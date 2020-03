Männer, die auf Münzen starren

Ohne Rum auf Schatzsuche? Für Carmen Ritter unvorstellbar. „Irgendwie muss man in Gang kommen“, sagt der 52-jährige Kanadier und nimmt einen Schluck aus dem Flachmann. Ein Mann mittleren Alters, der auf einem Acker Hochprozentiges trinkt, morgens um 7.45 Uhr. „Mir ist klar, dass das etwas komisch wirkt“, sagt Ritter, „aber wir sind ja auch komisch. Und wir haben unsere Rituale.“

Es ist kalt und trüb an diesem Morgen, doch Ritter und seine Mitreisenden sind bester Laune. Mit Metalldetektoren schlendern sie über ein Feld an der Grenze zwischen England und Wales. Es ist eine einsame Gegend, in der Schilder Walisisch beschriftet sind: „Ysgol“ für Schule, „Araf“ für „langsam fahren“. Sonst kaum ein Zeichen von Zivilisation: Hecken, so hoch wie Lastwagen. Landwirtschaft, so weit das Auge reicht.

Genau diese Stimmung lässt Menschen wie Carmen Ritter um die halbe Welt fliegen. Die Natur. Die Einsamkeit. Der Gedanke, ganz nah dran an etwas zu sein, das schon Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende zurückliegt. „Metal Detecting Holidays“ heißen solche Urlaube, die vor allem im englischsprachigen Raum beliebt sind. In Großbritannien buhlen gleich mehrere Anbieter um zahlungskräftige Schatzsucher, überwiegend Männer, die es auf historische Munition, Münzen und Schmuck abgesehen haben.

Was genau sie finden, spielt meist eine untergeordnete Rolle. Hauptsache, die „Schätze“ – die sich oft genug als Schrott entpuppen – können mit eigener Kraft ans Tageslicht befördert werden. „Ich fühle mich 20 Jahre jünger“, schwärmt Ritter, während er den Metalldetektor über das Feld schwenkt. Seine Freunde daheim können mit seinem ungewöhnlichen Hobby nichts anfangen. „Die schütteln den Kopf, weil ich zehn Stunden im Dreck wühle und dafür auch noch Geld bezahle. Aber für mich ist es etwas Besonderes. Ich bin draußen im Freien, laufe zehn Meilen am Tag und fühle mich wie ein Abenteurer.“

Tatsächlich hat der Anblick etwas Abenteuerliches: Wenn die Männer mit ihren Geräten in einer Reihe über den Acker laufen, sehen sie aus wie Polizisten bei einer Tatort-Begehung. Oder wie Minenräumer im Kriegsgebiet. Ausrüstung bringen die meisten selbst mit: Metalldetektoren, Spaten, Schaufeln. „Wir machen das bei jedem Wetter“, sagt Ritter. „Wenn es regnet, graben wir. Wenn es schneit, graben wir – auch wenn der Boden gefroren ist. Dann dauert es eben länger.“

In Nordamerika ist die Schatzsuche durch Fernseh- und Youtube-Sendungen schon länger populär. Aber: Ein Land, das erst 1776 seine Unabhängigkeit erklärte, erscheint vielen Hobby-Archäologen als geradezu jungfräulich. „Richtige“ Geschichte, so die Überzeugung, gibt es nur im alten Europa. „Wir befinden uns hier gewissermaßen im historischen Ground Zero“, sagt Chris Langston, Gründer der Firma Metal Detecting Holidays. Manche seiner Kunden entdeckten schon am ersten Tag eine mittelalterliche Münze. „Für mich ist das fast Routine“, so der 46-Jährige, „aber diese Leute flippen völlig aus. Die klatschen sich ab und springen vor Freude in die Luft.“

Die meisten Reisegruppen führt Langston an die englisch-walisische Grenze. Im 13. Jahrhundert errichtete der englische König Edward I. dort eine Unzahl von Festungen, um die aufsässigen Waliser zu unterjochen. „Hier kannst du überall graben und wirst fündig“, sagt Langston. Bevor er mit Gästen loszieht, fragt er die Eigentümer der betreffenden Grundstücke um Erlaubnis. Auch während der Tour ruft er die Teilnehmer zur Ruhe auf: „Bitte nicht zu laut jauchzen, wenn eine viktorianische Münze oder ein römischer Ring auftaucht! Hier wollen die Leute am Sonntagmorgen in Ruhe in die Kirche gehen“, mahnt der Reiseleiter.

Wobei Lärm noch das geringste Problem ist, mit dem die Kulturschützer zu kämpfen haben. Je beliebter das Hobby wird, desto öfter berichten Medien über Möchtegern-Abenteurer, die verbotenerweise an denkmalgeschützten Stätten graben. So zum Beispiel am Hadrianswall zwischen England und Schottland. Streit bricht auch dann aus, wenn wirklich etwas Wertvolles gefunden wurde. So zog die Church of Scotland kürzlich vor Gericht, nachdem ein Schatzsucher auf ihrem Gelände Wikinger-Schmuck gefunden hatte. Nun streiten sie darüber, wer welchen Anteil erhält. Der Wert der Entdeckung: rund 2,3 Millionen Euro. Kein Wunder also, dass die Schatzsuche für die Touristen streng reguliert ist. Fundstücke, die über 50 Jahre alt sind, dürfen ohne Export-Genehmigung nicht außer Landes geschafft werden. „Geht man trotzdem durch den Zoll, endet man im Gefängnis“, warnt Langston. Seine Firma arbeite mit einem Archäologen zusammen, um Problemfälle auszuschließen. Doch den meisten seiner Kunden gehe es gar nicht darum, mit wertvollen Relikten nach Hause zu fahren. „Ihnen reicht es, ihren Fund zu dokumentieren. Das ist die wahre Genugtuung.“ So sieht es auch Ken Cunliffe, ein US-Amerikaner, der zweimal pro Jahr nach Großbritannien fliegt, um im Matsch zu wühlen. „Meistens findet man Müll“, sagt er, „aber ich hatte auch schon eine Münze aus dem 12. Jahrhundert.“ Mitgenommen habe er nie etwas, beteuert er. Was würde mir das auch nützen, zu Hause eine alte Münze aufzubahren? Ich spende sie lieber an ein Museum, wo sie sinnvoller aufgehoben ist.“

Vorher stellt er seine Errungenschaften allerdings auf seine Website (www.detectorist.com), um anderen Sammlern davon zu berichten.

Cunliffe braucht den Kick, die Euphorie, die Anerkennung. „Früher bin ich Autorennen gefahren“, sagt der 53-jährige IT-Ingenieur. Irgendwann sei die Rennstrecke in seiner Heimat New Jersey geschlossen worden, weshalb er sich einen neuen Zeitvertreib gesucht hat. „Ich habe mein Wohnmobil verkauft und reise von dem Geld durch die Welt. Mich fasziniert die Vorstellung, ganz nah mit der Geschichte verbunden zu sein. Ob Computer, Medizin, Flugzeuge: Alles, was für uns heute selbstverständlich ist, war damals unvorstellbar.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.03.2020