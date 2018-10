Lotte in Wetzlar

Der schönste Weg in die Stadt Wetzlar führt übers Wasser. Wenn man in Gießen ins Kanu oder Kajak steigt, kann es nur besser werden. Mit mäßigem Körpereinsatz treibt die Lahn Paddler dann flussabwärts. An der Fischerhütte erreicht der Fluss die erste Einstiegsstelle im Stadtgebiet. Hier schiebt Philipp Kammerer sein quietschrotes Kanu ins Wasser. Kammerer betreibt einen Kanuverleih und freut sich über immer mehr Kundschaft. Einsteigen und ab geht die Post!

Wetzlar hatte Glück im Unglück. Der halbherzige Ausbau der Lahn im 19. und die Weitsicht der Stadtväter im 20. Jahrhundert haben der Stadt eine überraschend natürliche Uferlandschaft mit vielen Grünflächen erhalten. Heute ist das ein Standortvorteil. Von den 75,7 Quadratkilometer Stadtfläche sind lediglich 6,7 km² mit Wohnungen und Einfamilienhäusern bebaut. Das Terrain ist vielfältig, teils Schatten spendend bewaldet und wächst vom Bahnhofsareal bis zum Stoppelberg gut 250 Meter in die Höhe. Auf halber Höhe thront Burg Kalsmunt, eine Ruine mit Aussicht.

Etwa fünf Kilometer schlängelt sich die Lahn durch das Zentrum. Nach der zweiten Kurve kommt rechter Hand die Rittal-Arena zwischen den Bäumen zum Vorschein. Wenig später rauscht der Verkehr auf der Bundesstraße 49 über den Kopf der Kanuten hinweg. Wetzlar ist ein gut angebundenes Oberzentrum für Mittelhessen mit 53 200 Einwohnern.

Kurz vor der Alten Lahnbrücke wartet Stadtführerin Gudrun Meißner für einen Abstecher zu Fuß. Der sichere Übergang über den Fluss habe der Stadt an der Hohen Straße von Frankfurt nach Köln und Antwerpen im Mittelalter so viel Geld eingebracht, dass ihre Einwohner auch ohne Bischof den Bau einer mächtigen gotischen Domkirche planten, erzählt sie. Immerhin sei der Erzbischof von Trier Chef des örtlichen Marienstifts gewesen. Da man den romanischen Bestandsbau aber nicht gleich abreißen wollte, fingen die Arbeiten zunächst am Chor und an der Südseite an. Auch ein Westturm wurde fast fertig. Dann ging das Geld aus. Zu Ende gebracht hat Wetzlar sein Prestigeprojekt bis heute nicht. So lugt hinter der gotischen Fassade einer der romanischen Türme hervor.

Und drinnen? Selbst nach der Reformation war es Katholiken und Protestanten zu blöd, eine zweite Stadtkirche zu bauen. So teilt man sich das Gotteshaus.

Seit der Neuzeit werden die Banklehnen einfach zum einen oder anderen Altar hin umgeklappt. „Nur zwei getrennte Stromkreise gibt es“, sagt Meißner und zeigt einen Schaltkasten hinter der Kirchentür. Wenige Schritte weiter erinnert ein kleines Museum an das kaiserliche Reichskammergericht. Diese revolutionäre Institution, die den Landfrieden sichern und Untertanen ein Klagerecht einräumen sollte, wenn sie ein „Armutszeugnis“ ablegten, bescherte Wetzlar ab 1689 reichsweite Beachtung. Perückenträger brachten bis 1806 höfisches Leben in die Provinz. Gerichtsassessor Johann Hermann Franz von Pape ließ sich mit derart hübschen Summen bestechen, dass er die Stadt mit mehreren barocken Immobilien zierte. Die Affäre endete allerdings im Eklat – und Pape wurde unter dem Namen Sapupi Teil der Weltliteratur. Gerichtspraktikant Johann Wolfgang von Goethe machte ihn zur Figur in seinem „Götz von Berlichingen“.

Ansonsten hatte Goethe wenig übrig für die Juristerei. Lieber vergnügte er sich mit Charlotte Buff. Und als die einem anderen Versprochene ihn nicht erhörte, schrieb er mit den „Leiden des jungen Werther“ einen Welterfolg – nachzuvollziehen bis heute im Lotte-Haus und neuerdings auf einem poppigen Wand-Bild des Künstler-Kollektivs 33steps. An einer anderen Stelle noch ein Schnappschuss vom Eisenmarkt mit den schönen Fachwerkhäusern – in Erinnerung an Oskar Barnack. Der findige Ingenieur hatte hier 1914 sein erstes Motiv auf einen Kleinbildfilm im Format 24 x 36 Millimeter belichtet und damit der Fotografie den Weg zum Volkssport geebnet. Ein Jahrhundert später ist der Hersteller Leica wieder in Wetzlar präsent und hat sich ein futuristisch anmutendes Museum gegönnt.

Zurück im Kanu, geht es gleich durch eine Bootsrutsche am Lahnwehr. Ein rascher Adrenalin-Kick, wenn das Boot im künstlichen Strudel schneller wird, bevor es nach der Ausfahrt wieder verlangsamt und Zeit lässt für den Blick auf das Altstadtpanorama. Dass die Stadt über eine hohe Lebensqualität verfügt, ist vom Wasser aus leicht zu erkennen. Der Blick auf den feuerroten Dom ist unbezahlbar. Noch ein paar beherzte Paddelschläge durch die letzte Linkskurve. Dann taucht der Ausstieg mit der Kanu-Station auf. Er liegt ziemlich genau dort, wo an der Furt über die Lahn vor rund 1200 Jahren alles begann. „150 000 Kanuten haben wir inzwischen jedes Jahr auf dem Fluss“, sagt Philipp Kammerer.

