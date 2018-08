Mystik und Romantik

Anzeige

Am Romantischen Rhein laden farbenprächtige Gärten an historischen Orten zu Ausflügen in die jahrhundertealte Gartenkultur ein. Mystische Wälder tragen dazu bei, die sagenumwobene Flusslandschaft noch spannender zu gestalten.

Im südlichen Teil des Unesco Welterbe Oberes Mittelrheintal erwartet Wanderer in Bingen die geheimnisvolle Baumgeister-Tour. Diese etwa 16 Kilometer lange Rundtour führt durch den Binger Wald und vorbei an zahlreichen, in die Bäume geschnitzten „Waldgeistern“. Der Weg führt vor allem durch Wald, bietet aber auch weite Ausblicke auf den Rhein und die Burg Rheinstein.

Südlich von Boppard präsentiert sich der Propsteigarten Hirzenach als eine der in der Region seltenen barocken Gartenanlagen des 18. Jahrhunderts. Dort bewundert man zum Beispiel die originale Beeteinfassung und einen Musterweinberg mit verschiedenen Rebsorten. Umrahmt wird der Garten von dem romanischen Kirchenbau mit seinem frühgotischen Chor, der Villa Brosius und dem barocken Propsteigebäude.