Kein Platz für den Union Jack

Ihr Pint ist randvoll eingeschenkt, wie es sich gehört. Alles muss seine Ordnung haben. Das ganze Dorf spielt Polizei. Und jeder, der neu ist, soll die wichtigsten Regeln gleich zur Kenntnis nehmen. In Devon ist alles genau dort, wo es hingehört: Papierschnipsel sind im Mülleimer, Geldscheine bei der Dorfbank. Und sonntags gibt’s den Sunday Roast, den Sonntagsbraten, selbstredend nur zwischen Mittag und 14 Uhr. Dann ist die Küche zu. Pünktlich auf die Minute.

Zusammen mit dem durch Rosamunde Pilcher berühmt gewordenen Cornwall macht Devon den südwestlichen Zipfel Großbritanniens aus. „Einer aus Devon zu sein, heißt stolz und keltisch zu sein.“ Diesen Satz könnte der Friseur sagen. Der Bauer. Der Polizist. Die Wirtin vom „Nobody Inn“. Alle. Schließlich ist der Name Devon von den Dumnonii abgeleitet, einem keltischen Volk, das die Halbinsel zur Zeit der Römer bewohnte.

Devon hat Städte wie Exeter, die Hauptstadt, oder Plymouth, die wichtigste Hafenstadt. Doch die meisten Gemeinden haben nicht mehr als 10 000 Einwohner, sehr häufig weit weniger. Man lebt in Dörfern, in einer rauen Landschaft, die den Menschen immer etwas mehr abtrotzte als anderswo, die zu Individualismus und extremem Heimatgefühl erzog. Man lebt bis heute von Fischfang, Landwirtschaft und immer noch etwas Bergbau. Das Wirtschaftsförderungsprogramm der Europäischen Union nehmen aber auch die „Leave“-Wähler gerne an, wie die Fischer von Sidmouth.

In Dartmoor ist es einsamer als anderswo

Einer von ihnen schwadroniert gefühlt eine Stunde gegen die Franzosen, die keine Grenzen kennen und alles leer fischen würden. Da sei es doch nur recht und billig, „dass wir auch was abbekommen vom Kuchen, von denen da drüben in Europa“. Die Fischerrunde nickt zustimmend.

Seit einigen Jahren tauchen von denen da drüben immer mehr in Devon auf: Touristen, die nicht nur, wie schon seit Langem, an die Englische Riviera mit Torquay, Paignton oder Brixham fahren, wo die Halbinsel das Glück hat, vom warmen Golfstrom verwöhnt zu werden. Inzwischen wagen sich einige der Besucher auch ins Innere von Devon, etwa ins rau-romantische Dartmoor. Es liegt in einer zauberhaften Landschaft mit Heide-, Moos- und Farnbewuchs. Einspurige Wege schlängeln sich durchs Dartmoor, einem der einsamsten Naturreservate in Europa. Und nur zwei größere Straßen kreuzen dieses unwirtlich, neblig-kühle und feuchte Gebiet, das auf der Landkarte die Form eines kreisförmigen Areals aufweist. Sie treffen sich bei Two Bridges.

Eine andere Brücke liegt nicht weit entfernt und ist ihrem Namen nach weltbekannt. „Bridge over troubled Water“ – wer kennt ihn nicht, den Song des Erfolgsduos Simon & Garfunkel. Nur wenige wissen allerdings, dass es die Brücke über das reißende Wasser auch wirklich gibt. Die fünfbögige Steinbrücke findet sich in dem kleinen Ort Bickleigh, wenige Kilometer nördlich von Exeter. Der Kathedrale wegen fahren die wenigsten dorthin, obgleich sie doch so typisch ist für Devon. Eine Kirche, die eher an eine Festung erinnert als an ein Gotteshaus: quadratisch, praktisch, gotisch. Trotzdem will man in Bickleigh vor allem die kleine Brücke sehen und vielleicht die Inspiration nachempfinden, die die Popstars hier erfahren haben. Dabei fließt der River Exe träge und mit einer Wasseroberfläche, die glatt wie ein Spiegel ist, bis zur Brücke. Erst die Stufe unter der Brücke raut das Wasser auf.

