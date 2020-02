Nah dran am Paradies

Das Wasser leuchtet in surrealem Türkis. Wellen schlagen Gischt spritzend gegen die schwarzen Felsen, die ein Stück vorgelagert den weißen Sand beschützen.

In der Ferne reckt sich zwischen den Palmen ein rot-weiß geringelter Leuchtturm in den blauen Himmel. Aus der Bar zu seinen Füßen trägt der Wind chillig-entspannte Klänge herüber. Wer Badeurlaub mag, wähnt sich hier fast im Paradies – ein Gefühl der tropischen Einsamkeit wie bei Robinson Crusoe, aber garniert mit den Segnungen der Zivilisation.

Im Moment schaut es im von Menschenhand geschaffenen Garten Eden noch ein bisschen aus wie in einem Neubaugebiet: Die 75 000 frisch gepflanzten Sträucher sind noch putzig klein, die 4600 Palmen und sonstigen Bäume müssen von Holzgerüsten gestützt werden. „Es wirkt alles ein bisschen künstlich wie in Disney World, aber es ist wirklich schön gemacht“, finden die Kreuzfahrt-Urlauber Simone und Dirk Schwiecker aus dem westfälischen Dorsten. Wie die meisten Gäste genießen sie den Luxus, einen wunderschönen Ort quasi für sich allein zu haben. Sonst werden Seereisende ständig mit dem Thema Overtourism konfrontiert. Egal, wo ein Schiff festmacht: Meist sind schon drei andere Megaliner da und spucken Tausende von Menschen zugleich aus. Während sich die Urlauber durch irgendwelche Gassen drängen, bleibt den Einheimischen nichts anderes übrig, als hinter den Verkaufstresen ihrer Andenkenläden in Deckung zu gehen und zu warten, bis der Spuk vorbei ist.

Auf Ocean Cay ist das anders. Zunächst einmal gibt es genug Platz. Die Nutzungsrechte für die 38 Hektar große Insel liegen bei der Reederei MSC Cruises, nur deren Schiffe legen hier an. Und immer nur eines pro Tag, selbst die 4000 Gäste der voll besetzten „MSC Divina“ verteilen sich problemlos. Einheimische stört man auch nicht, denn die gibt es nicht und gab es auch nie. Das zu den Bahamas gehörende Eiland – 30 Kilometer südlich von Bimini und etwa 100 Kilometer östlich von Miami gelegen – war erst unbewohnt und diente dann 30 Jahre lang zum Abbau von Sand. 2015 brachte MSC die Sandfirma gegen Zahlung einer nicht genannten Summe dazu, die Insel aufzugeben. Das schweizerisch-italienische Kreuzfahrtunternehmen pachtete den traurigen Gesteinshaufen für die nächsten 99 Jahre.

„Wir haben beim Aufräumen 7500 Tonnen Schrott geborgen, darunter sogar Dieseltanks und Traktoren“, erzählt Michelle McGregor. Die 46-jährige Frankokanadierin aus Montreal arbeitete viele Jahre für das Konkurrenzunternehmen Royal Caribbean, unter anderem auf deren Privatinsel Coco Cay. Vor fünf Jahren wurde sie von MSC abgeworben, um Ocean Cay zu entwickeln und zu managen. Nach Plänen von Landschaftsarchitekten entstand das Idealbild einer Insel ’ mit kilometerlangem, weißem Strand, kleinen Buchten, ein paar Gebäuden und natürlich einer großen Pier für ein Kreuzfahrtschiff. Schöne, neue, heile Welt: Auf Ocean Cay gibt es weder Armut noch Kriminalität. Die echten Menschen, die man trifft, stammen zwar meist von den umliegenden Inseln, sind aber alles Angestellte. Sie wohnen in landestypisch-bunten Holzhäusern. „Wir sind immer im Wechsel fünf Wochen hier, und dann haben wir eine Woche frei und fahren nach Hause“, erzählt Vanessa Miller aus Freeport auf Grand Bahama.

Seit Dezember legt viermal die Woche ein Ocean-Liner auf Ocean Cay an. Während des Aufenthalts wechselt ein Teil der Schiffsbesatzung aufs Festland und hilft dort an den Bars und in den Restaurants mit. Die Gäste können überall mit der Bordkarte bezahlen. Wenn gerade kein Schiff da ist, haben die Insel-Mitarbeiter aber nicht frei. „Es gibt immer was zu tun“, sagt Vanessa Miller. Auf vergleichbaren Privatinseln stehen Spaß und Spiel im Vordergrund – meistens gibt es Rutschen, Spielplätze, Kletterparks, eine Mischung aus filmreifer Piraten-Romantik und durchgestyltem Freiluft-Entertainment. MSC hingegen setzt auf Naturerlebnisse. „Wir versuchen gar nicht erst, mit den anderen in einen Wettbewerb zu gehen. Wir machen hier unser eigenes Ding“, sagt Michelle McGregor. Die Gäste sollen entspannen. Wer es aktiver mag, kann in der Lagune im Inselinneren Wassersport betreiben wie Stand-up-Paddeln oder Kajakfahren.

Beim Schnorcheln sieht man den größten Schatz der Insel, der sich unter der Meeresoberfläche verbirgt: Ein Team von Forschern von den Universitäten Miami und Fort Lauderdale versucht, die Korallenriffe neu aufzubauen. „Die jahrzehntelange industrielle Nutzung hat den Korallen sehr geschadet“, erklärt Owen O’Shea, „das Wachstum war gestört. Lärm vertrieb die Fische. Jetzt sind viele Spezies wieder zurück.“

Der 40-jährige Brite leitet eine Nichtregierungsorganisation, die sich um den Schutz der Wasserwelt kümmert. Er arbeitet zum ersten Mal mit einem Wirtschaftsunternehmen zusammen und war zunächst skeptisch. „Ich hoffe, dass die Kreuzfahrtgäste beim Besuch von Ocean Cay für die Probleme des Meeres sensibilisiert werden“, sagt Owen.

Die Korallen werden in einer Art Labor gezüchtet und dann im Meer angesiedelt. Hinter einem Bauzaun entsteht derzeit eine Forschungsstation. Ab Herbst sollen ständig fünf Studenten auf der Insel leben und den Gästen von ihrer Arbeit erzählen. Dann können die Urlauber auch Korallen adoptieren und beim Auswildern helfen. Rund um die Insel wurde eine 64 Quadratkilometer große Schutzzone eingerichtet. Erste Erfolge der Umweltschutzmaßnahmen seien schon sichtbar, sagt Owen O’Shea. Neben Meeresschildkröten habe er bereits 88 Fischarten gezählt: Gelbschwanz-Schnapper, Karibische Riffhaie, Adlerrochen. In der Nähe der Insel ist zudem eine Seegraswiese gewachsen – wichtige Futterquelle für Rifffische und wirbellose Arten.

200 Millionen Dollar (184 Millionen Euro) hat das Projekt gekostet. Gut angelegtes Geld, wenn man bedenkt, dass MSC seit Dezember jede Woche viermal Liegegebühren spart, die sonst fällig würden, wenn sie einen normalen Hafen anfahren würden. „Unser Ziel war es, ein nachhaltiges Urlaubserlebnis zu kreieren, das auch einem höheren Zweck dient. Ocean Cay ist nicht nur eine Feriendestination, sondern ein einzigartiges Meeresschutzgebiet, in dem Mensch und Natur gemeinsam aufblühen können“, sagt Pierfrancesco Vago, der Vorstandsvorsitzende von MSC Cruises.

