Mit Machete auf dem Moped

Um den Kopf trägt er einen im typischen Muster Sumbas gewobenen Ikat-Schal in kräftigem Blau und Orange. Um die Taille hat er ein breites, bunt gemustertes Tuch geknotet. Darin steckt, in einer Scheide aus Bambusholz, das Parang, eine Machete mit rund 40 Zentimeter langer, scharfer Klinge. „Wir brauchen das für die Tieropfer, zum Fleischschneiden, im Dschungel und manchmal bei Stammestreit“, erzählt Maxi vom Volk der Sumba. Das Messer an Männertaillen ist auf Sumba allgegenwärtig. Auf dem Moped, auf lokalen Märkten, sogar im Service hinter der Hotelbar wird es getragen. Da beruhigt es durchaus, dass die Kopfjagd auf Sumba seit Anfang der 1960er Jahre offiziell verboten ist. Trotzdem hält der Marapu-Glaube auch heute noch einiges bereit, was für zartbesaitete Touristen mit dem Adjektiv „archaisch“ eher unzureichend beschrieben wird.

Offiziell ist Maxi Christ. Wie die Mehrheit der Bevölkerung auf Sumba, seit die Holländer die Insel kolonialisierten und die dortigen Ureinwohner im Namen eines christlich-calvinistischen Glaubens missionierten. Das Ergebnis: eine spannende Mischung aus Christentum und dem Volksglauben der Marapu-Religion an Natur- und Ahnengeister, die beschützen und bestrafen und mit teils blutigen Zeremonien zufriedengestellt werden müssen.

Wenn der Vater krank ist, wird ein Tier geopfert

„Seit ich mich in der Schule für eine der fünf Nationalreligionen entscheiden musste, bin ich Christ“, erzählt der 27-jährige Maxi beim Besuch in einem traditionellen Marapu-Dorf. „Aber wenn mein Vater krank wird, opfern wir ein Tier. Dann kann der Oberpriester daraus lesen, was die Ahnen so verärgert hat, dass sie die Krankheit geschickt haben.“ Maxi ist der Einzige aus seiner Familie, der dem Marapu-Glauben offiziell abgeschworen hat. Aber wenn es um die Riten der Marapu geht, kommt ihm das „wir“ ganz selbstverständlich über die Lippen.

Unten die Tiere, darüber die Menschen und ganz oben unter dem Dach die Lebensmittel und die Ahnen. Die typischen Häuser der Marapu sind immer gleich aufgeteilt, werden von einer Familie bewohnt, stehen auf Stelzen und haben hohe mit Alang-Alang-Gras gedeckte Dächer, die wie eckige Harry-Potter-Hüte aussehen. Links ist der Eingang für Frauen, rechts der für die Männer.

Inmitten der Häuser liegt der Opferplatz mit Steinaltären. „Der darf nur für die Opferzeremonien betreten werden“, erzählt Maxi. Beispielsweise bei einer Beerdigung. „Dann opfern wir ein Pferd, damit der Verstorbene zu den Ahnen reiten kann, und bis zu fünf Wasserbüffel für die Arbeit auf den Reisfeldern im Jenseits“, zählt er auf. Zusätzlich müssen die Teilnehmer an der Beerdigung mit Tieren belohnt werden. Sterben ist teuer auf Sumba, wenn man bedenkt, dass der monatliche Durchschnittsverdienst bei rund 250 Euro liegt und ein Wasserbüffel umgerechnet um die 3000 Euro kostet. Für ein Begräbnis in einem Megalithgrab verschuldet sich eine Familie oft hoch.

Betelnuss zwischen Besen, Kleidern und Gemüse

Häufig bleibt der Verstorbene nicht nur ein paar Tage unmittelbar nach dem Tod im Haus, sondern gleich so lange, bis der verbliebene Ehepartner auch verstirbt. Und wenn es Jahre dauert. Doppelbegräbnisse sind wirtschaftlicher. Die Zeit bis dahin verbringen die Ehepartner weiter gemeinsam in ihrem Haus. Nur dass einer der beiden eben tot ist und in traditioneller Weise in Baumwolltücher gewickelt und mit Gräsern und Kräutern konserviert wird. „Man muss den Toten bei jeder Mahlzeit zuerst Essen anbieten. Nur wenn sie nichts wollen, können wir das Abgelehnte auch essen“, erklärt Maxi.

Andere Länder, andere Sitten: Die machen auch einen Marktbesuch auf Sumba, beispielsweise in Waikabubak, zu einem einprägsamen Erlebnis. Frische Fische liegen auf mit Wasser benetzten Holztischen unter bunten Sonnenschirmen. Das noch lebende Huhn wird über den Lenker des Motorrollers gehängt und nach Haus transportiert, die Hunde, die als Opfertiere verkauft werden, sind mit kurzen Seilen und Holzstöcken in einem Betonverschlag am Marktrand angebunden. Hier laufen die europäischen Besucher besonders schnell weiter.

Viele Händler sitzen auf den Holztischen zwischen ihren Waren. Farbenfrohe Ikat-Stoffe mit kunstvoll gewobenen Mustern wechseln den Besitzer. Die Parangs liegen in Reih und Glied. Wer es sich leisten kann, kauft die Machete mit einem Griff aus Büffelhorn anstatt mit einem einfachen Holzgriff. Zwischen Kleidern, Besen, Töpfen und frischem Gemüse wird auch die Betelnuss verkauft. „Ich kaue Betelnuss, seit ich zehn bin“, erzählt Mamalita, die heute 40 Jahre alt ist, und stippt die Betelnuss in weißes Pulver aus gelöschtem Kalk. Nur in Kombination entfaltet die Nuss ihre berauschende Wirkung. „Als ich damit angefangen habe, war ich immer etwas benebelt. Jetzt gehört es einfach dazu und ich fühle mich besser, wenn ich regelmäßig Betelnuss kaue“, erklärt sie und taucht die Betelnuss erneut in den Kalk in ihrer Handfläche. Weil Mamalita, wie sie mit einem Lächeln immer wieder stolz betont, regelmäßig ihre Zähne putzt, sind die sichtbaren Nebenwirkungen bei ihr nicht so stark ausgeprägt wie bei vielen älteren Frauen in den traditionellen Dörfern. Die lächeln meist mit schwarzen, lückenhaften Zähnen und ihre extrem roten Lippen sehen aus wie mit schlecht aufgetragenem Lippenstift übermalt.

Sumba gilt als eine der ärmsten Inseln Indonesiens und als einer der letzten weißen Flecken auf der touristischen Landkarte. Und Sumba fasziniert mit fremden Kulturen und einer unberührten Natur: Savanne im Osten, Regenwald im Westen und kilometerlange einsame Strände mit ultimativen Surfwellen. Der Tourismus auf Sumba steckt noch weitgehend in den Kinderschuhen und zeigt doch bereits nachhaltig positive Ergebnisse in Sachen Symbiose Luxusunterkunft und Entwicklungshilfe. So hat das Nihi Resort, ein 5-Sterne-Luxusresort in Strandlage, sich nicht nur auf die Fahnen geschrieben, dass von den gut 560 Hektar zum Resort gehörenden Land nur 65 Hektar bebaut werden dürfen, sondern bereits 2001 mit der Sumba Foundation eine Stiftung gegründet, die in Bildung und Gesundheit der Sumbanesen investiert und von vielen Resort-Gästen finanziell unterstützt wird. Wo die Sumba Foundation aktiv ist, gilt die Malaria – im Gegensatz zu anderen Gebieten auf Sumba – als so gut wie ausgerottet. Trinkwasserspeicher werden gebaut, Bildung, gesunde Ernährung und nachhaltige Landwirtschaft gefördert.

