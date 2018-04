Lohn der Angst

Anzeige

In Cuzco sind die sieben Touristen in aller Frühe losgefahren, über hohe Pässe in den Anden bis zu einem Ausguck Richtung Osten. Hier, am Pass Acjanaco, fallen die Anden steil ab ins Regenwald-Tiefland. Und dessen Feuchtigkeit tränkt auch die Berghänge, wo sich ein Bergregenwald festgesetzt hat. Manú hat also alle biologischen Welten, von der Höhe, wo der Puma umherstreift, bis zu den Flussebenen, wo der Jaguar jagt.

Der stämmige Alexis, ein Biologe aus Cuzco, ist einer der wenigen Nicht-Indianer, die im Manú-Park waren. Der ist fast komplett gesperrt, aber als Wissenschaftler darf man zu einer Forschungsstation mitten im Regenwald. Die Gruppe bleibt am Rand des Parks und folgt dem Alto Madre de Dios, einem der Flüsse, die den Amazonas speisen.

In Atalaya stoppt der Kleinbus. Ein kleines Dorf, einfache Häuser mit bemalten Mauern, auf der Lehmstraße wuchert das Gras. Am Ufer steht ein großes Schild, ein Indianer mit Pfeil und Bogen ist abgebildet: „Achtung! Übergangszone zu den indigenen Stämmen. Keine Kontaktaufnahme! Keine Fotos! (Sie könnten die Kamera als Waffe interpretieren)“

In Atalaya steigt die Gruppe auf Langboote um. Die Bootsführer, junge Männer, navigieren zwischen den Stromschnellen und den Kiesinseln des Alto Madre de Dios flussabwärts. Nach einigen Kilometern setzt das Boot am Ufer auf einer Sandbank auf. Steile Treppen führen zu einem Pfahlbau, der Erika Lodge.

Die Erika Lodge wurde 1970 eröffnet. Ein Deutscher hat sich hier im frühen 20. Jahrhundert vom Staat Land geben lassen, die Farm nach seiner Tochter Erika benannt und versucht, mit Kautschuk ein Vermögen zu machen – was spektakulär scheiterte. Das ursprüngliche Haus hat der Fluss längst weggerissen. „Der Rio Madre ist ein Monster“, sagt Alexis.

Die Dschungelwanderer waten durch Bäche, balancieren über Baumstämme, rutschen über Lehmpfade. Einer der Helfer auf der Lodge geht mit einer Machete voran und schlägt all das Grünzeug, das sich entgegenstellt, zur Seite – könnte ja eine Schlange darunter sein.

Aber auch das Kleingetier hat es in sich. An einem Baum krabbeln große Ameisen. „Gewehrkugelameisen“, warnt Alexis. Ihr Stich gilt als der schmerzhafteste weltweit - die Beschreibungen reichen vom Verbrennen bei lebendigem Leib bis zum Kugel-Durchschuss. Was wie urwüchsiger Regenwald aussieht, ist ein Wald der zweiten Generation. Am Manú-Rand ist er in einer ersten Welle vor etwa 100 Jahren massiv abgeholzt worden, und auch der legendäre Kautschukbaron Carlos Fitzcarrald war am Manú so brutal zugange, dass seine Massaker an den Indios deren Nachkommen noch heute abwehrend auf alle Weißen reagieren lassen.

Die konfliktreichen Zeiten könnten wiederkehren. Der Gouverneur der Provinz Madre de Dios lässt eine Straße am Fluss entlang bauen, die das Regenwald-Tiefland mit Cuzco verbinden soll. Da zudem in Parknähe reiche Erdgasvorkommen lagern, könnte es mit der Ruhe am Alto Madre de Dios bald vorbei sein.

