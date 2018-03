Lässiger Luxus

Anzeige

Am Morgen nach der Ankunft zogen sie einst mit Moniteur Bernard auf die Pisten und eroberten immer neue Hänge und Liftanlagen. Trotz Sprachbarriere war Bernard der beste Skilehrer, der sich je um sie bemüht hatte. Am Ende dieser französischen Wunderwoche waren aus Pflug- und Stemmbögen wie durch Zauberei elegante Parallelschwünge geworden. Es war tatsächlich ein süßes Verrücktsein, ein Höhenrausch in Weiß, ein Pistenparadies, von dem sie zuvor nicht zu träumen gewagt hätten, weil sie gar nicht ahnten, dass es dergleichen geben konnte. Die Rede, dass Gott in Frankreich zu Hause sei, leuchtete ein. Es war nicht ganz klar, wo er den Sommer verbrachte, aber im Winter wohnte er im Schatten des mächtigen Montblanc. Damals schon galt Val d’Isère als „renommierter Platz“, gehörte in den Kreis mondäner Orte wie Bad Gastein, Cortina d’Ampezzo, St. Moritz, Lech oder Zermatt. Für eine Mittelschichtfamilie waren solche glamourösen Ziele schlicht zu teuer. Aber die Frankfurter hatten mit ihrer Herberge der Exklusivität ein Schnippchen geschlagen und für bescheidene 600 Mark zu viert eine ganze Woche Urlaub im Schnee gemacht.

Natürlich lässt sich eine solche Liebe auf den ersten Blick nicht einfach wiederholen. Man wird abgeklärter angesichts noch so geschickt inszenierter Verführungen, erklären die Frankfurter, die schon weit herumgekommen sind. Seltsam daher, dass ihnen der Ort beim Wiedersehen auf Anhieb noch schöner erscheint als einst. Allein die Dorfkirche aus Bruchsteinen erkennen sie sofort. Wie aus einem Guss wirken die Gebäude rundum, allesamt aus unverputztem Granit gefügt und mit hölzernen Balkönchen geschmückt. Warum aber haben sie keine Erinnerung an ein solch malerisches Ensemble?

Sie können es gar nicht kennen. Val d’Isère, das anders als die französischen Retortenstationen der sechziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts schon seit 1932 eine Wintersaison kennt und mitten im Zweiten Weltkrieg am Ausbau von Hotellerie und Liftanlagen werkelte, wuchs langsam und stetig über Jahrzehnte. Schön war sein allmählich zugewuchertes Zentrum zu jenen Zeiten dennoch nicht.

Der Ort wurde in den Achtzigern komplett neu gestaltet

In den Achtzigern wagte man einen Befreiungsschlag in Form einer konsequenten Neugestaltung des Dorfkerns. Der Individualverkehr wurde mittels einer Untertunnelung gezähmt. Aus Holz, Granit und Schieferziegeln ließ Architekt Jean-Louis Chanéac fügen, was heute wie gewachsen wirkt. Direkt zum Dorfplatz hin läuft die Piste sanft aus, rutschen die Kleinen auf ihren ersten Brettern den Armen der Großeltern entgegen, die im Liegestuhl das Gesicht in die Sonne halten. Das Centre UCPA, wo die Familie damals wohnte, gibt es nach wie vor. Man kann dort noch immer eine Woche lang Winterurlaub machen und dabei weniger ausgeben, als manche Rechnung fürs Mittagessen im Bergrestaurant La Fruitière an einem einzigen Tisch beträgt.

Der neue Lieblingsort im riesigen Pistengebiet wird das „Ski tranquille“-Terrain mit seinen sanften Hängen oberhalb des Rocher de Bellevarde. Über die Zeit der schwarzen Pisten sind die Frankfurter schon wieder hinaus und beglückt, in dieser Arena ohne Raser genussvoll zu Tal zu carven. Die Landschaft rundum ist grandios. Wie ein gutmütiger Riese wacht der Montblanc über den gestaffelten Gipfeln rundum. Der höchste Berg der Alpen ist ebenso dominant wie leicht auszumachen. An seiner Spitze verfangen sich die ziehenden Wolken, die ihm selbst an Schönwettertagen oft einen Schleier drapieren. Glücklich hat das Val d’Isère auch dieses Mal gemacht, selbst ohne den Überschwang von einst.

