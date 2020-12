Licht-Festival lässt die Stadt erstrahlen

Stockholm leuchtet! Zahlreiche Gebäude und Orte der schwedischen Hauptstadt werden sich bei der neu ins Leben gerufenen “Nobel Week Lights” (5. bis 13. Dezember) in spektakuläre Schauplätze aus Lichtdesign, Kunst und Magie verwandeln. Damit möchte die Nobelstadt die diesjährigen Preisträger feiern und zugleich ihren Einwohnern wie Gästen aus aller Welt ein Angebot machen, das winterliche Stockholm ganz neu zu erleben. Die Nobelpreis-Woche muss im Corina-Krisenjahr 2020 ohne die feierliche Übergabe der Nobelpreise im Konzerthaus und das Königliche Bankett im Rathaus von Stockholm auskommen. Diese zwei berühmten Gebäude gehören nun zu den insgesamt 16 Anziehungspunkten des Licht-Festivals, das sich über die gesamte Stockholmer Innenstadt erstreckt.

Experimentierfreudig und visuell nobelpreiswürdig: „In diesem außergewöhnlichen Jahr in der Geschichte des Nobelpreises finden viele Aktivitäten online statt, umso glücklicher sind wir, dass wir die Öffentlichkeit einladen können, an diesem großen Kunst-Ereignis im Freien teilzunehmen, das Licht und damit auch Hoffnung verströmt”, erklärt Lars Heikensten, Exekutivdirektor der Nobelstiftung. Die Installationen entstanden in der Zusammenarbeit zwischen Künstlern, Designern und innovativen Technologieunternehmen. Die Festival-Initiatoren Lara Szabo Greisman, Annika Levin, Alexandra Manson sehen darin eine spielerische Hommage an Entdeckerlust und Forscherdrang im Geiste von Alfred Nobel: „Es ist eine große Herausforderung, Stockholm mit neuen Augen zu betrachten.”

Einige Installationen sind durch die Arbeiten aktueller und früherer Nobelpreisträger inspiriert worden, beispielsweise von den Schriftstellern Albert Camus und Ernest Hemingway. Der Bezug zum Physik-Nobelpreis, der einen Meilenstein in der Erforschung schwarzer Löcher im All markiert, zeigt sich am Stockholmer Rathaus: Hier werden geheimnisvolle Bilder aus den Weiten des Universums über die historische Fassade flimmern – in Koproduktion mit der schwedischen Raumfahrtbehörde und der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Während das junge Kreativteam von Helmut Experience Design mächtige, tanzende Schatten in Regenbogenfarben über die weitläufige Platz des Sergels Torg schickt, wird Alexander Lervik sowohl den Königsgarten wie auch einen Park in der Vorstadt Skärholmen mit seinem Lichtdesign zum Schwingen bringen. Das Nationalmuseum soll eine Glitzerhaut der Künstlerin Aleksandra Stratimirovic erhalten. Bei allen Festival-Schauplätzen ist für den nötigen Sicherheitsabstand gesorgt. Die Vorführungen und Projektionen beginnen am Nachmittag. vs

