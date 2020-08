Mehr als nur Bischöfe

Was fällt einem zu Fulda ein? Hm. Kirchlich Interessierten kommt die Synode der katholischen Bischöfe in den Sinn, die seit 1867 alljährlich jeden Herbst hier tagt. Vielleicht auch der frühere Domherr Johannes Dyba († 2000), einer der profiliertesten Kirchenfürsten Deutschlands. Doch sonst?

Das mag ungerecht sein, ist aber Fakt. Und den Verantwortlichen auch bewusst. So dienen ihnen die 1275-Jahr-Feier 2019 und die anstehende Hessische Landesgartenschau 2023 dazu, die Stadt bekannter und noch attraktiver zu machen. „Es wurde schon viel geschafft“, formuliert die Schlossführerin vielsagend. Denn unnötig ist das nicht, wie ein Rundgang zeigt. Er beginnt außerhalb und endet – quasi als Belohnung – in der barocken Altstadt.

Wir starten in unserem Hotel, dem „Esperanto“, errichtet 2005. Ein gigantischer Komplex mit 326 Zimmern und Veranstaltungshalle. Gegenüber ein großes Gebäude im Gründerzeit-Outfit, das frühere Instandsetzungswerk der Bahn. Seit es stillgelegt ist, dient es als Parkhaus – wohl eines der wenigen, die ein solch reizvolles Äußeres aufweisen. Direkt daneben der Hauptbahnhof. Von der Infrastruktur her eher überschaubar, obwohl hier ICE-Züge halten. Wer von Mannheim nach Berlin fährt, kann ihn durchqueren.

1960er-Jahre-Bau als Klassiker

Apropos Durchqueren: Durch die Unterführung geht es in die Bahnhofstraße. Eher schmucklos. Ja, viele Geschäfte. Aber eher solche, die es überall gibt: dm, Thalia, Müller, Targo, O2. Und das in Häusern der 1950er und 60er Jahre. Umso mehr fallen die reizvollen Ausnahmen ins Auge, die es auch gibt: in Nr. 17 das Sanitätshaus Fendel, über dem eine Figur des Heiligen Antonius wacht, oder Nr. 3, das Café Storchennest.

Am Ende der Straße: der kasten-förmige Bau von Karstadt, Baujahr 1964. In ihrer Schmucklosigkeit ist diese Ecke jedoch schon klassisch, konzipiert immerhin von einem berühmten Architekten: Sep Ruf, von dem auch der Kanzlerbungalow in Bonn stammt. Doch die Verantwortlichen wissen um die Defizite dieser Ecke. An der Kreuzung zur Lindenstraße (ja, so heißt sie wirklich) sind Verschönerungsarbeiten im Gange. Ohnehin öffnet sich nun eine andere, begeisternde Welt: das barocke Fulda. Vorbei an drei Heiligenfiguren des Brunnens auf dem Borgiasplatz sowie an einem Bauwerk, das mit seinen Arkaden 1531 bis 1782 als Rathaus dient, geht es zur Barockkir-che St. Blasius aus dem 18. Jahrhundert. Sie bildet das Zentrum eines reizvollen Platzes, der denn auch „Unterm Heiligen Kreuz“ heißt.

Links von der Kirche ein Gebäu-de, das von 1782 bis 1900 Rathaus ist und heute Volkshochschule, ihm gegenüber das Hotel „Platzhirsch“. Ebenfalls ein Bau von Sep Ruf, für den 1969 das Kaiserliche Postamt weichen muss. Zunächst ebenfalls Postamt, seit fünf Jahren Hotel. Mit Terrasse, auf der man ebenso reizvoll sitzt wie auf dem Platz selbst.

Von hier aus lässt sich in Gäss-chen die barocke Altstadt erschließen. Eine, die Pfandhausgasse, führt zum Herzstück der Stadt, dem Bonifatiusplatz, an dem denn auch die Touristik-Info ihren Sitz hat. Und so fällt schon hier der Blick auf das Schloss, Mittelbau und zwei Flügel. Der linke ist Sitz des Oberbürgermeisters, der rechte Museum. 1706 bis 1721 erbaut, residiert hier einst der Fürstbischof. In Fulda ist nämlich politische und kirchliche Macht bis 1802 eins. Das trägt bis heute. Sogar die Männchen auf den Ampelleuchten halten einen Bischofsstab.

Beschaulicher Schlossgarten

Da vom Krieg unzerstört, dient das Schloss 1953 als Kulisse für den Genre-Klassiker „Königliche Hoheit“ mit Ruth Leuwerik und Dieter Borsche. Heute ist es für Hochzeiten beliebt; samstags kann man die Brautpaare oft sehen. Und zwar von direkt gegenüber. Denn im Gebäude der ehemaligen Hauptwache für das Schloss, liegt das Lokal „Viva Havanna“. Vor allem abends heißt es hier: sehen und gesehen werden. Etwa für die Jungs, die auf jener Straße hin- und herkurven, die Schloss und Lokal trennt. Sie heißt übrigens Paulus-Promenade – welch ein Name!

Der Schlosspark ist ein Juwel. Blumenpracht wie im Mannheimer Luisenpark, im Unterschied zu diesem jedoch in historischem Ambiente mit Springbrunnen, fast sieben Meter hoher Floravase und barocker Orangerie. Und der Möglichkeit, auf der Terrasse des „Maritim“ mit Blick über den Garten zu verweilen.

Dem Schlossgarten gegenüber: der Dom. Keiner wie der Kölner oder der Speyerer, mit mittelalterlicher Geschichte, jahrhundertelanger Bauzeit und in den Himmel ragenden Türmen. Stattdessen geradezu jung (fertiggestellt 1712) und nicht in die Höhe, sondern in die Breite gebaut, eben barock, nach dem Vorbild des Petersdoms in Rom. Gleich am Eingang befindet sich das Grab des anfangs erwähnten Bischofs Dyba. Seit einem Jahr amtiert hier, nach Tätigkeit als Weihbischof in Freiburg, Michael Gerber, mit 50 der jüngste Bischof Deutschlands. Im Altarraum steht der Bischofsstuhl und macht diese Kirche zu einer besonderen. Die Petrus-Statue zur Rechten ist ein Geschenk von Papst Leo XIII. (1878-1903). 1980 feiert Johannes Paul II. am Domplatz eine Messe vor riesiger Menschenmenge.

Ort der Ruhe

Der Domgarten mit Teich und Blumen ist ein Ort der Ruhe. Bewachsene Pergolen schaffen die Atmosphäre eines klösterlichen Kreuzganges. Durch sie führt der Weg ins kleine Dommuseum, einem modernen, aber sich dennoch einpassenden Anbau aus den 1990er Jahren.

Es zeigt als Reliquie den Kopf des Patrons Bonifatius, prachtvolle Bischofsgewänder früherer Jahrhunderte und den historischen Bischofsstuhl. „Er stand in der Kirche, bis er durch den heutigen ersetzt wurde“, berichtet der Herr an der Kasse. Und erzählt: „Beim Katholikentag 2012 war ich übrigens in Mannheim. Auch eine schöne Stadt.“ Na denn.

