Kurz vor Schluss wird die Eider fast noch zum Strom. Dort, wo sie sich zur Bucht formt und in die Nordsee übergeht. Vorher zieht der längste Fluss Schleswig-Holsteins vielmehr wie ein Rinnsal durch Felder und Wiesen, bis er fast vor der Küste mit einem schwungvollen Knick zum Grenzfluss von Eiderstedt wird.

Eiderstedt ist eine wattige, grüne Marschlandschaft, die am Küstenbogen mit weit vorgelagerten Sandstränden bestens ausgestattet ist. Neues Land, dem Meer erst vor Hunderten von Jahren abgerungen. Gut 30 Kilometer ragt die Halbinsel ins Meer, 15 Kilometer breit, platt bis zum Horizont. Manchmal erscheint sie so körperlos, dass schon eine im Wind torkelnde Möwe oder ein windschnittig gebogener Baum einer Sensation gleichkommen. Die Gegend ist so dünn besiedelt, dass sie mehr Schafe als Einwohner zählt. Wollknäuel bevölkern Deiche, die sich schnurgerade durch Wiesen und Salzwiesen ziehen.

Hierher kommt man wegen der Ruhe, Strände, Kirchen und Haubarge, wie man die prächtigen Paläste der einst wohlhabenden Bauern nennt. An Kirchen kennt Eiderstedt keinen Mangel. Auf dem knappen Raum von 450 Quadratkilometern häufen sich nicht weniger als 18 Kirchen für nicht mehr als 11 500 Gemeindeglieder. Karl der Große, der sich seinerzeit als Christianisierer an den widerspenstigen Friesen die Zähne ausbiss, hätte heute seine Freude daran. Schon von Weitem sind die hohen Kirchtürme über den Dörfern zu sehen.

Am Eingangstor zu Eiderstedt, in Tönning, fängt es mit St. Laurentius an, eine barocke Perle. Richtig in Schwung sei der neue Glauben erst im 12. Jahrhundert gekommen, weiß ein Eiderstedter, der bei St. Magnus in Tating mit der Harke vom Friedhof kommt. „Unsere älteste Kirche“, sagt er, „gut 900 Jahre.“ Zu Luthers Zeiten bekannten sich die Eiderstedter schnell zum Reformator. Katholisch sind nur zwei Kirchen. Eine Kirchentour lohnt sich, auch wenn manche wie St. Nikolai in Kotzenbüll renovierungsbedürftig sind. Jede ist anders. Klein, apart und gemütlich wirken alle, und jede trumpft mit einer Besonderheit auf wie einem uralten Taufstein oder einer ungewöhnlichen Kanzel.

Wenn die Vielzahl der Dorfkirchen ein Symbol für die Unabhängigkeit der Eiderstedter ist, sind es die Haubarge erst recht. Mit Reet gedeckt, auf Warften gebaut und von windschnittigen Bäumen umstanden, passen die imposanten Ständerbauten ideal in die sturmerprobte Landschaft. Gut 400 Jahre wurden Haubarge gebaut – mehr Burg als Haus. Sie sind Werk niederländischer Einwanderer, die um 1620 vor religiöser Intoleranz geflohen waren und Zuflucht auf Eiderstedt suchten. Von rund 400 Haubargen, die es um 1800 gab, stehen heute nur noch um die 60, fast alle unter Denkmalschutz. Die meisten sind in Privatbesitz, einige als Ferienhäuser mietbar. Der „Rote Haubarg“ in Witzwort ist mit seinen 99 Fenstern einer der eindrucksvollsten unter ihnen. Fast alles erscheint wie damals: der Heuboden, die große Diele und die Ställe, in denen heute das Eiderstedter Heimatmuseum untergebracht ist.

Am Küstenbogen ist tatsächlich Strand wie Sand am Meer, St. Peter-Ording mit seiner zwölf Kilometer langen und zwei Kilometer breiten weißen Sandfläche. Echter Strand und nicht wie andernorts an der Westküste, wo Sand immer neu aufgeschüttet wird. Reichlich Platz, auf dem sich Sportliche an den Elementen austoben. Beach-Walker, Surfer und Kiter messen sich an Sturm und Fluten, vor allem die Strandsegler. Andere lassen Drachen steigen. Wenn es im Sommer zwischen den Strandkörben zu eng wird, sind da noch die weite Dünenlandschaft, der 350 Hektar große Wald oder das Solebad.

Auf dem Weg nach Westerhever führt der Weg an St. Stephanus vorbei. Das friesische Blau im Kirchenschiff überzieht Gestühl und Holzdecke wie der blaue Himmel die Küstenlandschaft. Der Kirchturm hält seit 1370 der Nordsee stand, weit beharrlicher als der ebenfalls sturmerprobte Nachbar, der Leuchtturm im Watt. Spricht man von Westerhever, denkt man an ihn. Zu ihm gehören die Salzwiesen und die vielen knuddeligen Salzwiesenschafe, die hier grasen und den Boden festklopfen. Mehr aber nicht. Vielleicht die Wolken, die manchmal über die Leuchtturmspitze jagen. Tausende Menschen kommen jedes Jahr, nur um ihn zu sehen. Im nächsten Jahr wird der Westerhever Leuchtturm 100 Jahre alt. Ein stolzes Alter; nur die Kirchen und Haubarge sind ihm weit voraus.

