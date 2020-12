Linienflug über die Wüste

Härte gegen sich selbst ist gefragt. Nach ein paar Minuten kippt die Maschine das erste Mal ab und dreht den Magen auf links. Der Co-Pilot brüllt auf Spanisch, unten rechts soll der Wal zu sehen sein. Doch ehe im Wirrwarr unzähliger Linien eine Figur zu erkennen, geschweige denn zu fotografieren ist, schwenkt der Flieger abrupt auf die andere Seite und vermasselt jetzt den überdrehten Signoras aus Bella Italia den Spaß – die Hygienetüten sind nicht umsonst an Bord.

Aber es wird besser. Wer auf der falschen Seite sitzt, verpasst zwar den Astronauten – diese Figur mit „Raumfahrerhelm“ ist ausnahmsweise nicht auf dem Boden, sondern an einer Felsflanke zu finden –, aber dann geht es Schlag auf Schlag: erst Affe, dann Kolibri, beide 90 Meter lang und von oben gut zu sehen. Etwas kleiner sind Spinne und Hund. Wenig später der Kondor, der seine Flügel 180 Meter weit spannt. Die Eidechse ist sogar noch zehn Meter länger. Und am Schwanzansatz durchschnitten von der Panamericana – als man die gigantische Alaska-Feuerland-Magistrale baute, hatte man noch keinen Schimmer von der Existenz der Bilder und Linien.

Insgesamt 1500 solcher sogenannter Geoglyphen überziehen das lebensfeindliche Plateau unweit der namensgebenden Kleinstadt Nazca. Schnurgerade, bis zu 20 Kilometer lange Linien, aber auch Dreiecke, Trapeze und eben die weltbekannten Abbilder von Menschen, Tieren, Vögeln, Spiralen. In der Regel nur wenige Zentimeter tief und wegen der enormen Ausmaße nur aus der Luft gut und als Ganzes zu erkennen.

Welchem Zweck dienten diese Linien und Bilder? Wer hat sie erschaffen? Und warum gerade in dieser besonders trostlosen Pampa? An fantastischen Theorien und Hypothesen dazu hat es nie gemangelt: Der größte astronomische Kalender der Welt sollten die Zeichnungen sein. In Tierfiguren festgehaltene Mond- und Sternenbahnen. Landschaftskarten für unterirdische Wasserströme. Navigationslinien für prähistorische Fesselballons. Botschaften an die Götter. Und nicht zuletzt Landebahn und Flugplatz für all die Raumschiffe außerirdischer Intelligenzen.

Auf den Linien flehten die Menschen um Regen

Vor allem diese abenteuerliche Behauptung des Schweizers Erich von Däniken erfreute sich enormer Popularität. Und richtete zugleich großen Schaden an. Denn zu Tausenden fielen die Jünger seiner Ufo-Theorien hier ein, durchkreuzten die Ebene rücksichtslos mit Jeeps, Bikes und Pferden und hinterließen unauslöschliche Spuren. Inzwischen ist es verboten, das Gelände zu betreten.

Fakt ist: Diese Wüste – eine der trockensten der Welt – diente den altindianischen Nazca quasi als Zeichenblock. Sie schufen die riesigen Bodenbilder 1000 Jahre vor Ankunft der Spanier, ihre Kultur verlosch bereits um 600 nach Christus. Grund dafür war eine sich stetig verschärfende Dürre, der akute Mangel an Wasser vertrieb die Menschen dieser Hochkultur.

Auf den Zeitraum von 300 bis 700 datierte auch die bekannte Forscherin Maria Reiche aus Dresden die Entstehungszeit der Geoglyphen. Mehr als 40 Jahre widmete sich die Mathematikerin der Erforschung der Linien. Ihrer Auffassung nach wurden diese geschaffen, damit die Götter sie sahen. Der Affe etwa - Reiches Lieblingsbild – könnte ein Symbol für das Sternbild des Großen Bären gewesen sein, der für Regen steht. In einer Gegend, in der es durchschnittlich nur 15 Minuten im Jahr regnet, wollten die Indianer die Götter auf die ausgedörrte Erde aufmerksam machen.

Dass Maria Reiche damit so falsch nicht lag, beweisen die intensiven Forschungen der letzten Jahre. Wie ein Team um den peruanischen Archäologen Johny Isla herausfand, wurden die Linien als Prozessionswege für rituelle Großveranstaltungen angelegt.

Mittels Computersimulation stellten die Forscher außerdem klar, dass zwei Drittel aller Geoglyphen sehr gut vom Gelände selbst aus sichtbar sind – eine bewusste Wahl der Erbauer also, die zugleich alles Ufo- und Außerirdischen-Gedöns ad absurdum führte. „Bei der Anlage der Bodenzeichnungen spielten Wasserkulte offenbar eine zentrale Rolle“, weiß Markus Reindel vom Deutschen Archäologischen Institut, der an den Forschungen beteiligt war. Auf den Linien fanden große, festliche Bittgänge statt, bei denen marschiert, getanzt, geopfert und um Regen gefleht wurde. „Nicht die Linien waren wichtig, sondern das, was darauf passierte“, sagt Markus Reindel. „Die ganze Landschaft war Kultbereich – deshalb gab es hier auch keine Tempel.“

Eines der größten Rätsel der Archäologie wurde damit für alle Zeiten gelöst. An Faszination haben die Linien und Bilder von Nazca dadurch allerdings nichts eingebüßt. Besonders aus der Luft. Auch wenn der Magen dabei auf links hängt.

