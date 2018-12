Mentale Souvenirs

Wie kommt das nur? Die meisten Menschen scheitern daran, sich daran zu erinnern, was sie vor drei Tagen mittags gegessen haben. Dafür aber können sie oft exakt angeben, was sie am letzten Abend des vergangen Sommerurlaubs auf dem Teller hatten. Nicht nur, dass es sich dabei um die weltbesten Spaghetti mit Meeresfrüchten handelte, wissen sie noch ganz genau, sondern auch den Namen des Restaurants und den genauen Ort, in dem diese gastliche Lokalität zu finden ist. Frauen setzen bei diesem Spiel noch eins drauf: Sie können zusätzlich angeben, welches Kleid sie an diesem lauen Abend auf dem Leib hatten, und dass die neuen Sandalen, die sie dazu trugen, zwar wunderschön waren, aber an den Fersen leider ein klein wenig scheuerten.

Erinnerungen können auch Gerüche abrufen

„Wir sind das, was wir über uns erinnern“, so Professor Dr. Lutz Jäncke von der Universität Zürich. Der Neuropsychologe forschte über die Bedeutung von Reiseerinnerungen im Auftrag der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) und der Fluggesellschaft Swiss. „Reiseerinnerungen sind sehr speziell, weil sie eine besondere Bedeutung in unserem autobiografischen Gedächtnis haben. Sie sind Grundpfeiler unserer Persönlichkeit“, so Jäncke. Die mentalen Souvenirs schließen dabei sämtliche Sinneseindrücke ein, sie bilden laut Professor Jäncke ein „multisensorisches Mosaik“, das im Gedächtnis abgespeichert wird. Reiseerinnerungen können sich etwa auf Klänge beziehen: das Wispern der Palmen am Strand, das Stöhnen der Löwen im nächtlichen Busch, das Lärmen der Zikaden in den Steineichen irgendwo in Südeuropa und vor allem Musik und Tanz fremder Kulturen. Erinnerungen können zudem Gerüche so perfekt abrufen, als würden sie einem eben frisch in die Nase stechen: die Gewürze auf einem arabischen Markt, die schwere Süße der cremeweißen Blüten des Frangipani irgendwo in Asien, die jodgeschwängerte Luft am Atlantik, das intensive Espressoaroma in italienischen Bars, der ölige Dunst in den Metroschächten von Paris. Manchmal haben sogar ganze Länder einen charakteristischen Duft –wie etwa Botsuana, das für alle, die es lieben, untrennbar mit dem starken Parfüm von Wildsalbei verknüpft ist.

Andere Erinnerungen sind mit Fühlen verbunden: die ultraglatte Baumwolle der Bettwäsche in spanischen Paradores-Hotels, der feine Sand, der an der Ostsee durch die Fingern rieselt, der grobe Firnschnee, aus dem man beim Frühlingsskifahren auf einer Schweizer Alp die letzten Schneebälle der Saison zu formen versuchte. Die innere Rückschau speichert auch Geschmäcker so intensiv, als würden diese eben wieder auf der Zunge tanzen: die Süße von türkischem Honig, die salzige Wucht von Oliven oder Sardellen, das harzige Aroma eines griechischen Retsina. Vor allem aber sind Urlauber Augenmenschen.

Nichts prägt Reiseerinnerungen so wie die unterwegs abgespeicherten Bilder – nicht nur die auf Fotos, sondern auch jene im Gedächtnis. „Der visuelle Sinn spielt eine so große Rolle, weil die Evolution uns als ‚Sehtiere‘ konstruiert hat“, erklärt der Neuropsychologe Jäncke dazu.

Dass man gerade bei Reiseerinnerungen zu Verklärungen neigt, ist keineswegs als Problem zu betrachten. „Ohne Reisen ist man ein armseliges Geschöpf“, befand schon Mozart. Das Reisen lässt uns aus dem Alltag heraustreten, macht uns frei von den Zwängen des üblichen Trotts. Kein Wunder also, wenn die abgespeicherten Gefühle nach und nach von einem balsamischen Firnis überzogen werden. „Die positiven Emotionen verankern unsere Erinnerungen an den Moment noch tiefer im Gedächtnis“, so der Wissenschaftler. Fast 85 Prozent der Deutschen wünschen sich laut der Studie, einen besonders glücklichen Augenblick auf Reisen noch einmal erleben zu können.

Im Kopfkino zurück an den Traumstrand

„Nur unterwegs erfährt man das Gefühl märchenhafter Verwunschenheit“, wusste schon Erich Kästner. Vielleicht liegt es genau daran, dass man sich bei diesem persönlichen „Es war einmal“ an jedes Detail so prägnant erinnert, als sei man wieder ein Kind, das von Märchenerzählern den exakten Wortlaut der Brüder Grimm einfordert. Eines jedenfalls steht fest: Die schönsten Souvenirs von unterwegs sind keineswegs die kleinen Staubfänger, die irgendwann unbeachtet im Regal herumstehen, sondern die Erinnerungen. Jenes Kopfkino, dass uns nach einem anstrengenden Arbeitstag an einem verregneten Montagabend in Bahn oder Bus zurück an den Traumstrand schickt oder hinauf auf den Gipfel mit der überwältigenden Aussicht. Man muss nur kurz die Augen schließen und den Moment wieder abrufen. Und nichts und niemand wird einem je die Erinnerungen nehmen können. Das macht sie so wertvoll.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018