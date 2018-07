Mit Pfeil und Bogen in der Natur

Anzeige

Der Bogensport ist neben Wandern und Radfahren das dritte touristische Standbein im Saarland geworden. Dass sogar die Landesregierung die Bemühungen der Sportler unterstützt, das Bogenschießen populärer zu machen, freut die beiden Trainer sehr. Während in Italien, Österreich und der Schweiz der Sport schon viele Anhänger hat und auch in der Hotellerie berücksichtigt wird, fristet der Sport in Deutschland eher ein Schattendasein.

Sport populärer machen

Das wollen die Beiden zusammen mit Gerold Weingärtner und Cindy Manfra vom Seehotel ändern. Anfang Juli wurde ein Bogensport-Übungsplatz offiziell in Betrieb genommen. Daneben ist ein Bereich für klassisches Bogenschießen auf Scheiben angelegt worden. Vom Schnupperkurs auf der Hotelwiese bis zur Runde im Parcours stehen den Hotelgästen auf Anfrage ausgebildete Trainer zur Seite. Auch die Ausrüstung kann ausgeliehen werden.

„Es gibt viele Bogenschützen hier“, erzählt der Chef des Hotels mit Landhaus-Charme, Gerold Weingärtner, der sich mit seinen Gästen auch gerne zur Wanderung in die Region aufmacht.

Die können sich danach im großzügigen Wellnessbereich und Spa entspannen oder sportlich aktiv auf dem Tennisplatz sowie der Boulebahn werden. „Bogenschießen kann jeder lernen“, vom Kleinkind bis zum Senior, so Koosmann. Bei ihm sieht alles ganz leicht aus. Der 29-Jährige ist nicht erst durch Legolas bei „Herr der Ringe“ überzeugt vom Bogenschießen. Bereits mit 13 baute er seinen ersten Bogen und hat mittlerweile eine eigene Firma gegründet.

Burn-out-Prävention

Den Fokus bewusst auf das Ziel lenken: Schießen ist eine mentale Sache. „Sich wieder selbst vertrauen, der eigenen Intuition folgen“, nennt er das. „Der Sport ist super entspannend“, sagt die 27-jährige Madeleine Kunz. Für die beiden Profis ist der Sport nicht nur ein perfekter Ausgleich zum Alltag, sondern auch eine Burn-out-Prävention. Der Schuss gelinge nur, wenn man die Gedanken auf Pfeil und Ziel lenke und alles um sich herum ausblende. Wer es ausprobiert, weiß, was sie meinen.

Nach der Einführung darf der Anfänger schon auf den Parcours. Im Wald bei Marpingen kann man sich auf dem Biberburg-Parcours ebenso erproben wie am Schaumberg, wo ein neuer Parcours eröffnet hat. Den Reiz des Bogenschießens hat auch der Laie schnell in sich aufgesogen. Es ist die Ruhe in der Natur, ohne störenden Lärm oder die Hektik des Alltags.

Jeder versucht, die Bilder, wie die Fachleute die einzelnen Stationen bezeichnen, in seinem eigenen Tempo zu meistern.

Dabei ist der Parcours in Schleifen angelegt, damit man jederzeit aussteigen kann. Ein grüner Bogenschütze auf weißem Grund ist das Zeichen, dass man sich auf dem richtigen Weg befindet. Und der ist in einigen Teilen identisch mit dem Biberburg-Wanderweg.

Insgesamt 28 Bilder gilt es, auf der vier Kilometer langen Strecke bei Marpingen zu meistern. Ein Ganztagesevent in der freien Natur, unter dem kühlen Dach des Laubes. Ob Hirsch oder Wildschwein, Biber oder Hase, Adler oder Schildkröte: Jedes Ziel ist eine Herausforderung an das eigene Können und die Selbsteinschätzung der Treffsicherheit. Denn nicht selten fliegt der Pfeil am Ziel vorbei. Dann heißt es, im Wald suchen. Denn alle Pfeile müssen wieder eingesammelt und zurückgebracht werden.

Der Parcours ist übrigens nur bei vorheriger Anmeldung zu nutzen (www.dk-bowfactory.de). Einfacher ist dies beim Schaumberger Bogensport-Parcours. Hier ist die Anmeldung an der Rezeption des Schaumberg-Erlebnisbads.

Deutlich wird bei den Rundwegen: Die Bogenschützen zieht es nicht ins Unterholz. „Wir lieben die Natur und wollen sie erhalten“, betont David Kossmann die Nachhaltigkeit der Geländeauswahl. Auch die Waldtiere akzeptierten ihre neuen „Mitbewohner“ und scheinen sich nicht zu fürchten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.07.2018