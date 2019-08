Naturerlebnisse und Exkursionen

Eine Reise durch eine der schönsten Ferienregionen Österreichs ganz im Süden Kärntens entlang der slowenischen Grenze begeistert nicht nur mit Naturerlebnissen, mit lebendiger Kultur und actionreichen Exkursionen. Auf der Südseite der Alpen scheint die Sonne besonders gerne, bietet die Nähe zu Italien und Slowenien inspirierendes mediterranes Flair, wenn sich die Kulturen vermischen. Urlauber sind gut beraten, das Rad für die Eroberung dieser Region als fahrbaren Untersatz zu wählen.

Die Reise führt durch dieses zauberhafte Gebiet ganz im Westen in Arnoldstein, dem geschichtsträchtigen Ort direkt am Dreiländereck. Dieser Name ist hier Programm, denn am Gipfel des gleichnamigen Wander- und Skiberges treffen die Grenzen von Österreich, Italien und Slowenien zusammen. Wie wäre es mit einem Ausflug auf dem auf dem Themenwanderweg „Grenzgänger“ entlang der historischen Grenze oder einer Besichtigung der liebevoll revitalisierten Klosterruine Arnoldstein, die standhaft in der Landschaft steht. Von Arnoldstein ist es nur ein kurzer Abstecher ostwärts zur Burgruine Finkenstein. Berühmt ist sie nicht nur wegen der grandiosen Aussicht über die Seen der Region, sondern ebenso als faszinierende Eventlocation. In der Sommersaison finden hier hochkarätige Konzerte und Festspiele statt. Direkt zu Füßen liegt der romantische Faaker See, in dessen Umgebung herrliche Wanderwege, familienfreundliche Erlebniswege wie die „Fuchsfährte“ oder „Woroun auf der Spur“ warten. Woroun ist übrigens der Name eines Drachens. Sich bewegen und Spaß haben kann man auch auf der Taborhöhe im Hochhinauf Waldseilpark. Und wer mehr Nervenkitzel sucht, der versucht sich auf den Bike-Trails oder auf den Klettersteigen am Kanzianiberg.

Die Region Villach – Faaker See – Ossiacher See verlässt man mit einem höchst mediterranen Erlebnis: Der Bio-Zitrusgarten in Faak am See ist ein botanischer Garten mit vielen alten Sorten von Zitrusfrüchten aus den Medici-Sammlungen des 16. Jahrhunderts, seltenen Arten und exotischen Exemplaren aus Afrika, Amerika, Asien und Australien.

Im Rosental reiht sich eine Attraktion an die nächste. Los geht es mit Schloss Rosegg, einem 250 Jahre alten romantischen Schloss ganz nah am Ufer der Drau, zu dem ein Tierpark mit rund 400 Tieren und einem Kleintierzoo gehört. Wie die Menschen vor 3000 Jahren gelebt haben, zeigt die Keltenwelt Frög, die direkt neben dem Tierpark liegt. Eine spannende Zeitreise bietet zudem das Schloss Ebenau in Weizelsdorf, ein Renaissanceschloss mit einer sehenswerten Kunstgalerie.

Weiter geht es mit dem Rosentaler Dampfzug, einer echten Nostalgiebahn, die hier im Tal verkehrt, zum Büchsenmacher- und Jagdmuseum im Schloss Ferlach. Man wird mit dem Oldtimerbus direkt zum Historama chauffiert und kann sich in Österreichs zweitgrößtem Verkehrsmuseum allerhand mobile Nostalgie anschauen. Ganz andere Eindrücke gibt es ein kurzes Stück weiter südlich in der nahen Tscheppaschlucht inklusive Waldseilpark und Teufelsbrücke.

Im slowenischen Teil der Karawanken in der Region um Jezersko, wird man von saftig grüner Natur verwöhnt. Romantiker sind am idyllischen Planar-See gut aufgehoben, der wegen seiner Herzform auch „See der Liebe“ genannt wird. In der einstigen Schuhmacher-Stadt Tric wandelt man auf Spuren dieses für die alpine Welt so wichtigen Handwerks. Nicht unweit hiervon erinnert das Museum Avsenik an die gleichnamigen Brüder, die ab den 1950er Jahren mit ihren „Oberkrainern“ wegweisend in der Volksmusik waren und dem Ort Begunje zu Berühmtheit verhalfen. Weiter geht es zum höchsten Berg der Karawanken, dem Hochstuhl. Er ist ein herrlicher Aussichtsberg mit schönen Rundwanderwegen, die den Blick über die Julischen Alpen mit dem alles dominierenden Gipfel des Triglav und nach Bled mit seinem bekannten See öffnen.

Folgt man flussaufwärts der Sava Richtung Westen, landet man in Kransjka Gora, wo sich im Winter die Weltelite auf den Skipisten und Sprungschanzen auf der Jagd nach Bestzeiten und -weiten misst. Im nordischen Zentrum Planica wird die Faszination Skisport zum Greifen nah.

Der nicht unweit gelegene Pericnik Wasserfall zählt zu den höchsten in ganz Slowenien und donnert aus 52 Metern Höhe ins Tal. fuf

