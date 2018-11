Mit Hesse durch Singapur

Still verlaß ich dieses Hafens Becken / Nun kann Europa mich am ...“, reimte Hermann Hesse im September 1911 etwas unvollständig, aber durchaus interpretierbar. Der junge Schriftsteller hatte genug von Ehe und Familie. Er brauchte Abstand und beschloss zu reisen. Nach intensiven Vorbereitungen, zu denen auch das Feilen an seinen Englischkenntnissen gehörte, schnappte er sich Tropenhelm und Koffer, verließ sein Bodensee-Idyll und schiffte sich in Genua nach Südostasien ein. Die lange Reise auf dem Reichspostdampfer „Prinz Eitel Friedrich“ in Begleitung des reichen Malerfreundes Hans Sturzenegger hatte es in sich. Sie verlief mit Annehmlichkeiten, aber auch mit Strapazen. Hesse kämpfte mit Hitze und Schlaflosigkeit, mit Diarrhö und Depressionen. Es sollte die einzige Fernreise bleiben, die der spätere Literaturnobelpreisträger in seinem Leben unternahm. Sie führte ihn auch ins quirlige Singapur.

Wir müssen uns den 34-jährigen vorstellen in hellem Leinenanzug auf der historischen Cavenagh Bridge, damals die Hauptverbindung zwischen dem Kolonial- und dem Geschäftsviertel Singapurs. Vielleicht rauchte er dabei eine Zigarre. Vielleicht betrachtete er die seinerzeit noch schlammigen Ufer des Singapore River mit den unzähligen eng vertäuten Holzbooten. Überliefert ist das nicht. In jedem Fall aber wird Hesse die stählerne Hängebrücke so manches Mal passiert haben, zu Fuß oder per Rikscha, auf dem Weg vom Hotel ins „Chinesenviertel“, denn dort hielt sich der Autor gerne auf. Anlässe gab es viele. Entweder besuchte er ein Theater. Oder Antiquitätenmärkte. Oder er ging mit anderen Reisebegleitern ins Bordell.

In einigen Ecken und Winkeln war Singapur noch ganz Fischerdorf. An anderen Stellen aber war die Stadt schon damals große Welt. Schmelztiegel der Kulturen. Kronkolonie. Wichtiger Handelsplatz. Auch wenn sich Singapur seit den 1960er Jahren durch enorme Landgewinnungs- und Städtebaumaßnahmen radikal gewandelt hat und regelmäßig durch einen neuen Superbau von sich reden macht: Einiges von dem, was Hesse in seinen Aufzeichnungen als Charakteristika des Inselstaates ausmacht, fasziniert selbst heute noch den Betrachter: die „anmutvollen Gartenvorstädte“, die „fürstlich breiten Alleen“ und „protzigen Gebäude“, die die Engländer bauten, der botanische Garten, das funkelnde Licht der nächtlichen Stadt und das „Meer mit 100 Schiffen“.

Dieses Meer zu sehen mit seinen wie an einer Perlenkette aufgereihten Frachtern und Tankern, dazu hat man heute in der an Hotelhochhäusern reichen Stadt beste Gelegenheit. Prädestiniert ist die Dachterrasse des Marina Bay Sands mit dem in 191 Meter Höhe schwebenden Infinity Pool. Zu Füßen des Hotels erstreckt sich gleich die neue Attraktion der Stadt: das Licht- und Farbspektakel der „Gardens by the Bay“.

Singapur ist, auch aufgrund rigider Gesetzgebung, sauber und erfindet sich durch den Leitgedanken, eine „Stadt im Garten“ zu sein, jedes Jahr neu. Schönes Beispiel: „The Interlace“, die vertikalen Hochhäuser des deutschen Star-Architekten Ole Scheeren. Dann ist der Tigerstaat ideal für einen Stopover: Indonesien, Australien oder die Südsee liegen quasi vor der Tür. Dazu kommt dieser unglaubliche Architekturmix zwischen Kolonialzeit und Postmoderne. Und last but not least die Vielzahl an Vorzeigehotels: Mandarin Oriental, Ritz-Carlton, das Stammhaus der Shangri-La-Gruppe. Im November kommt ein Kempinski hinzu. Und Anfang 2019 eröffnet nach zweijähriger Renovierung das altehrwürdige und nach dem Stadtgründer benannte Raffles wieder.

Das mondäne Haus hat viele große Geister beherbergt. Charlie Chaplin wohnte hier, Queen Elisabeth II., Karl Lagerfeld. Michael Jackson feierte in dem Suiten-Hotel, in dem der Fruchtcocktail „Singapore Sling“ erfunden wurde, seinen 35. Geburtstag. Und auch Hesse bezog hier Quartier. Seine Meinung über das Raffles ist spannend, weil so herrlich mürrisch. „Wir wohnen teuer, aber gut“, schreibt er. „Das Riesenhotel ist schauderhaft akustisch und dröhnt in seinen Gängen und Treppenhäusern wie eine Trommel.“ Hesses Stimmung litt, was wohl dem Umstand geschuldet war, dass er durch den wohlhabenden Freund gezwungen war, über seine Verhältnisse zu leben. Der Freund ließ die Korken knallen: „Abends war Sturzeneggers große Einladung im Hotel, elegantes Dinner mit gegen 20 Gästen, Kneiperei und ausgelassene Lustigkeit, nachher trieben wir uns zu dritt bis nachts 3 Uhr in den Hurengassen herum.“

