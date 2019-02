Lichterspiel unter Tage

Rauf auf den Berg? Klar! Eine Wanderung um den Berg herum? Auch gut! Doch in den Berg hinein? In Berchtesgaden am Fuße der Alpen ist bei einer Tour durch das Bergwerk sogar das möglich – Glückauf!

Schon die Einfahrt gestaltet sich zu einem echten Abenteuer. Mit der Grubenbahn geht es 650 Meter in den Berg hinein, die Wände im engen Stollen sind zum Greifen nah. Der erste Eindruck, bei frischen zwölf Grad angekommen, ist gigantisch: Die beeindruckende Salzkathedrale wird mit einer Lasershow gekonnt in Szene gesetzt.

Schon wartet im „Kaiser-Franz-Sinkwerk“ die erste kleine Mutprobe auf die Besucher des fast schon mystischen Berges, in dem seit mehr als 500 Jahren Salz abgebaut wird: Über eine Holzrutsche geht es steil bergab in noch tiefere Tiefen der Kaverne, die vor 250 Jahren noch bis zur Decke mit Wasser gefüllt war, das das Salz aus dem Stein löste. „In meinem Bauch hat es ganz schön gekribbelt“, sagt Finn, als der wilde 34 Meter lange Ritt beendet ist. „Aber es war gar nicht schlimm, sondern hat Spaß gemacht.“

Nachdem die Steinsalzgrotte zu Ehren König Ludwigs II. gewürdigt ist, geht die einstündige Führung mit einem Film über die Salzgewinnung weiter. Maschinen wie gigantische Bohrer, die die Arbeit unter Tage im Laufe der Jahrhunderte immer mehr vereinfacht haben, werden vorgestellt. Stationen wie das Salzlabor, der Blindschacht, der Streckenvortrieb oder das Bohrspülwerk geben ebenfalls spannende Einblicke in die Geschichte und die technischen Errungenschaften des Salzabbaus.

Das „weiße Gold“

Im magischen Salzraum versammelt ein abwechselndes Lichtspiel einer Salzleuchte die Besucher in der Mitte des Raumes. Zu sphärischen Klängen wird eine Lichtshow auf die Wände projiziert, die die Entwicklungsgeschichte des Lebens, die Bedeutung des „weißen Goldes“ für die Menschen sowie die Entstehung des Straßennetzes und der Orte künstlerisch in Szene setzt.

Die zweite rasante Rutschpartie führt zum tiefsten Punkt der Führung, 130 Meter ist die Tagesoberfläche entfernt. Der Blick der Besucher geht jedoch nicht nach oben, sondern ehrfürchtig nach vorne. Vor ihnen liegt der mystische Spiegelsee mit einem Salzgehalt fast so hoch wie der des Toten Meeres. Das Wasser ist so klar, dass sich das Gewölbe des Stollens an seiner Oberfläche widerspiegelt. Eine Floßfahrt führt sie mitten durch wachsende und glitzernde Salzkristalle – inszeniert mit einem harmonischen Lichterspiel.

Am anderen Ufer des 100 Meter langen, 40 Meter breiten und zwei Meter tiefen Salzsees wartet eine außergewöhnliche Probierstation auf die „Kumpel“. Sie tauchen ihren Finger ins Wasser und lecken ihn ab, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie extrem salzig es ist. Es schmeckt dermaßen salzig, dass Finn die Augen verdreht und sich mit dem Handrücken immer wieder über Mund und Lippen wischt, um den Geschmack zu vertreiben.

Bis heute – und aktuellen Prognosen zufolge noch mindestens weitere 100 Jahre – wird im Berchtesgadener Salzbergwerk reine Alpensole gewonnen, die durch eine 20 Kilometer lange Leitung nach Bad Reichenhall gepumpt wird. In der Kurstadt lohnt sich der Besuch der „Alten Saline“, um den Weg des Salzes weiter zu verfolgen.

Wir schlagen einen anderen Weg ein. Nachdem der Stollen mit einem Schrägaufzug verlassen ist, stehen wir mitten in den Berchtesgadener Alpen mit einem beeindruckenden Panoramablick auf das sagenumwobene Watzmannmassiv.

Perfekte Alpenkulisse

Nur sieben Kilometer vom Salzbergwerk entfernt liegt der Königssee, das Juwel unter den Berchtesgadener Seen. Der Blick auf das Landschaftsbild, das so vielen Heimatfilmen eine perfekte Kulisse bot, wirkt fast zu schön, um wahr zu sein. Die Sonne spiegelt sich im Wasser. Ausflugsboote der Bayerischen Schifffahrt legen ab, um über den Malerwinkel und den Königsbach-Wasserfall zu berühmten Kirche St. Bartholomä zu gelangen – oder sogar noch ein Stück weiter vorbei am beeindruckenden Schrainbach-Wasserfall zum Obersee.

Der perfekte Ausgangspunkt, um das Berchtesgadener Land mit dem Chiemsee im Westen und dem Nationalpark im Süden zu entdecken, ist Teisendorf, das gut 20 Kilometer westlich der Mozartstadt Salzburg liegt. „Für mich ist Teisendorf die Toskana Bayerns“, sagt Hotelier Michael Stöberl, der seit 2013 das Hotel „Gut Edermann“ führt. „Hier im Rupertiwinkel kommen die Menschen an – und zur Ruhe. Und sie können alle Sehenswürdigkeiten in 45 Minuten erreichen.“

Der ehemalige Physiotherapeut der deutschen Eisschnelllauf-Nationalmannschaft denkt bei diesem Satz nicht nur an die Klassiker, sondern auch an das malerische Burghausen mit seiner Jazzwoche oder den Wallfahrtsort Altötting.

Hier – zwischen Bergen und Seen – steigt die Lust, die Zweitausender der Region zu erklimmen oder jenseits ausgetretener Pfade die Natur zu genießen, eins mit der Landschaft zu werden. Oder von ihr ganz verschlungen zu werden – wie beim Abenteuer im Salzbergwerg. Im Berchtesgadener Land gibt es viele Wege, um sein persönliches Glück zu finden.

