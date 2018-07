Knöchelhohes Karibikwasser

Anzeige

Ein Mekka für Segler

Weiter geht’s in Richtung Süden zu Nelson’s Dockyard: Das beliebte Ausflugsziel ist die einzige noch intakte Marinewerft der Karibik aus dem Georgianischen Zeitalter. Seit Juli 2016 gehört die Werft zum UNESCO Weltkulturerbe. Ein Mal im Jahr wird die alte Werft Ende April zu einem Mekka für Segelenthusiasten. Dann findet hier die Segelwoche statt, die sich unter den Skippern der Welt großer Beliebtheit erfreut.

Beim Rundgang durch Nelson’s Dockyard wird Rum gereicht – damals wie heute für Antigua ein wichtiges Handelsgut. Dazu gibt es ein Stück Pineapple Turnover, ein Ananaskuchen, oder Coconut Cream Pie – eine Torte mit Kokoscreme – aus der Dockyard-Bäckerei.

Eine Stärkung auch für den kommenden Tag, der im Hafen von St. John’s beginnt. Hier liegt ein Kreuzfahrtriese am Dock. 650 000 Gäste gehen von Bord der mehr als 300 Schiffe, die jährlich im Hafen von St. John’s anlegen. Zumindest einen Tag lang wollen die Passagiere auf der Antilleninsel verbringen, bevor sie weiterschippern.

In St. John’s heißt man die Besucher willkommen, sie bringen Kaufkraft auf die Insel. „Wir möchten in den kommenden Jahren noch weiter in den Hafen investieren, und das Hafenviertel in St. John’s komplett zu einer Fußgängerzone umgestalten“, sagt Colin James, der Chef der nationalen Tourismusorganisation Antiguas. Viele Einwohner der Insel leben vom Tourismus – entsprechend hoch ist das Angebot an Ausflügen. Neben dem Luxusliner, fast kaum zu sehen bei der schieren Größe des Ozeanriesen, hat die Excellence festgemacht – ein Katamaran, der Touristen nach Barbuda bringt. 90 Minuten dauert die Fahrt, die vorbei an Antiguas Nordküste durch die karibische See zur Schwesterinsel führt, die im vergangenen Herbst von Hurrikan Irma besonders schwer getroffen wurde. Irgendwann auf der Überfahrt kommt am Ende des Horizonts ein schmaler Streifen Sandstrand in Sicht – kilometerlang und ohne Menschen: 11 Mile Beach, und gleich dahinter die Lagune Barbudas. Die Excellence legt an. Knöchelhohes Karibikwasser begrüßt die Urlauber an einem Strand, an dem jeder ein ungestörtes Plätzchen findet, um sich zwei Stunden lang in der Sonne zu räkeln.

„Behutsam aufbauen“

Das Alternativprogramm ist ein Vogelschutzgebiet, das quer über die Lagune mit Schnellbooten erreicht wird. Die Reste von Barbudas Hauptort Codrington, in dem vor Hurrikan Irma die meisten der 1500 Inselbewohner lebten, bleiben den Besuchern verborgen. In dem Ort, in dem 95 Prozent der Gebäude von Irma zerstört wurden, mussten alle Bewohner evakuiert werden. „Wir möchten Barbuda behutsam aufbauen und entwickeln“, sagt Tourismuschef James.

Das will auch Hollywoodstar Robert De Niro. Seine Pläne für den Wiederaufbau des vor seiner Schließung legendären „K Club“ im Süden Barbudas sind jedoch ambitionierter, schnelllebiger – und nicht wirklich behutsam.

Die ehemalige Luxusferienanlage, wo unter anderem Prinzessin Diana einst mit ihren Söhnen William und Harry in aller Abgeschiedenheit ihren Urlaub verbrachte, möchte De Niro mit einer Investorengruppe Leben einhauchen.

Doch der neue Luxus auf Barbuda mit Marina, Flughafen und exklusiven Villen für Superreiche schmeckt nicht jedem Bewohner. Eine Einwohnergruppe aus Codrington wehrte sich massiv gegen das Projekt – bereits bevor Hurrikan Irma auf der Insel wütete.

Mittlerweile haben sich die Lebensbedingungen auf Barbuda geändert, und De Niro und seine Kollegen haben eine Jobgarantie für alle Einwohner der Insel in Aussicht gestellt, fass der „K Club“ mit seinem neuen Namen „Paradise Found“ eröffnet wird.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.07.2018