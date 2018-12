Magische Momente und Pistenzauber

Ob Skifahren oder Schneeschuhwandern – mit der jährlichen Veranstaltung Trentino Ski Sunrise im Norden Italiens entdecken Wintersportler die schönsten Abfahrten und Wanderwege der Region im morgendlichen Glanz. Sie erleben unvergessliche Momente abseits des Mainstreams. Am 26. Dezember beginnt die Saison im Val di Fiemme und endet am 16. März mit einer letzten Abfahrt in der Morgendämmerung im Val di Fassa.

Im Trentino hat dieses magisch-schöne Erlebnis einen Namen: Trentino Ski Sunrise. Mit seiner sechsten Veranstaltung im Winter 2018/2019 führt das Trentino die Tradition fort. Für Frühaufsteher fahren die Lifte bereits exklusiv am frühen Morgen an. Oben in der Stille der Gipfelwelt angekommen, steht zunächst ein deftiges Berghütten-Frühstück auf dem Programm: Zu den typischen Spezialitäten zählt Käse, Salami, Milch, Kräutertee und Honig – regionale Produkte für die Gourmets. Dazu ein italienischer Cappuccino, so bleibt kein Wunsch mehr offen und die ideale Grundlage für die bevorstehende Talfahrt ist geschaffen.

Anschließend geht es in Begleitung eines örtlichen Skilehrers hinaus auf die einsamen Pisten ins Schneeabenteuer. Das Angebot ist mittlerweile so beliebt, dass es neben Samstagen zusätzlich auch an Wochentagen gebucht werden kann. Und auch Nicht-Skifahrer können das Naturspektakel erleben: Bei einer geführten Tour mit Schnee- oder Wanderschuhen.

Eine vollständige Übersicht der am Trentino Ski Sunrise teilnehmenden Gebiete und der Termine gibt es unter http://bit.ly/2iAlabk.

