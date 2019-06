Moore, Küste und eine Ballade

Der Blick geht immer wieder hinüber nach Robin Hood’s Bay, doch „Helden in Strumpfhosen“, wie sie Mel Brooks in seiner Ulk-Verfilmung über den Vogelfreien aus dem Sherwood Forest berühmt gemacht hat, kommen einem zum Glück keine entgegen. Die älteren Semester tragen auf dem rund sechs Kilometer langen Küstenweg zwischen Ravenscar und Robin Hood’s Bay an der englischen Ostküste dezente Töne und

...