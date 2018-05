Licht und Schatten

Anzeige

Palermo ist vitaler als je zuvor. Wer noch vor wenigen Jahrzehnten in die von der Mafia gebeutelte Stadt kam, stand in tristen Gassen vor verriegelten Gotteshäusern und verfallenen Adelspalästen mit einst prächtigen Innenhöfen, die als Müllhalden dienten. Die meisten Projekte zur Stadtsanierung kamen über die ersten symbolischen Arbeiten nicht hinaus. Gelder aus Rom und Brüssel verschwanden in den Taschen korrupter Bauunternehmer, die mit käuflichen Stadträten unter einer Decke steckten. Bis nach der Ermordung zahlloser Unternehmer und Richter der Krieg der Mafia Anfang der 1990er Jahre seinen Höhepunkt erreichte und die Toleranzgrenze der Palermer endgültig überschritten war. Eine wachsende Anti-Mafia-Bewegung brachte einen kompromisslosen Bürgermeister ins Rathaus. Nach und nach wurden Straßen und Teile der Altstadt saniert. In einstige Adelspaläste zogen Galerien und Hotels ein, couragierte Wirte eröffneten Restaurants. Vor allem wurde nach fast 30 Jahren das Teatro Massimo, eines der größten Opernhäuser Europas und Stolz der Palermer, wieder seiner Bestimmung übergeben. Zum touristischen Pflichtprogramm gehört auch die Kathedrale mit den Königsgräbern. Doch ihren wahren Reiz entfaltet die Stadt, wenn man ziellos durch die verwinkelten Gassen wandert und den Alltag beobachtet. Zwischen morschen Häusern verstecken sich viele architektonische Schätze.

Die antiken Märkte, Vucciria und Ballarò, nehmen sich wie historische Theaterbühnen aus. Schon von Weitem hört man die Händler im Singsang ihre Waren anbieten. Die Kundenschar ist ebenso multikulturell wie die der Verkäufer hinter ihren glitzernden Bergen von Kraken, Thunfisch, Muscheln und buntem Gemüse. Es riecht einladend nach gerösteten Innereien von Ziegen und Lämmern, die traditionell am Spieß auf glühender Holzkohle bereitet werden. Im antiken Stadtviertel La Kalsa sucht sich der Gast den fangfrischen Fisch selbst aus und lässt ihn gleich neben dem Tisch grillen. In der Antica Focacceria San Francesco werden seit 180 Jahren – nach den gleichen Rezepten – gesottene Kalbsmilz mit Fladenbrot aus Kichererbsenmehl und natürlich Arancini, die berühmten sizilianischen, mit Fleisch oder Käse gefüllten und frittierten, Reiskugeln serviert.

In den engen Straßen stößt man auf kleine Geschäfte, die gleichzeitig Werkstatt sind. Taschen, Gürtel, Kopfbedeckungen – alles wird nach Wunsch und vor den Augen des Kunden hergestellt. Was früher in war, kann man – intakte Nerven vorausgesetzt – in der größten Mumiensammlung Europas besichtigen. Dort stehen die Toten in schwarzen Anzügen, Spitzenkleidern und Kutten Spalier wie in einer Geisterarmee.

Die belebte Shoppingmeile Via Maqueda führt schnurgerade an der Via Principe di Belmonte vorbei: einer grünen Oase mit den ältesten Cafés der Stadt. In Palermo ist man entschlossen, in die erste Liga der europäischen Kulturstädte aufzurücken. Die ersten Schritte wurden getan.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.05.2018