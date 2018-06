Ländlich, wild und voller Geheimnisse

Anzeige

Nur eine halbe Stunde braucht das Fährschiff vom maltesischen Hafen Cirkewwa nach Gozo, und schon ist man in einer anderen Welt. Das beginnt bereits an Deck des Schiffes. Man steht an der Reling, blickt über das Meer, und ein Gefühl von Ferien und Abenteuerlust kommt auf. Nach kurzer Zeit legt die Fähre in Gozos Hafenbucht Mgarr an, gesäumt von Fischerbooten und Segeljachten und umrandet von einer Steilküste, auf der die Kirche Our Lady of Lourdes majestätisch in den Himmel ragt. Am Kai steht schon Fahrer Mario, der seine neuen Gäste zu einer Jeep-Safari durch seine Heimatinsel einlädt. Im offenen Geländewagen geht es durch das verwinkelte Hafendorf zuerst an die Küste zum Channel Belvedere, gesäumt von Terrassenfeldern und Feigenkakteen, mit einem fantastischen Blick weit über das Meer.

Um von Gozos Südosten zur Felsenküste im Westen zu fahren, braucht Mario gerade mal 36 Minuten. Er stammt aus dem Dorf Xaghra nahe dem Megalith-Tempel Ggantija und ist ein stolzer Gozitaner. 14 Dörfer und nur eine Stadt gibt es auf der kleinen ländlichen Insel, und über jeden Ort, durch den Mario seine Gäste fährt, hat er etwas zu erzählen. In Xewkija zum Beispiel steht die größte Kirche von Gozo mit der drittgrößten freitragenden Kuppel der Welt. Mal zeigt er ein Aquädukt für die Wasserversorgung auf dem regenarmen Eiland, erbaut von den Engländern, mal spricht er über Heiligenfeste, die fast an jedem Sonntag in einem der Dörfer mit Prozessionen und traditioneller Blasmusik stattfinden. „Auf Gozo fällt zwischen März und September kein Regen“, sagt Mario und steuert die wilden Klippen der Dwejra Bay an der Westküste an.

Gozo Anreise Flug zum Beispiel mit Air Malta ab München nach Malta (www.airmalta.com), weiter mit der Fähre vom Hafen Cirkewwa nach Gozo. Unterkunft und Veranstalter Hotels gibt es zum Beispiel in Marsalforn Bay in verschiedenen Kategorien, eine Übernachtung kostet ab 53 Euro. Thomas Cook bietet in Malta sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück im Hotel Ramla Bay Resort (vier Sterne) inklusive Flug und Transfers ab 551 Euro pro Person. Ein Ausflugspaket „Entdecken Sie Malta“ bestehend aus einem Ganztagesausflug nach Gozo und einem Ganztagesausflug „Malta’s Highlights“ jeweils mit Mittagessen kostet 122 Euro pro Person, www.thomascook.de. Allgemeine Informationen Fremdenverkehrsamt Malta Deutschland, Telefon 069 / 2 47 50 31 50, www.visitmalta.com/de.

Es ist ein Gänsehautgefühl, über diese dramatische Felslandschaft zu balancieren, die vor etwa 24 Millionen Jahren entstanden ist. Die Gischt bricht sich tosend an den mächtigen hellbraunen Gesteinswänden und aufgetürmten Felsbrocken. Hier befindet sich das Azure Window, jener berühmte Felsenbogen, durch den man jahrhundertelang das Meer erblickte. Bis zum 8. März 2017, als Gozos Wahrzeichen bei einem Sturm einstürzte. Geblieben ist das Blue Hole, der berühmteste Taucher-Spot des Malta-Archipels. Bei ruhigem Wetter kann man sich von einem lokalen Fischer durch den blauen Inland-Sea-Tunnel schippern lassen. Das tiefe Wasser dieser Bucht und das flachere Binnenmeer sind auch für Schwimmer ein Erlebnis. In der warmen Mittagssonne fährt Mario an der Nordküste entlang. Direkt am schäumenden Meeresrand tauchen in der Xwejni Bay die uralten Salzpfannen von Gozo auf - flache Becken im Schachbrettmuster, die schon von den Römern in den Kalksandstein des vorgelagerten Felsplateaus gemeißelt wurden. Ein fremdartiger Anblick.