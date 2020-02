La Serenissima zeigt ihre schönste Seite

Noch ist es ziemlich ruhig auf dem Markusplatz. Die Morgensonne versteckt sich hinter dem Dogenpalast und taucht die Gebäude in ein warmes Licht. Venedig scheint noch nicht so richtig erwacht. Erst allmählich zieht es die Straßenhändler auf den Plan. Schließlich sind noch kaum Touristen unterwegs in der Lagunenstadt.

Wer der „Serenissima“, wie die Stadt gerne genannt wird, seine Aufwartung machen will und dabei auf größeres Gedränge verzichten möchte, ist im Frühjahr oder auch im Herbst genau richtig. Auch dann hat man die bezaubernde Stadt nicht für sich alleine. Doch zumindest ist das Geschiebe nicht ganz so groß.

Dogenpalast und Markuskirche sind zu jeder Jahreszeit Anziehungspunkte für Besucher aus aller Welt. Schon im 9. Jahrhundert war der Palast mit seiner reichen Ornamentik Sitz des Staatsoberhaupts der Republik Venedig. Hier wurden die Geschicke der Stadt bestimmt, aber auch Gericht gehalten. Die beiden roten Säulen zeugen noch immer davon. Denn dazwischen wurden die zum Tode Verurteilten enthauptet.

Der Markusdom prägt mit seiner großartigen Mosaik-Fassade und den fünf Portalen als Zeichen des Triumphs über Konstantinopel den gesamten Platz mit den herrschaftlichen Gebäuden der alten und neuen venezianischen Prokurazien. Es ist übrigens der einzige Platz der Stadt, der diese Bezeichnung tragen darf. Der Rest wird schlicht „Campo“ genannt. Im berühmten Café Florian darf man wie einst Casanova etwas trinken. Es wurde zum Lieblingscafé des berühmtesten Verführers der Welt, weil sich dort immer viele Frauen trafen. Leichtes Spiel also für ihn. Heute verführen Kaffeegenüsse die Touristen. Aber aufgepasst – für den Espresso legt man hier schon etwas mehr hin.

Über all dem wacht der Markuslöwe, das Attribut des Heiligen Markus. Ob auf dem Glockenturm, auf der Kirche selbst, in der die Gebeine des Evangelisten ruhen sollen, oder auf dem Uhrturm: Der geflügelte Löwe ist das Symbol Venedigs und an vielen Ecken in der Stadt anzutreffen.

Bezaubernde Gassen

Ein Spaziergang durch die schmalen Gassen, vorbei an den prächtigen Gebäuden und über die Brücken führt unweigerlich zur Seufzerbrücke. Und auch die Rialtobrücke, die das wirtschaftliche mit dem religiösen Zentrum verband, lassen die wenigsten Touristen aus. Folgt man der Uferpromenade, wo die Gondolieri auf Kundschaft warten und eher selten singen, mit dem Blick auf die Kirche San Giorgio Maggiore, erreicht man in wenigen Minuten das Biennale Gelände mit dem großzügigen Stadtpark. Bis zum nächsten Internationalen Kunstfestival in den Pavillons muss man sich aber noch bis 2021 gedulden.

Venedig mit seinen über 100 Inseln ist geformt wie ein Fisch. Der Go, eine für die Region typische Art, kommt vor allem auf Burano häufig auf den Teller. Doch in der Lagunenstadt gibt es weitaus mehr Kulinarisches als Meeresfrüchte. Dolce, die Desserts zum Beispiel. Schließlich behaupten die Venezianer, das Tiramisu erfunden zu haben – und das im Rotlichtviertel. Die Nachspeise haben die Männer angeblich nach schwerer Anstrengung gegessen.

Gutes Gebäck mag man auch auf der Nachbarinsel Burano. Die kreisrunden Bussolai werden mit Liebe und viel Butter hergestellt. Die Leckerei ist neben den feinen Spitzendecken und anderen Textilien die Spezialität der Insel, die sich nach wie vor den Charme eines kleinen Fischerorts bewahrt hat. Über die Handwerkskunst des Spitzenklöppelns kann man sich im Museo des Merletto, dem Klöppel-Museum, ausführlich informieren. Es ist zwar nicht ganz so bunt wie die meisten Häuser Buranos, aber mit seinen orientalischen Fenstern nicht weniger reizvoll.

Freunde der Glaskunst zieht es auf die Insel Murano. Venezianisches Glas war schon vor Jahrhunderten ein Verkaufsschlager. Bei der Manufaktur Massimiliano Schiavon Art Team setzt man nicht nur auf Gebrauchsglas, sondern zaubert wahre Kunstwerke mit dem zerbrechlichen Werkstoff. Glasbläser geben dem Besucher einen spannenden Einblick in die schweißtreibende Arbeit am 1200 Grad Celsius heißen Ofen. Siliziumsand, ergänzt durch Mineralien für die Farbe, vermischen sich im Ofen zu einer geschmeidig-zähen Masse, die der Glasbläser in Form bringt. Der Kreativität darf er freien Lauf lassen. Von Vasen und Schüsseln über Deckenleuchter bis zu Designer-Kunstobjekten ist die Palette schier unerschöpflich.

Fürs Inselhopping nutzt man übrigens öffentliche Verkehrsmittel – die Vaporetti, also die Wasserbusse. Oder man lässt sich per Wassertaxi durch die Lagune und oft mit richtig Speed über die Wellen peitschen.

Mit dem Venedigtrip lässt sich auch ein Strandurlaub gut kombinieren. Im Nachbarort Jesolo an der nördlichen Adria ist man stolz auf den 13 Kilometer langen Sandstrand und das saubere Wasser. Der moderne Lido und die Umgebung lassen sich per Rad gut entdecken. Und für einen ausgedehnten Strandspaziergang sind Frühjahr und Herbst perfekt geeignet.

