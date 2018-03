Mit 36er-Film, ohne Navi

Anzeige

Bordkino

Fern-sehen im Wortsinn: Der Runter-klapp-Bildschirm im Flieger hing immer zehn Reihen weiter vorn, war kaum größer als heutige Tablet-PCs. Und so wurde jedes Bordkino zum TV-Quiz: Läuft da jetzt „Forrest Gump“? Oder „Rain Man“? Oder doch „Mission Impossible“?

Telefonzelle

Kurze Nachricht, langer Weg: SMS oder Whatsapp schon aus dem ausrollenden Flieger versenden? Ging vor ein paar Jahren noch nicht. Also Schlange stehen vor und dann rein in eine dieser (im Ausland gerne offenen) Telefonzellen. Inmitten von Roms Soundtrack aus Vespa-Gehupe, Straßenpalaver und Polizeisirenen-Geheul reichte es leider nur für „Hallo, wir sind . . . “, weil dann das Kleingeld durchfiel und das Gespräch abriss. Weitere Versuche scheiterten am Operator, der verbinden sollte, aber überhaupt nicht verbindlich war sowie schließlich am völlig unverständlichen Anleitungs-Kauderwelsch auf der final gekauften Telefonkarte.

Reisekasse

Immer am Hals! Kreditkarten: Hatten nur Geschäftsleute, und man bekam sie auch noch nicht alle zehn Meter im Flughafen aufgedrängt. Man tourte daher als wandelnde Reisebank durch die Lande – mit D-Mark, Schillingen, Lira, alles unter Büroklammern gebündelt und vor Langfingern sicher verstaut im Brustbeutel. Speckig war er, aus beigem Leder und baumelte an einer ebensolchen Kordel um den Hals - wie das erste Kindergarten-Täschchen, nur kleiner. Eiserne Reserve darin: Travelers Cheques. Künstlerisch durchaus aufwendig gestaltete Papiere, etwas kleiner als Geldscheine, dafür aber mit einem Feld zum Unterschreiben. In Italiens Banca Risparmo etwa, dortselbst mit schweißnassen Händen und Puddingknien darauf hoffend, dass der gegelte Krawattennadelträger hinter dem Panzerglas das Papier in Berge von Lira eintauschen möge.

Filmrolle

Immer im falschen Moment zu Ende: 36 Bilder pro Filmrolle, Profis holten 38 raus, klemmten sie kürzer als empfohlen in die Plastiknasen des Transportrades der Analog-Kamera. Selfies? Pure Verschwendung! Einfach draufgehalten wurde auch nicht, sondern gut überlegt, wie man den Eiffelturm nun knipst. Und wenn es doch mal ein Schnappschuss sein sollte, war der Film garantiert alle. Nach dem Urlaub dann zwei Wochen warten, bis die Bilder entwickelt waren. Kundenorientierte Drogisten nahmen Abzüge, „die nichts geworden waren“, gnädig zurück.

Nachrichten

Michael Schumacher wurde Formel-1-Weltmeister? Erich Honecker verhaftet? „Verdammt, ich lieb Dich“ ist Nummer eins in Deutschland? Alles Nachrichten, die heute binnen Sekunden im Handydisplay aufpoppen würden. Damals bekam man auf Fernreisen nichts und in europäischen Nachbarländern fast nichts davon mit. Denn was wollte der Franzose schon von „Verdamm-isch-lieb-disch“ wissen? Mit Glück klemmte im Kiosk-Ständer eine vergilbte, drei Tage alte „Bild“-Zeitung. Aktualitäts-Junkies mussten schon mit der nötigen Finger-Feinsensorik die Deutsche Welle im Radio so einjustieren, dass wenigstens deren Nachrichten einigermaßen rauschfrei zu verstehen waren.

