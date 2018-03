Mit ganz viel Po-Gefühl

Anzeige

Die Rodelschüler rutschen zunächst ein wenig an einem flachen Hang hinab. Nicht so einfach, das mit dem Steuern. Halb auf dem Rücken liegend zieht Tina den Lenkriemen diagonal nach links, bringt ihr Gewicht nach links, greift mit der rechten Hand in den Schnee neben dem Rodel, der Schlitten dreht nach rechts. „Fantastisch, deine Gewichtsverlagerung“, lobt Charly und übersieht fast, dass Tinas Freund Bernhard irgendwie etwas missverstanden hat und geradeaus auf eine Gruppe Skifahrer zusteuert. „Hochziehen, hochziehen!“, ruft Charly. Bernhard reißt den Gurt nach oben, haut die Fersen in den Schnee und kommt schneespritzend zum Stehen, einen Meter vor den amüsiert-schockierten Skifahrern.

„Also, noch mal“, erklärt der Schlitten-Professor, der 30 Jahre lang einen Snowboard-Shop hatte, „die Beine gehören fest ausgestreckt nach vorne neben die Kufen. Sonst kann man hängen bleiben und sich den Fuß verdrehen. Die häufigsten Verletzungen bei Rodlern sind überdehnte Bänder. Mit den Füßen an den Kufen lenkt und bremst man besser.“ Eine Stunde lang fährt die Gruppe am Babyhang. Linkskurve. Rechtskurve. Bremsen. Slalomfahren. Nebenan zischen Sechsjährige auf Zipfelbobs lachend zu Tal. Schwitzend wieder aufsteigen zum Rechtskurve-Üben. Die Rennrodel sind irgendwo zwischen denen, die man von Olympia, und denen, die man vom Schlittenhügel kennt. Sie sind niedriger und breiter als Kinderschlitten und kosten bis zu 400 Euro. Sie bestehen aus schichtverleimtem Eschenholz mit geschliffenen Stahlschienen aus hochlegiertem Stahl. Die Firmenwebsite preist die ergonomische Sitzform. Trotzdem tut der Rücken weh. Alle sind pitschnass, der Schnee spritzt in die Hosenbeine, der Hintern sitzt in einer Wasserpfütze, die sich auf dem Plastiksitz gebildet hat.

Dann die erste Abfahrt auf der echten Rodelpiste. Letzte Instruktionen. „Wenn das Adrenalin kommt, werdet ihr alles, was ihr gelernt habt, ganz schnell vergessen“, sagt Charly. Das ermutigt. Trotzdem erklärt er weiter: „Die Kurven nehmt ihr bitte wie ein Formel-1-Fahrer: vorher abbremsen, durchgleiten, dann Fahrt aufnehmen.“ Charly fährt los, dreht sich um und ruft: „Po-Gefühl, denk an dein Po-Gefühl!“

Die ersten 50 Meter geht es geradeaus. Doch bald geht alles zu schnell, zu viele Kurven, mal nach links, mal nach rechts. Links neben dem Weg ein Steilabhang im Bergwald. Panik. Bremsen! Das Herz hämmert, die Bauchmuskeln schmerzen. Weiter. Zwei Kurven prima genommen, allmählich geht es besser. Alle paar Hundert Meter wartet Charly auf die Gruppe, muntert auf, sagt, die Strecke sei heute wegen des Schnees besonders schwer.

Bei der dritten Abfahrt passt fast alles, die Rodeljünger kriegen die Kurven gut hin, das Spiel mit dem Tempo macht tatsächlich süchtig, eine Mischung aus Formel 1, Rodeo und Kindheitsgefühlen.

Die langen Geraden werden zum Tempotest und wenn man aus dem Augenwinkel das orangefarbene Schild „Langsam! Slow down!“ wahrnimmt, klappt es sogar mit dem Bremsen. Abgeworfen wird heute keiner.

Ein bisserl feierlich überreicht Charly nach zweieinhalb Stunden jedem Teilnehmer ein „Rodeldiplom“. „Stefan nahm mit sehr gutem Erfolg an der Grundlagenschulung des Rodelns teil“, steht da drauf. Das klingt nach einer glatten Eins! Überraschenderweise hat jeder Teilnehmer eine Eins. „Ich bin stolz auf euch“, sagt Charly und strahlt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.03.2018