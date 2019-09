Locker dahingleiten

Wo bleibst du denn? Tritt endlich in die Pedale, sonst kommen wir nie ans Ziel.“ Sie kennt diesen Standardspruch ihres Mannes Thomas nur zu gut, spätestens nach einer halben Stunde Radtour, wenn sie kaum noch in Sichtweite ist. Nicht, dass Margot keine Kondition hätte. Nein. Sie findet, er rast, und geht es lieber genüsslich und mit Pausen an, um auch etwas von der Landschaft mitzubekommen. Er findet, sie trödelt, und will am liebsten nur Strecke machen, wie sich das für einen richtigen Radler gehöre. Bis beide bockig werden.

Heute aber: nichts davon. Gemächlich strampeln die beiden schon den ganzen Nachmittag nebeneinander her, und immer wieder hält er von sich aus an und ruft: „Wie schön!“ Margot wirft einen skeptischen Blick auf ihren Mann. Wahrscheinlich sagt er das jetzt nur aus reiner Freundlichkeit, weil sie ihm die Radtour am Neusiedler See geschenkt hat. Einmal den See umrunden, auf einem vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) ausgezeichneten Fünf-Sterne-Radweg mit rund 125 Kilometern, länderübergreifend in Österreich und Ungarn. Es ist der einzige Steppensee Mitteleuropas, 300 Quadratkilometer groß, mit Regenwasser gefüllt, höchstens 1,90 Meter tief, gelegen im Burgenland, keine Fahrstunde südöstlich von Wien. Natürlich weiß Margot, was er dachte, als er den Gutschein öffnete: Oje! Wo schleppt sie mich denn da hin, in den hintersten Winkel Österreichs zu einer riesigen schlammigen Pfütze mit Schilf, wie langweilig. Dazu ohne jede Anstrengung, keine Herausforderung. Das ist was für Rentner und Vogelnarren mit Fernglas, aber doch nichts für mich. Und trotzdem . . .

Im Örtchen Illmitz an der Südostseite sind sie gestartet. Zwischen endlosen blühenden Wiesen, Hutweiden bis zum Horizont und seichten Salzlacken gleiten sie jetzt locker dahin, zur Einstimmung nicht auf der Hauptroute B 10, sondern auf Nebenradwegen im Nationalpark. Überall in Büschen, Baumgruppen und um die kleinen Seen herum Vogelgezwitscher. „Und?“, fragt Margot vorsichtig ihren Mann. Der hat wie sie sein Rad abgestellt, steht neben ihr auf einem Hochstand und beobachtet durchs Fernglas Silberreiher und Fasane. „So viele habe ich noch nie gesehen. Könnte auch die Savanne in Afrika sein. Fehlen nur noch die Gazellen oder wilden Büffelherden“, sagt er ohne jede Spur von Ironie. Und ist ganz entzückt, als sie ein paar Kilometer weiter weiße Esel mit blauen Augen sehen, eine fast vergessene, wieder neu am See angesiedelte Rasse.

Am nächsten Morgen setzen sie mit der Radfähre auf die andere Seeseite über, nach Mörbisch. So lässt sich die Strecke ohne den ungarischen Teil um 40 Kilometer abkürzen. Eine Menge Radler sind mit eingestiegen, alte, junge, Familien, mit Tourenrad, Mountainbike und E-Bike. „Ich brauch für die 125 Kilometer einen Tag“, sagt ein drahtiger Enddreißiger zu Margots Mann beim Aussteigen. Und was sagt er, der das natürlich auch schaffen würde? Ihm seien zwei oder besser drei Tage lieber, da würde man mehr sehen. Die Route am westlichen Ufer hat einen anderen Reiz. Nur selten sieht man hinter dem breiten Schilfgürtel den See aufblitzen, dafür führt der Weg durch die pannonische Kulturlandschaft mit Weingärten, netten Buschenschenken zum Rasten und hübschen Örtchen. Das hübscheste ist Rust mit seinen alten Bürgerhäusern, wo sie im Rusterhof einkehren, gefüllte Paprika essen und den Störchen auf den Dächern am Marktplatz beim Klappern zuhören.

Übernachten werden sie nach 55 Kilometern am Abend in Purbach, aber nicht ohne in der Vinothek die besten Weine der Region gekostet zu haben. Und am nächsten Morgen radeln sie gleich hinunter zum See, zum Strandbad von Breitenbrunn. Sieht schon recht trüb aus, das Wasser, findet Margot, während ihr Mann mutig hineinrennt und sich fallen lässt. Eine Schwimmerin neben ihnen verkündet: „Keine Sorge. Ich wohne hier. Das Trübe sind nur Sedimentteilchen.“ Erfrischt steigen sie danach auf und radeln auf der Ostseite weiter gen Süden, jetzt auf der Hauptroute zwischen Weiden und ihrem Ausgangspunkt Illmitz, ein großer Teil davon ist Nationalpark. Wieder diese endlose Weite, diese Offenheit, ein Meer von Schilf. Herrlich, finden beide.

„Und?“, fragt Margot abends im Heurigen-Restaurant Zeche ihren Mann, vor sich auf dem Tisch zartes Gulasch und ein Glas Zweigelt-Rotwein. „Hast du genug vom Neusiedler See? Oder wollen wir morgen auch noch den ungarischen Teil angehen? Der ist allerdings hügeliger.“ – „Das fragst du noch?“, antwortet er und lächelt.

