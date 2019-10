Kontinent der Kontraste

So schnell wird aus einem Ort für Überlebenskünstler und Expeditionserfahrene ein Hotspot des Übertourismus. Als im wolkenverhangenen Patagonien, am Ende der Welt, 1959 der Nationalpark Torres del Paine gegründet wurde, kämpften sich jahrzehntelang nur wenige Tausend Entschlossene dorthin. Das hat sich deutlich geändert. „Im letzten Jahr konnte sich der Park über mehr als 300 000 Besucher freuen“ – so formuliert es die Arbeitsgemeinschaft Lateinamerika, die viele Touristikanbieter auf diesem Kontinent bündelt. Die Nationalparkverwaltung hatte gemischte Gefühle – sie lässt nur noch Besucher mit vorausgebuchter Unterkunft hinein, um der Überfüllungsprobleme des Parks wieder Herr zu werden.

Und nicht nur die chilenische Provinz Patagonien ist ein angesagtes Reiseziel geworden, sondern Südamerika generell. Die Statistik untermauert das. In Chile stiegen in den letzten 20 Jahren die Besuchszahlen von 1,5 Millionen pro Jahr auf 6,5 Millionen. Ähnlich die Entwicklung in Peru: Binnen 20 Jahren eine Zunahme von einer Million pro Jahr auf mehr als vier Millionen. Orte wie die Andenstadt Cusco mit ihrem Inka-Flair oder die Felsenstadt Machu Picchu gehören zu den beliebtesten Reisezielen weltweit – auch hier gelten nun Besucherlimits. An Peru und Chile sieht man gut, was den Tourismus fördert. Beide Länder haben nach Diktaturen oder Bürgerkrieg solidere politische Verhältnisse. Und eine touristische Infrastruktur, die das Reisen leicht macht.

Das zieht Reisende an, wie sich in Kolumbien zeigt. Lange stand das Land wegen seiner Drogenkartelle und des Bürgerkriegs ganz oben auf der Liste der Reisewarnungen. Zumindest offiziell hat sich das beruhigt, und das Land hat innerhalb weniger Jahre seine Touristenzahl auf mehr als vier Millionen verdoppelt.

Wie sensibel Tourismus auf die politisch-soziale Lage reagiert, zeigt sich am politisch kollabierten Nachbarland Venezuela: Im einst attraktiven Reiseziel ist der Tourismus zusammengebrochen. Auch wenn der Tourismus in Südamerika insgesamt wächst: Weltweit liegt der Kontinent eher im mittleren Bereich.

Dünne Luft und Busritte auf Holperstrecken

Von den weltweit 1,4 Milliarden Touristenankünften, die die Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen errechnet hat, fielen auf Lateinamerika rund 120 Millionen. Spitzenreiter ist Europa mit 713 Millionen, und auch Asien samt Pazifik lag mit 343 Millionen deutlich darüber.

Im Punkt Wachstum steht Südamerika mit drei Prozent nicht schlecht da, aber Südostasien mit einem Plus von sieben Prozent oder Europa (plus sechs Prozent) griffen deutlich mehr vom Tourismus ab. So erscheinen auf der Liste der meistbesuchten Länder, die Frankreich anführt, Argentinien, Brasilien und Chile erst auf den Plätzen 45, 47 und 48 – abgehängt von Bulgarien oder Belgien.

Etliche Faktoren bremsen den Anstieg in Südamerika. So sind die Flugpreise, etwa im Vergleich zu Südostasien, oft teurer. Eine weitere Hürde ist die Sprache: Wer in Südamerika ohne Reiseveranstalter unterwegs ist, kommt zwar mobilitätstechnisch problemlos herum - aber halbwegs Spanisch oder Portugiesisch sprechen und verstehen sollte man schon, wenn es weg von den touristischen Hauptorten geht.

Und schließlich ist Südamerika nach wie vor in mancher Hinsicht ein raues Reisegebiet. Man muss nicht nur patagonische Stürme oder die dünne Luft der Anden aushalten, tagelange Busritte auf Holperstrecken wegstecken können (und die deutlich höheren Unfallstatistiken ignorieren) – Südamerika kann auch gefährlich sein. Der Weltfriedensindex 2019 des australischen Institutes für Wirtschaft und Frieden bescheinigt Südamerika, unsicherer geworden zu sein. Gerade Brasilien mit seinen immensen sozialen Spannungen ist in der Rangliste runtergerutscht. Friedlichstes Land ist demnach Chile, am Ende steht – wenig verwunderlich – Venezuela, aber auch Kolumbien ist ganz unten dabei.

Diese Liste ist keine Kriminalitätsstatistik, aber instabile Gesellschaften korrelieren eben mit höherer Kriminalität (die übrigens in erster Linie die Menschen im Land trifft).

Argentinien, wirtschaftlich schwer gebeutelt, ist so ein Beispiel. Es ist schon auffällig, wie sehr Besuchern in Buenos Aires gerade auch von Einheimischen Vorsichtsregeln eingeschärft werden für Viertel, die auf den ersten Blick völlig solide und sicher scheinen. Im friedlichen Chile ist die Hauptstadt Santiago mit Diebstahl und auch Raub gut dabei.

Das klingt jetzt düster, sollte aber nicht das generelle Bild von Südamerika bestimmen. Das ist ein faszinierender Reisekontinent mit vielen individuellen Entdeckungsmöglichkeiten und mit Menschen, für die der Tourismus ein wichtiger wirtschaftlicher Motor für bessere Lebenschancen geworden ist – oft in lokalen Projekten abseits der Massenpfade. Auch wenn die Rolle des Tourismus inzwischen sehr differenziert diskutiert wird: Südamerika, das sei als These mal gewagt, tut er insgesamt sicher gut.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.10.2019