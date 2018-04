Mehr als Wilder Westen

Anzeige

Fuchswallach Bernie ist ein ungeduldiger Bursche. Immer wieder versucht er, den vor ihm gehenden Braunen namens Ned zu überholen. Für den Reiter gar nicht so einfach, ein bis zwei Meter Abstand einzuhalten, so wie Jesse Feldman es der Gruppe vor Beginn des Ausritts erklärt hat. Der 43-Jährige betreibt gemeinsam mit Vater Ron und Bruder Josh einen Reitstall in Apache Junction, hoch in den Bergen über Mesa, und ist „schon vom Pferde gefallen, bevor er überhaupt geboren wurde“ – gut gepolstert in Mamas Bauch. 55 Pferde hat die Familie, die meisten davon sind Quarter Horses. Mit Vierbeinern dieser Art haben die Cowboys einst den Wilden Westen erobert. Die Rasse gilt als muskulös, wendig, widerstandsfähig. Genau richtig für die sengende Sonne in der Wüste Arizonas. „Unsere Pferde sind alle mindestens zwölf Jahre alt und sehr gutmütig. Keine Angst, auf denen kann jeder reiten“, sagt Jesse Feldman. Er trägt ganz klischeehaft Karohemd, Cowboyhut, Boots und hat Sinn für Humor. Daher werden auch Anfänger auf seiner Ranch in den Sattel gehievt, es gibt eine kurze Einweisung, und los geht’s.

Hoch zu Pferd fühlt man sich so cool wie Lucky Luke persönlich, zumindest ein bisschen. Denn der Comic-Cowboy würde sich wohl kaum krampfhaft am Sattelknauf festklammern. Schwankend geht es durch die raue, vernarbte Landschaft, über Steine und Sand, vorbei an haushohen, mehrarmigen Saguaro-Kakteen und buschigen Palo-Verde-Bäumen. Das Tempo ist gemächlich, so dass Zeit zum Schauen und Staunen bleibt. „Bloß nicht die Pferde an den Sträuchern fressen lassen“, mahnt Hank Jones, der die Gruppe begleitet, „darunter könnten sich Klapperschlangen verstecken.“ Leider hält sich Bernie, der störrische Kerl, nur ungern an die Order. Er muss mit einem harschen Zug am Zügel an die Gefahr erinnert werden.

ARIZONA Anreise

Ab Mai 2018 hat Condor zweimal wöchentlich einen Direktflug ab Frankfurt am Main nach Phoenix im Angebot (www.condor.com). Unterkunft

In der Innenstadt von Phoenix hat die Kette Marriott jüngst das Hotel Residence Inn / Courtyard Downtown eröffnet. Schick und modern, aus den höheren Stockwerken hat man einen tollen Blick auf die Stadt und die umliegenden Berge. Doppelzimmer ab 129 Dollar/105 Euro, www.marriot.com Einfach, aber zweckmäßig wohnt man im Hampton Inn & Suites in Mesa, DZ ab 87 Dollar/70 Euro, www.phoenixeastmesa.hamptonbyhilton.com Essen und Trinken

Eine der wohl kuriosesten Kneipen der Welt ist der Superstition Saloon in Tortilla Flat, hoch in den Bergen über Mesa, gleich hinter dem Canyon Lake. In der ehemaligen Postkutschenstation am Apache Trail sind die Wände mit Abertausenden von Dollarnoten tapeziert, signiert von den Gästen. 300 000 Dollar sollen es sein, aufgeklebt in sieben Schichten. Serviert werden Burger und Tortillas in Portionen, von denen auch Bergarbeiter satt werden, www.tortillaflataz.com. In TC Eggingon’s Brunchery in Mesa werden pro Woche über 8000 Eier verarbeitet – etwa zu köstlichen Eggs Benedict (pochiertes Ei auf Toast mit Spinat und Sauce hollandaise), http://tcegg.com/ Hazienda de Rosa’s in Mesa ist eine gute Anlaufstelle für Fans mexikanischer Küche, www.rosasmex.com. Das urban-schicke Restaurant The Dressing Room liegt in Phoenix’ Kunstbezirk Roosevelt Row und serviert peruanisch angehauchte Tex-Mex-Küche, www.conceptuallysocial.com. Was das Hofbräuhaus für Amerikaner ist, ist Rustler’s Rooste für Europäer: ein Vergnügungspark, in dem man auch essen kann. Das Ambiente ist kitschig, man isst Frugales an langen Bänken und jubelt einer Countryband zu, www.arizonagrandresort.com/dining/rustlers-rooste/ Aktivitäten

Der Reitstall OK Corral Stables in Apache Junction bietet Ausritte in die Sonorawüste. Eine begleitete Tour dauert eine Stunde und kostet 50 Dollar/40 Euro pro Person (buchbar ab 2 Personen), www.okcorrals.com. Ein Besuch in der Goldgräberstadt Goldfield Ghosttown ist kostenlos. Für mache Attraktionen wie das Museum oder die Mine wird Eintritt verlangt (4-8 Dollar/3-6,50 Euro für Erwachsene), www.goldfieldghosttown.com Graffiti und Street-Art finden sich in Phoenix rund um die Straße Roosevelt Row, Infos: www.rooseveltrow.org. Einen geführten Rundgang durch Arizonas Metropole kann man unter http://phxtours.com buchen. Allgemeine Informationen

www.visitarizona.com, www.visitmesa.com, www.visitphoenix.com, www.tempetourism.com

Wo der Donnergott wohnt

Die Sonne brennt, stachelige Kreosotbüsche streifen an den Beinen von Mensch und Tier entlang, der Staub der Sonora-Wüste legt sich unbarmherzig in jede Pore und trocknet den Mund aus. Gut, dass Jesse Feldman jedem Hobbyreiter eine Tasche für die Wasserflasche an den Westernsattel gehängt hat. In der Ferne türmt sich ein mächtiges, rot leuchtendes Bergmassiv auf. Superstition Mountains, Aberglaube-Berge, nannten die Apachen diese Kette aus bizarr zerklüfteten Felsen. Der Indianerstamm glaubte, dass dort oben der Donnergott zu Hause ist. Zu Füßen der schrundigen Gipfel sieht Arizona genau so aus, wie sich das der Karl-May-Fan aus Europa vorstellt – fehlen nur die Rothäute samt Kriegsbeil. Die Cowboys, die in den Sonnenuntergang reiten, spielen die Touristen heute mal selbst.