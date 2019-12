Krieg und Bergfrieden

Der Ledrosee und der Gardasee funkeln um die Wette. Nur ein paar Wolkenfetzen durchbrechen das perfekte Blau des Nachmittagshimmels. An solch einem idyllischen Tag ist es kaum vorstellbar, dass hier im Ersten Weltkrieg der Kanonendonner von den Felswänden widerhallte. Tatsächlich jedoch wurde in den Bergen Norditaliens ein erbitterter Stellungskrieg ausgefochten.

„Hier an dieser Stelle konnte man nicht sitzen, ohne dass das Feuer auf einen eröffnet wurde“, sagt Michael Broemsen, Wanderführer im Ledrotal an einem herrlichen Aussichtspunkt oberhalb des Gardasees. Nachdem das zunächst neutrale Italien im Mai 1915 der Donaumonarchie den Krieg erklärt hatte, lieferten sich die österreichischen Standsoldaten - viele von ihnen Kinder oder Greise, da die österreichischen Truppen an der Ostfront standen - gemeinsam mit dem Deutschen Alpenkorps hier einen strategisch sinnlosen Gebirgskrieg mit den italienischen Alpini-Soldaten. „Vorsicht, Kopf einziehen“, mahnt Broemsen beim Einstieg in einen ersten dunklen Tunnel. Trotz der schwülen Hitze draußen ist es im Inneren der ehemaligen Befestigungsanlage kalt und feucht. Tief gebeugt geht es im Licht der Stirnlampen durch einen stockfinsteren Gang. „Mit der stetigen Fortentwicklung der Waffentechnik wurden die Verteidigungsanlagen immer tiefer in die Berge hineingetrieben“, erklärt der 52-Jährige, der aus Botnang stammt und seine Wahlheimat im Ledrotal gefunden hat.

In einem kleinen Aufenthaltsraum tropft Wasser von der Decke. 40 bis 50 Menschen mussten hier monatelang ausharren. Es starben mehr Soldaten an Kälte und Krankheiten als an Kampfhandlungen. „Die Soldaten hatten nicht einmal genug Wasser, um ihr Geschirr abzuwaschen“, erklärt Broemsen, der als hauptberuflicher Lehrer auch seine Schüler in die Bunker führt.

Kaum aus den Tiefen des Bergs wieder aufgetaucht, geht es über Trittstufen senkrecht in die Höhe. In den Fels gesprengte Pfade, Trittstufen und Klettersteige - die heute rund um den Gardasee, im Adamello-Gebirge in der Brenta und in den Dolomiten zu Bergtouren einladen - dienten einst dem Transport von schwerem Geschütz in unzugängliches Gelände. Es war eine Materialschlacht ohnegleichen. Dabei war der Stellungskrieg im Gebirge völlig sinnlos: Selbst die verlustreiche Frühjahrsoffensive der k. u. k. Truppen vom Mai 1916, bei der fast 70 000 Soldaten fielen und die vor allem an der Marmolada und am Monte Pasubio zu wüsten Schlachten führte, brachte keinen militärischen Fortschritt. Erst mit dem Waffenstillstand zwischen der Donaumonarchie sowie Deutschland und den Entente-Mächten im November 1918 war der Spuk zu Ende.

Die Idee, Militärsteige und Anlagen als Versöhnungsprojekt zwischen Tirol und Italien wiederherzustellen, datiert aus dem Jahr 1946. Doch erst in den 1980er und 1990er Jahren wurden sie aufwendig restauriert und durch einen Fernwanderpfad verbunden. Der Friedensweg folgt seither der früheren Frontlinie von Ost nach West; vom Stilfser Joch über den Tonalepass im Adamello-Massiv durch die ganze Provinz Trentino bis zur Punta Penia an der Marmolada. Weiter geht es durch Südtirol und die Sextner Dolomiten. 30 Tage sind für diese Strecke zu rechnen. Den ganzen „Sentiero della Pace“, wie der Friedensweg auf Italienisch heißt, zu gehen, ist wegen seiner mehr als 25 000 Höhenmeter und seiner Länge von rund 625 Kilometern eine besondere Herausforderung.

Er durchquert den Naturpark Adamello-Brenta von Nord nach Süd, führt in die sanfteren, mediterranen Gardaseeberge, über die Vicentiner Alpen aus Dolomitgestein und überschreitet die Lagorai-Kette, die aus Quarzporphyr, einem uralten Vulkangestein, besteht. Mit dem Eintritt in den Costabella-Marmolada-Bereich in den südlichen Dolomiten verlässt man das Trentino. Offiziell endet der Friedensweg in den Sextner Dolomiten.

Die Punta Penia, den mit 3342 Metern höchsten Gipfel der Dolomiten, erreicht man über Leitern und an Drahtseilen. Unfassbar auch hier der logistische Aufwand des Kriegstreibens: Durch die lotrechte Wand und mit bis zu 1000 Meter Luft unter den Füßen wurden Haubitzen und Mörser transportiert.

An der Marmolada wurde der Krieg sogar unters Eis getragen. Die Österreicher, die die vergletscherte Nordflanke besetzt hielten, trieben bei zweistelligen Minusgraden Stollen und Kavernen in den Gletscher - zum Schutz vor den Geschossen, die vom italienisch besetzten Serauta-Grat herabsausten, aber auch vor Lawinen. Jedes Jahr spuckt der Gletscher Waffen und Kleidung aus, die noch in seinem Inneren eingeschlossen sind. Vielleicht liegt sogar der eine oder andere Leichnam unter der Eisdecke, auf der sich im Winter die Skifahrer, im Sommer die Wanderer tummeln. Der Gedanke lässt einen erschauern - ein Gefühl, das auf dem Friedenspfad oft aufkommt. Doch als wolle die Natur verhindern, dass man den Friedensweg mit trüben Kriegserinnerungen verlässt, präsentiert sie zum Abschluss ein erhebendes Spektakel. Der graue Fels beginnt in der Sonne golden zu leuchten, die Gebirgsstöcke färben sich erst zartrosa, dann feuerrot ein. Die flammenden Berge erinnern daran: So grausam der Krieg war, es war eine winzige Episode in der Geschichte der Alpen.

