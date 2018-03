Mutige laufen über den Wipfeln des Schwarzwalds

Anzeige

Für Mutige gebaut: die neue Attraktion in Bad Wildbad heißt „Wild Line“. Geplant ist die Eröffnung der Hängebrücke an Pfingsten.

„Schwindelfreiheit und eine gehörige Portion Mut braucht man schon“, erläutert Roland Haag, Projektleitung Wild Line Bad Wildbad, und ergänzt: „Die einzigartige Mischung aus Naturerlebnis, Spannung und Freiheitsgefühl hat man eben nur auf der „Wild Line“ in Bad Wildbad.“ Die neue Attraktion von Bad Wildbad ist eine Hängebrücke, die ab 2018 das Bad Wildbader Erlebnis-Ensemble Sommerbergbahn und Baumwipfelpfad ergänzt.

Ab Sommer soll die einzigartige Hängebrücke bis zu 60 Meter hoch über den Talgrund und die Schwarzwaldtannen von Bad Wildbad spannen. Die 380 Meter lange Brücke am Sommerberg beginnt am Heermannsweg und führt zum Auchhalder Kopf am Startplatz der Gleitschirmflieger.