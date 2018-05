Mittagsfrau und Schlangenkönig

Anzeige

Da sind die Schlangen, die unter den Grundbalken der hölzernen Häuser leben und als Beschützer und Glücksbringer verehrt werden. Der Schlangenkönig schützt vor Armut und beschenkt Kinder und arme Leute. Deshalb findet man bis heute Schlangenköpfe mit Kronen als Giebelverzierungen an den Spreewaldhäusern. Oder die Irrlichter, die gegen ein kleines Entgelt verirrten Wanderern nachts sicher durch das Sumpfgebiet heimleuchten. Böse oder zahlungsunwillige Menschen allerdings führen sie noch tiefer in den Sumpf hinein.

Auf ein ziemlich umfangreiches Fabelwesen-Ensemble trifft man bei Arno Ballaschk in Burg. Dieser hatte vor ein paar Jahren die märchenhafte Idee, Sagen und Geister auf hochprozentige Art miteinander zu verbinden. In seiner Sagengeister-Brennerei stellt er seitdem verschiedene Liköre, Obstgeister und Obstbrände her. Der Clou: Jeder Sorte ist eine Sagenfigur zugeordnet, jeweils mit Zeichnung auf dem Frontetikett und der jeweiligen Geschichte auf der Rückseite der Flasche. So erscheint zum Beispiel die Mittagsfrau auf dem Birnenschnaps, der Schlangenkönig auf dem Haselnussgeist und der Wassermann auf dem Mirabellenbrand. Arno Ballaschk beschert diese hübsche Idee sagenhaften Umsatz.

Schon immer war der Spreewald ein besonderer Hort von Mythen und Sagen. Was Wunder in einem Wasserlabyrinth, das aus Hunderten Kanälen und Verästelungen der Spree besteht. Aus Mooren, Sümpfen und Feuchtwiesen. Aus dichten Erlenbruchwäldern und Weidenspalieren. Mit surrealen Licht- und Nebelstimmungen. Alles in allem ein idealer Nährboden für den Glauben an Geister und ein Quell für unglaubliche Fantasien.

Wie kaum eine andere kennt sich die Ethnologin Ute Henschel mit Glauben und Aberglauben im Spreewald und den daraus entsprungenen und überlieferten Geschichten und Figuren aus. Im Freilandmuseum des Inseldorfs Lehde bei Lübbenau erzählt sie vom Plon.

Einem feurigen Drachen, der durch den Schornstein ein- und ausfährt, dem Bauern Weizen, Milch oder gar Goldmünzen schenkt. „Der Plon wurde aus Neid gern Leuten angedichtet, die es durch Fleiß und Tüchtigkeit zu Wohlstand gebracht hatten“, so die Expertin. „Entstanden ist diese Mär wahrscheinlich durch unerklärliche Lichterscheinungen am nächtlichen Himmel.“

In den Lübbenauer Spreewelten

gibt es neben dem Badeparadies auch eine großartige Saunalandschaft mit 14 Schwitzkästen. Einer davon ist die Lutki-Höhle, die in einem mächtigen Spreewald-Heuschober steckt. Eine wahre Märchenstube, denn alle 20 Minuten gibt es hier vom Band eine populäre Spreewälder Sage zu hören. Manchmal liest der Schauspieler Matthias Härtig sogar live – ein echter Härtetest bei 85 Grad.

Tatsache ist auch, dass man im Spreewelten-Bad mit Humboldt-Pinguinen baden und schwimmen kann – nur eine Scheibe trennt die Becken für Tiere und Menschen. Ein sagenhaftes Erlebnis.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.05.2018