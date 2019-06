Karibikinsel mit zwei verschiedenen Gesichtern

Jede Karibikinsel ist anders, und Barbados ist viel weiter für den Tourismus entwickelt als Antigua. Das wird schon auf der Fahrt vom Flughafen deutlich: Viel Verkehr, Drive-in-Restaurants und eine Flut von übergroßen Werbetafeln. Der Nordosten der 431 Quadratkilometer großen Insel ist dicht besiedelt, die Westküste hat die schönsten Strände. Insgesamt gibt es nicht sehr viel Natur zu sehen, dafür aber viel mehr kulturelle Sehenswürdigkeiten.

Die Insel besitzt eine einzigartige und abwechslungsreiche Küstenlandschaft. Im Osten am Atlantik und im Westen am Karibischen Meer gelegen, besitzt die Insel damit zwei komplett unterschiedliche Küsten. Die rauere und deutlich wildere Ostküste besticht durch ihre steilen Klippen und üppig grünen Hügel. Von dort aus bieten sich Radtouren durch die beeindruckende Natur an, mit Blick auf den mächtigen Atlantik.

Glasklares Wasser

An der Westküste von Barbados erstrecken sich dagegen über 110 Kilometer feine, weiße Pulverstrände mit glasklarem Wasser. Das Besondere: Alle Strände auf Barbados sind per Gesetz öffentlich zugänglich, private Strandabschnitte gibt es auf der Insel nicht.

Das historische Stadtzentrum von Bridgetown mit dem Uhrenturm im Garrison-Bereich und dem George Washington House gehört zum Unecso-Weltkulturerbe. Parlamentsgebäude, Dom und Synagoge liegen nicht weit voneinander entfernt und damit hat man auch schon fast alles Sehenswerte in Bridgetown gesehen. Überall gibt es auch kleine Straßenmärkte und jede Menge Geschäfte und Kaufhäuser.

Von Bridgetown geht es mit einem Guide in Richtung der atlantischen Ostküste. Gun Hill Signal Station, eine der fünf alten Signalstationen der Insel, ist aufgrund der schönen Aussicht auf Barbados einen Stopp wert. Dann geht es über St. John, wo die älteste Kirche der Insel St. John’s Parish Church ist, zum sehenswerten Andromeda Botanic Garden, bevor man Bathseba Beach an der Atlantikküste erreicht.

Der Ausblick auf das atlantische Meer mit seiner schäumenden Brandungsgischt, die dort riesige pilzförmige Kalkstein-Findlinge geformt hat, sind die wohl die meistfotografierten Motive auf Barbados. So schön die Strände auch hier sind, zum Baden sind sie aufgrund gefährlicher Strömungen nicht geeignet. Wobei die Brandungen für erfahrene Surfer ein wahres Paradies sind.

Weiter entlang der Küste über den Ermy Bourne Highway geht es zur Morgan Lewis Windmill, die einzige noch erhaltene Zuckerwindmühle, die restauriert und in der Karibik betrieben wird. Von der Windmühle aus sind es nur fünf Autominuten über den Cherry Tree Hill in Richtung St. Nicholas Abbey. Diese Abtei, die trotz des Namens nie kirchlichen Zwecken gedient hat, ist ein Muss auf Barbados, da sie eine der ältesten Rumbrennereien und auch das älteste und weitgehend noch im Originalzustand erhaltene koloniale Plantagenhaus der Insel ist.

Rum ist übrigens auf Barbados Inbegriff eines Lebensgefühls. Die Geschichte der Insel ist eng verwoben mit der Geschichte der hochprozentigen Spirituose. Schon zu Beginn der 1640er Jahre nahm die Produktion des „flüssigen Goldes von Barbados“, wie der Rum hier genannt wird, ihren Anfang. Barbados gilt als Geburtsstätte des Rums und familiengeführte Brennereien wie St. Nicholas Abbey sind für ihren exquisiten Rum bekannt.

Rum ein Lebensgefühl

Zurück geht es entlang der Westküste mit ihren mondänen Badeorten. In einem davon, in Holetown bei St. James, steht die St. James Parish Church, einer wunderschönen Kirche aus der englischen Kolonialzeit. Es lohnt sich, für die Besichtigung sich ein wenig Zeit zu nehmen, um auch die Atmosphäre dieser Kirche und des kleinen sie umgebenden Parks, ein ehemaliger Friedhof, auf sich wirken zu lassen.

Bevor es zurück zum Hotel geht, darf man sich noch etwas Zeit für einen kleinen Abstecher in ein auf den ersten Blick unscheinbar wirkendes Wohnviertel nehmen. Doch dann, ein zwar kleines und unscheinbar wirkendes Häuschen, wie die anderen im Viertel, aber frisch und bunt gestrichen mit einer kleinen Tafel im Boden davor: Es ist das Haus, in dem Rihanna aufgewachsen ist. Ihr zu Ehren wurde die Straße auch zum „Rihanna Drive“ umbenannt. Die Sängerin, Grammy-Gewinnerin, Modedesignerin ist auch Sonderbotschafterin von Barbados und unterstützt ihre Heimat bei der Förderung von Bildung, Tourismus sowie Investitionen. Der 21. Februar ist sogar zum offiziellen „Rihanna Day“ ernannt worden.

Doch Rihanna ist nicht der einzige Promi, der Barbados liebt. Stars wie Gwyneth Paltrow, Beyoncé und Jay Z sowie Justin Bieber haben auf der Insel schon ihren Urlaub verbracht. Auch die deutsche Unternehmerin und Barbados-Honorarkonsulin Regine Sixt und ihre Familie reisen gerne nach Barbados und haben dort ein Ferienhaus, in dem sie die Vorzüge der Insel genießen.

Barbados hat eindeutig mehr zu bieten als nur Strandurlaub. Auch Aktivurlauber und Feinschmecker kommen auf ihre Kosten. Endlose Traumstrände, ganzjährig sommerliche Temperaturen, eins der größten Gastronomieangebote der Karibik und mitreißende Lebensfreude sind nur einige Argumente, für eine Reise auf diese Insel mit 3000 Sonnenstunden im Jahr.

