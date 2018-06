Leben mit Stil

Anzeige

Das klassizistisch-weiße Schloss Retzow südlich der Müritz kann man sogar im Ganzen für rauschende, landadlige Feste mieten. Die herrlich hellen, hohen Räume sind mit Lehm verputzt und in kräftigen Farben gestrichen, Stuck, Holztreppen und Parkett wurden restauriert, gegenüber erstrecken sich sieben Hektar englischer Landschaftsgarten. Im nahen Romantik-Hotel Gutshaus Ludorf auf einer Halbinsel im Müritzsee werden schon seit 1999 Gäste empfangen. Sogar Angela Merkel hat hinter den über 300-jährigen Fassaden im Stil der dänischen Klinkerrenaissance mal ein Familienfest gefeiert. Dennoch führt Besitzer Manfred Achtenhagen an diesem Abend Neugierige an Hotelgästen vorbei durch die gediegene Bibliothek in den Barocksaal, dessen Holzdecke mit seltenen Gemälden verziert ist. Jagdszenen, Engelchen und Pflanzenornamente, wie auf Schiffsplanken gemalt.

Sogar manche Gruft kann man besichtigen

Gleich neben dem Hotel steht die ungewöhnliche Dorfkirche. „Sie wurde im 12. Jahrhundert von Kreuzritter Wipert von Morin erbaut und ist der Grabeskirche von Jerusalem nachempfunden und daher achteckig“, sagt Achtenhagen und schließt mit einem großen Schlüssel das kleine Gotteshaus auf. „Das ist einzigartig in Norddeutschland.“ Hinter einer schmiedeeisernen Tür unter den Familienwappen an der Wand verbirgt sich eine weitere Attraktion. In der versteckten Nische stapeln sich die kunstvoll geschnitzten Särge des örtlichen Landadels. Es ist die Familiengruft des Geschlechts von Knuth, den früheren Herren und Erbauern des Gutshauses Ludorf.

Auf der Schlossinsel Mirow waren noch viel höher gestellte Herrschaften zu Hause. Bei einer Inselführung erkunden Besucher den Witwensitz und die Fürstengruft der Herzöge von Mecklenburg-Strelitz. Im kleinen Rokoko-Schloss wurden Prinzessin Sophie-Charlotte, spätere Königin von Großbritannien, und der Vater der späteren Königinnen Louise von Preußen und ihrer Schwester Friederike von Hannover geboren - ein Drei-Königinnen-Palais, das heute Museum ist, mit Blick auf den Mirower See samt Insel. Eine geschwungene Brücke führt auf das Miniatur-Eiland, zum Grab von Großherzog Adolf Friedrich VI., das er selbst entworfen hat. Der letzte Regent aus dem Hause Mecklenburg-Strelitz starb vermutlich durch eigene Hand. Um seinen Freitod ranken sich viele Legenden: Mal war er homosexuell, dann hatte er mehreren Frauen die Ehe versprochen oder er spionierte für England.

Auch der Name der Autorin hat in der Gegend Spuren hinterlassen. Schon die Hinfahrt führt zufällig durch zwei Örtchen mit Namen Below. Legenden allerdings sind nicht zu finden. Und auch keine adlige Verwandtschaft, keine Gutsherren, Fürsten oder gar Prinzessinnen unter den Ahnen. Die Geschichte des ehemaligen Rittergutes Below ist in dieser Hinsicht enttäuschend. Es war Graf von Knuth, der Besitzer des oben erwähnten Gutshauses Ludorf, der 1680 mit dem barocken Fachwerkbau begann. Das Haus heißt nicht nach seinem Erbauer, sondern nach dem Dorf, in dem es steht. Der Ortsname kommt vermutlich aus dem Slawischen, wo es viele „ow“-Endungen gibt. Im Internet finden sich noch ein paar mehr Treffer. Um das Jahr 1200 gab es einen Ritter Nicolaus de Below und ein mecklenburg-pommersches Adelsgeschlecht Below mit Stammhaus in Bälau bei Mölln in Schleswig-Holstein und später einem Stammhaus in Below zwischen Schwerin und der Müritz. Dort gibt es auch ein Gutshaus. Vielleicht lassen sich bei der nächsten Reise doch noch familiäre Verbindungen finden?

