Magisches London

Alles begann in einem Zug. J. K. Rowlings Eltern begegneten sich auf dem Weg nach Schottland. Sie selbst saß 1990 im Zug von Manchester nach London, der vier Stunden Verspätung hatte. Als sie aus dem Fenster sah, fiel ihr ein Zauberschüler ein, elternlos, der nichts von seiner Kraft, seinem Ruhm ahnte – wie sie selbst. Im selben Jahr starb ihre Mutter. Ihr Tod brachte, sagte Rowling einmal, Schuld, Angst und Sorge in ihr Leben.

Sie ging nach Portugal, heiratete, bekam ein Kind. Doch die Ehe scheiterte. 1993 zog sie zur Schwester nach Edinburgh. Depressiv, arm, alleinerziehend, schrieb sie in Cafés, während ihr Kind schlief. Schob es durch die mittelalterliche Universitätsstadt mit ihren eindrucksvollen Bibliotheken, Friedhöfen, den Privatschulen, dem Schloss auf dem Hügel. Heute ist sie reicher als die Queen.

Viele Ideen der 53-Jährigen, die heute ein Vermögen von angeblich fast 800 Millionen Euro besitzen soll, entstanden in Gloucester, wo sie aufgewachsen ist, und in Schottland, aber eben auch in London. Vor Weihnachten lohnt sich die Reise besonders, wenn die prächtige Einkaufspassage aus Eisen und Glas von 1881 – Leadenhall Market und Charing Cross Road – festlich geschmückt ist.

Hier, nahe Trafalgar Square, hat Rowling 1986 nach dem Studium alter Sprachen in Exeter zwei Jahre als Sekretärin für Amnesty International gearbeitet, viele Mittagspausen verbracht, an einem Ort, den man sofort als Vorbild der Winkelgasse wiedererkennt. Man findet ihn schwerer als King’s Cross, den Bahnhof mit dem berühmten Gleis 9 ¾. In ihren Büchern laufen Zauberschüler hier durch die Wand, Besucher besser nicht. Wer in der Schlange wartet, bekommt sein Foto vor dem Gepäckwagen, der halb aus der Wand ragt. Direkt daneben verkauft Warner Schneeeulen in Lebensgröße, Zauberstäbe, schwarze Umhänge, Schals in allen Farben der Häuser des Zauberinternats Hogwarts und Schmuckausgaben des Illustrators Jim Kay.

Englisch braucht man auch für einen Spaziergang auf den Spuren des berühmtesten Zauberlehrlings der Welt mit „London Walks“. Es gibt einfach keine bessere Art, sich zwei Stunden für zehn Pfund durch die britische Hauptstadt zu bewegen. Meist führen Drehbuchautoren, Comedians, Schauspieler durch London – wie Richard Walker auf der „Potter Tour“. Jeden Samstag um 14.30 Uhr wartet er an der U-Bahn-Station Embankment.

Seine Tochter brachte ihn zum Lesen. Davon profitieren heute viele Fans. Man sieht die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und wird dazu bestens unterhalten: Von Big Ben über Scotland Yard (das Zaubereiministerium im Film) bis zu dem Pub, das an den „Tropfenden Kessel“ erinnert. In einer Gasse mit alten Buchläden dürfen Kinder zaubern, und Erwachsene lernen, dass Rowling selbst bei Ortsnamen nichts dem Zufall überlässt.

Das Stammhaus der Familie Black etwa, erklärt Walker, „Grimmaulds Place“ sei tatsächlich finster und alt („grim and old“) – im Film Claremont Square Nr. 1. Das liegt leider zu weit weg, im angesagten jungen Stadtteil Islington. Abends schlendert man auch besser allein von der Tate Modern über die Millennium Bridge zur St. Paul’s Cathedral, kurz im Film „Grindelwalds Verbrechen“ zu sehen. Denn die Geschichte geht weiter, mit dem Kampf der Zauberlehrer.

J. K. Rowling schreibt schon an Teil drei von „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“. Sie muss sich nur in den eigenen Romanen bedienen. Schon im ersten Band lesen die jungen Zauberschüler dieses Buch von Newt Scamander, ihre neue Hauptfigur. Über 20 Jahre Harry Potter, Eulenpost, Besenritt und Butterbier – ein Kult ohne Ende.

Dass es nach zahlreichen Absagen von Verlagen überhaupt dazu kam, verdankt Rowling einem klugen Kind. Hätte die Tochter des Bloomsbury-Lektors Nigel Newton, Alice, ihrem Vater nicht erklärt, „Harry Potter und der Stein der Weisen“, sei das Beste, was ein Kind in ihrem Alter (acht bis neun Jahre) lesen könne, wäre die Literatur um eine magische Welt ärmer. Wer alle Bücher gelesen, alle Filme gesehen, alle Drehorte bereist hat, muss in die Warner Bros. Studios nach Leavesden, mit der U-Bahn bis Watford, in den Norden Londons. Die Tickets kauft man vorher. Dann heißt es: nur nicht die Eintrittszeit verpassen. Wer nach sechs Stunden Staunen über Butterbier (Limo mit geschmolzenem Softeis als Schaum), Besenritte, Harrys Narbe zum Aufkleben, das Kostüm von Lord Voldemort (grün, schlicht, erzeugt mehr Furcht) und einem Gang durch das Haus der Dursleys, die haushohe Winkelgasse, den Gryffindor-Raum und die Monster-Schmiede alles gesehen hat, stellt am Ende fest, wie winzig Hogwarts ist, das Modell, ernüchternd. Kinder aber lieben alles hier, würden morgen wiederkommen. Alles ist genau wie im Film. Man kann sie verstehen. Bis zum 27. Januar läuft „Hogwarts im Schnee“: Die Große Halle ist für einen Weihnachtsball dekoriert, überall flackern Kamine, im Gemeinschaftsraum der Gryffindors hängen Weihnachtskarten.

