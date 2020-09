Meer und Land im Blick

Eigentlich sind ja die Vögel die Stars im Langwarder Groden, einem Naturschutzgebiet auf der Halbinsel Butjadingen. Es gibt nur wenige Orte entlang der niedersächsischen Nordseeküste, wo man so viele verschiedene Arten auf einem Fleck beobachten kann. Heute zieht jedoch ein einzelner Seehund die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich. Mit seinen schwarzen Knopfaugen blickt er neugierig zu den Zweibeinern hinüber, die in respektvollem Abstand stehen geblieben sind und ihre Kameras zücken. Die putzige Fellnase hat sich am Ufer eines Priels inmitten der Salzwiesen ein ruhiges Plätzchen gesucht.

Rangerin Susanne Koschel weiß, warum dieser Seehund keine Angst vor den Teilnehmern ihrer Führung hat. Mit geschultem Blick hat sie die Marke an seiner Schwanzflosse entdeckt. „Der hier war mal ein Findelkind. Er ist in der Seehundstation in Norddeich aufgepäppelt worden“, erklärt sie. Dabei habe er sich an Menschen gewöhnt. Die gebürtige Schwarzwälderin ist seit 2015 Rangerin im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Der Langwarder Groden liegt in ihrem „Revier“. Nachdem sie sich vergewissert hat, dass jeder Gast Gelegenheit hatte, Fotos von dem Seehund zu machen, setzt sie den Rundgang fort, damit die Urlauber mehr über die Tiere erfahren, wegen denen sie eigentlich hergekommen sind: (Zug-)Vögel.

Strandpieper, Pfuhlschnepfe, Sandregenpfeifer, Krickente und Silberreiher – das sind nur fünf von rund 50 Vogelarten, die man hier mit etwas Glück beobachten kann. Dass sich im Langwarder Groden mehr Vögel tummeln als anderswo, hat einen Grund: „Der Pfad führt fast ausschließlich durch Salzwiesen, die die sogenannte Verlandungszone der Nordsee bilden. Je nach Höhenlage wird das Gebiet mehr oder weniger regelmäßig von Meerwasser überflutet.“

Salzwasser „schmeckt“ natürlich nicht jeder Pflanze. Im Laufe der Jahrmillionen haben sich jedoch zahlreiche Arten an die extremen Bedingungen angepasst. „Das Andelgras ist so ein Spezialist“, sagt Susanne Koschel und deutet auf ein Büschel dieser Pflanze. Aber auch der lilafarbene Strandflieder gedeiht hier prima. Dort wo das Meerwasser häufig hinkommt, fühlt sich nur noch der Queller wohl. Seine saftig-grünen, fleischigen Stängel leuchten förmlich inmitten des dunkelgrauen Schlicks. Nordsee-Kennern unter den Teilnehmern der Führung läuft bei seinem Anblick das Wasser im Mund zusammen. Denn ihnen ist der Queller als Seespargel und Delikatesse bekannt. Auch die Vögel schätzen das „gastronomische“ Angebot in den Salzwiesen. Denn wie die Rangerin zu berichten weiß, bietet das einzigartige Ökosystem ideale Lebensbedingungen für fast 2000 Insektenarten und hält damit für unzählige Wattvögel ein schier unerschöpfliches Reservoir an Nahrung bereit. „Aber auch als Brutgebiet und Rastplatz sind die Salzwiesen für die Tiere von großer Bedeutung“, fügtSusanne Koschel hinzu.

Von mehreren Beobachtungsständen, Stegen und einer Brücke, die auf den ehemaligen Vordeich führt, lassen sich die Salzwiesen gut überblicken. Infotafeln informieren die Besucher über Flora und Fauna. Die hervorragende Infrastruktur ist einer der Gründe, weshalb der rund fünf Kilometer lange Rundweg durch den Langwarder Groden als Deutschlands schönster Wanderweg 2020 nominiert wurde. Susanne Koschel sieht es mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Denn eine wachsende Zahl an Besuchern stellt Nationalparkverwaltung und die Ranger vor Herausforderungen: Einerseits wollen sie die Menschen für die Salzwiesen und deren Bewohner begeistern, andererseits soll die sensible Flora und Fauna nicht gestört werden.

Kein Zweifel, dass dieser Balanceakt am ehesten mit geführten Touren gelingt. Grundsätzlich kann man den Langwarder Groden jedoch auch in Eigenregie besuchen. Die beste Zeit für Vogelgucker ist jetzt: Im September und Oktober treffen über zwei Millionen Vögel aus Skandinavien, Island, Sibirien und Kanada hier ein, um sich auf den Weiterflug in ihre Überwinterungsgebiete vorzubereiten.

Um auf das Naturphänomen des Vogelzuges aufmerksam zu machen, finden jedes Jahr die Zugvogeltage im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer statt – in diesem Jahr vom 10. bis 18. Oktober mit mehr als 200 Veranstaltungen.

