Likör-Schau-Manufaktur als echter Besuchermagnet

Geöffnet ist die neue Manufaktur auf der Spremberger Straße 23 in Senftenberg im Übrigen von Montag bis Freitag – immer von 9 Uhr bis 17 Uhr. Was einst Tänzers Oma für die Familie nebenbei angerührt hat, machen die scharfen Jungs mittlerweile in Vollzeit als Hauptgeschäft. „Es war ein lustiger Zufall, dass es überhaupt so weit kam“, erläutert Tänzer. „Alles fing auf einem Junggesellenabschied auf dem Senftenberger See an. Wir hatten zu wenig Spirituosen eingepackt und irgendwann hatten wir nur noch ein paar Flaschen von Omas Eierlikör. Erst wollte ihn keiner trinken, dann waren sie aber alle begeistert.“

Und so kam es, dass Trasper gemeinsam mit Tänzer Eierlikör anrühren wollte. „2010 haben wir die Firma gegründet und versucht, uns abzuheben“, so Trasper. Bis Anfang 2018 musste Traspers alte Backstube in der Senftenberger Mittelstraße für die Likörproduktion herhalten. „Zuletzt genügte sie unseren Ansprüchen nicht mehr. Die Lagerfläche war zu klein, die Produktion zu langsam“, erklärt Trasper weiter. „In der neuen Produktionsstätte haben wir eine neue Abfüllanlage, die acht anstatt sechs Flaschen parallel abfertigen kann und vor allem mehr Lagerraum. Jetzt ist es möglich, mehr als die doppelte Menge zu produzieren und für den Handel bereitzuhalten. Und so nebenbei haben wir auch vier neue Arbeitsplätze geschaffen.“

„Scharfes Gelb“ hat sich in der ganzen Zeit immer weiter vom ursprünglichen Eierlikör distanziert: „Wir verwenden Eierlikör nur noch als Grundlage für unsere Liköre, ansonsten arbeiten wir viel mit Milchprodukten und besonderen Geschmacksrichtungen“, sagt Tänzer mit einem Blick auf die Flaschen im Regal neben ihm. Aktuell stehen da neben dem klassischen Likör auch Schoko-Minz-Likör, einer mit Sanddorn, oder auch Kürbiskernen. „Mit diesen Likören sind wir deutschlandweit bei Getränke- und Lebensmittelmärkten vertreten“, führt Tänzer stolz aus. „Angefangen hat zwar alles hier im Osten, mittlerweile findet man uns aber auch in München, Rostock oder Saarbrücken.“

Weitere Infos demnächst unter: www.scharfesgelb.de.

