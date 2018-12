Mit der Vienna-City-Card auf den Spuren der Habsburger

Wer auf Kurztrips steht, für den ist Wien eigentlich ein Muss – und zwar zu jeder Jahreszeit. Die zahlreichen Attraktionen, die die österreichische Bundeshauptstadt zu bieten hat, lassen den gesamten Aufenthalt über keine Langeweile aufkommen. Und sorgen für viele Momente, die noch lange und gerne in Erinnerung bleiben. Das ehemalige Kaiserreich verfolgt einen fast schon auf Schritt und Tritt. Und mit der Vienna-City-Card ist es ein einfaches Unterfangen, sich auf die Spuren der Habsburger zu begeben.

Ein Auto braucht’s nicht, um Wien kennen- und schätzen zu lernen. Für die bequeme Anreise ist im Übrigen ohnehin der Zug zu empfehlen – es dauert kaum mehr als fünf Stunden von Würzburg aus bis in die Donaumetropole. Und die verfügt über ein modern ausgebautes Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln, bestehend aus S-, U- und Straßenbahn sowie Bussen, die teilweise sogar im Minutentakt Touristen und Einheimische von A nach B bringen.

Wer sich die Vienna-City-Card gönnt, umgeht zudem langes Anstehen an den Fahrkartenautomaten – und kann Bus und Bahn für 24, 48 oder 72 Stunden nach Belieben benutzen. Darüber hinaus hat man damit die Möglichkeit, bares Geld zu sparen. Denn die Karte ist ein Garant dafür, dass in viele Dutzend Sehenswürdigkeiten ein ermäßigter Eintritt zu entrichten ist.

Wien hat jede Menge zu bieten, da fällt es nicht leicht, in der Kürze der Zeit das herauszusuchen, was man sich ansehen möchte. Ratsam wäre es, sich bereits vor Antritt der Reise konkrete Gedanken dahingehend zu machen, was man besichtigen möchte. Denn dies spart viel Zeit – und das Nervenkostüm wird auch nicht über Gebühr strapaziert.

Wien, das heißt Entspannen und erleben. Wien, das ist nicht nur architektonisch ein echter Hingucker. Die Stadt verfügt über zahlreiche Attraktionen, die man am besten zunächst einmal mit dem Fiaker erkundet – ganz einfach, um sich zu orientieren. Im Anschluss lohnt sich ein Abstecher ins Hotel Sacher, um dort die weltberühmte Torte zu genießen. Auch wenn’s nicht ganz billig ist – man war aber vor Ort. Und dann kann’s auch schon losgehen, um verschiedene Ecken zu erkunden. Davon lässt man sich auch nicht von der schier unüberschaubaren Zahl asiatischer Gäste abhalten.

Fast schon Pflichtprogramm

Stefansdom, Schloss Schönbrunn, Wiener Hofburg mit Sisi-Museum – diese Örtlichkeiten gehören fast schon zum Pflichtprogramm. Vor allem für all diejenigen, die gerne in früheren Zeiten schwelgen, als die Habsburger noch das Zepter schwangen. Prater, Schloss Belvedere, Naschmarkt, Hundertwasserhaus, um nur einige zu nennen – die österreichische Bundeshauptstadt hat für jeden Geschmack das Richtige im Angebot.

Wien ist also weitaus mehr als nur eine Stadt. Wien bietet Geschichte – und viele Geschichten. Ihr künstlerisches und intellektuelles Erbe wurde einst von Bewohnern wie Mozart, Beethoven oder Sigmund Freud geprägt. Wien ist aber auch eine lebendige, pulsierende Metropole voller historischer und moderner Gebäude, die in Europa fast ihresgleichen sucht. Oder auf einen Nenner gebracht: In jedem Fall eine Reise wert.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.12.2018