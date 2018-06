Kleine und sehr feine Festivals locken die Besucher

Anzeige

Das Musikfestival in Siglufjörur an der Nordküste Islands wirdmet sich vom 4. bis 8. Juli der isländischen und skandinavischen Folkmusic, der Weltmusik und Volkstänzen. Das fünftägige Event startet jährlich am ersten Julimittwoch. An wechselnden Orten in der ganzen Stadt finden 15 bis 20 Konzerte statt. Darüber hinaus gibt es Workshops zu Musik und Kunsthandwerk sowie Vorträge. Die Atmosphäre im Fischerdorf Siglufjörur macht das Festival zum idealen Anlaufpunkt für die ganze Familie (www.siglofestival.com).

Metal-Fans zieht es zum Eistnaflug, 11. bis 14. Juli, nach Neskaupstaur. Aus dem beim Start 2005 noch eintägigen Metal-Festival Eistnaflug ist mittlerweile ein viertägiges Musikevent für Freunde des Metal, Hardcore, Punk, Rock und Indie geworden. Bei dem Indoor-Festival in der kleinen Küstenstadt Neskaupstaur, rund 700 Kilometer entfernt von der isländischen Hauptstadt, treten jährlich am ersten Juli-Wochenende ausgesuchte internationale Stars der Szene und eine große Auswahl einheimische Künstler auf (www.eistnaflug.is). Infos unter www.inspiredbyiceland.com bz

