Kontrolliert wild

In dieser Zeit, von 1907 bis 1912, baute er ein Haus im Schweizer Heimatstil mit mintgrünen Schindeln und rosa Anstrich und schuf mit eigenen Händen einen traumhaft schönen Zier- und Nutzgarten. Heute ist das Anwesen im Privatbesitz von Bernd und Eva Eberwein, die das Kulturdenkmal vor dem Abriss gerettet haben. Die Rekonstruktion des Gartens ist das Werk der Biologin Eberwein, was mithilfe von Briefen, Fotos und Bodenanalysen gelang. Dabei kam heraus, dass Hesse den sandigen Untergrund der Wege mit Büchern befestigte, die er als Kritiker massenhaft zugeschickt bekam. So manches Werk von Jungautoren liegt hier begraben. „Setzen Sie sich auch mal hin und genießen Sie den Garten“, empfiehlt Bernd Eberwein. Doch am liebsten möchte man unaufhörlich hindurchschweben wie ein Schmetterling von Blüte zu Blüte, von den lila Kugeln des Schnittlauchs zum blutroten Mohn und den leuchtenden Sonnenblumenspalieren. „In den Blumenrabatten verteilen wir die Farben und Formen, häufen Blau und Weiß, schmettern ein lachendes Rot dazwischen“, schrieb Hesse euphorisch. Zwei Stunden morgens, zwei Stunden abends – so viel Zeit stecken die Eberweins in die Pflege dieses überbordenden Gartens. Und wie bei den Hesses kommen die Gartenkräuter in den Salat.

Auch auf Schweizer Seite findet man in fast jedem Ort einen besonderen Garten – mit und ohne Seeblick. Durch Apfelbaumland führt die Reise nach Warth zur Kartause Ittingen. Die ehemalige Klosteranlage inmitten von Obstwiesen und Weinbergen ist nicht nur ein Ort der Kultur, Spiritualität und Fürsorge. Im Frühsommer verwandeln rund 1000 Rosenstöcke, darunter 250 historische Wildrosen, den Klostergarten in ein duftendes Blütenmeer. „Raubritter“, „Robin Hood“ und die „Rose von Bourbon“ säumen die Wege, ranken über Pergolen und Spaliere, blühen an Hauswänden und in Kräuterbeeten, wo sich ihr Duft mit der ätherischen Würze von Thymian mischt.

Hermann Hesse hatte einen Traum. Er wollte die Sommerblütenfülle so gerne „aufbewahren und mit in den Winter, in die kommenden Tage und Jahre, in das Alter nehmen“. Eine schöne Vorstellung.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.04.2018