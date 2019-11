Mit Laib und Seele

Anreise Mit dem Auto kommt man in rund viereinhalb Stunden von Stuttgart über Belfort an den Lac de Saint-Point. Alternativ, mit etwas mehr Zeit im Gepäck, lohnt sich die Fahrt durch das Loue-Tal und Pontarlier, um in Trépot einen Abstecher zum kleinen Käse-Museum zu machen, www.fromagerie-musee-trepot.fr. Bei der rund fünfeinhalbstündigen Fahrt bietet sich eine Zwischenübernachtung an, beispielsweise in Besançon.

Unterkunft Das oberhalb des Lac de Saint-Point gelegene neue Spa-Hotel Les Rives Sauvages bietet 16 Suiten ab 90 Euro. www.les-rives-sauvages.fr.

Das Relais Amadourien ist ein ruhiges Familienhotel oberhalb des Zentrums von Rocamadour. Zimmer ab 50 Euro. www.relais-amadourien.com.

Essen und Trinken Das urgemütliche Gasthaus La Boissaude auf dem Mont d’Or bei Rochejean ist nicht leicht zu finden, aber eine Reise wert. Im kleinen Restaurant Garage in Trizac bei Salers gibt es traditionelle Spezialitäten der Region, darunter die Käsegerichte Truffade und Aligot. https://le-garage-trizac.wixsite.com/le-garage-trizac. Salers-Reifekeller mit Boutique. www.cavedesalers.com/fromage-salers. Das Restaurant des Hotels Beau Site in der Altstadt von Rocamadour bietet gehobene Küche und eine herrliche Aussichtsterrasse. www.beausite-rocamadour.com. Hofladen Lacoste in Les Alix bei Rocamadour (vor Ort ausgeschildert).

Allgemeine Informationen Burgund und Franche Comté/Jura, www.de.bourgognefranchecomte.com.

Auvergne, www.auvergne-destination-volcans.com.

Dordogne-Tal-Tourismus (Rocamadour). www.dordognetal.reise.

Okzitanien-Tourismus (unter anderem Region Lot/Rocamadour und Pyrenäen), www.tourismusoccitanie.de