß Sanchez’ Markt-Nachbar Fran?ois Ganz. Seit 35 Jahren verkauft der gebürtige Elsässer Fisch. „Erst war es ein Ferienjob, aber ich habe nie mehr aufgehört.“ Zu schön seien die Nähe zum Meer, der Kontakt mit den Fischern, der Standort mitten in Trouville, wo sich die Autos mitunter Stoßstange an Stoßstange am Hafen vorüberschieben.

In Fécamp ist das Parken kein Problem. Dabei ist Fécamps fast hundert Meter hohe Steilküste nicht weniger dramatisch als die Étretats. Malerisch krönt sie im Norden die Seefahrerkapelle Notre Dame de Salut. Am Strand macht das Wasser wie überall an der Alabasterküste ein eigenartig blechernes Geräusch, wenn es durch große Kieselsteine zurückfließt. Erst die Ebbe legt den Sand frei.

Mit dem Benediktinerpalast, den ein Kapitänssohn mit Namen Alexandre Le Grand erbaute und mit Schätzen füllte, besitzt Fécamp eine erstaunliche Sammlung sakraler Kunst und alter Flaschen. Le Grand war Weinhändler und stellte ab 1863 Kräuterlikör her – nach einem Rezept, das der Mönch Dom Bernardo Vincelli 1509 aus Venedig ins Benediktinerkloster von Fécamp gebracht haben soll. Vanille, Zimt, Koriander und Muskat waren nur einige der Zutaten des Elixiers, das bei den unterschiedlichsten Gebrechen empfohlen wurde.

„Das Rezept war während der Französischen Revolution verlorengegangen. Le Grand fand es in den Familienpapieren „, behauptet Führerin Eloïse. Mit Hilfe eines Apothekers komponierte er daraus den „Bénédictine“ und machte sein Vermögen, das er in sakrale Kunst investierte. Seine Sammlung ist im „Palais Bénédictine“ untergebracht, den er Ende des 19. Jahrhunderts als Museum und Produktionsstätte bauen ließ. Neben Schätzen wie dem Taufbecken aus dem 13. Jahrhundert und Gebet- und Stundenbüchern aus dem Mittelalter gehören zur Sammlung auch Werbeplakate und Likör-Imitate aus aller Welt.

