Natur spielt wieder große Rolle

An den Erfolg der Touristikmesse CMT will man im Januar anknüpfen. Dabei werden die Partnerregion für den Camping- & Caravaning-Teil, das österreichische Bundesland Kärnten, sowie die Bundesgartenschau in Heilbronn als Kulturpartnerin der CMT erfahrungsgemäß einen großen Anteil haben. Als weitere exklusive Partnerin zum Thema „Outdoor-Regionen in Baden-Württemberg“ konnte die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW) gewonnen werden, die gleich zwei neue Auszeichnungen auf der CMT verleihen wird.

Im Tourismus spielt die Natur seit jeher eine tragende Rolle und bietet jährlich Millionen von Urlaubern einen entscheidenden Reiseanlass. Aktivurlaube wie Wandern oder Fahrradfahren erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Hinzu kommen neue Trends wie spektakuläre Naturinszenierungen und Micro Adventures sowie Nischen wie Tierbeobachtung oder Floß-, Kanu- und Kajaktouren.

Die gute Arbeit der baden-württembergischen Outdoor-Destinationen soll besonders honoriert werden. Vergeben wird ein Jurypreis sowie ein Publikumspreis vergeben.

