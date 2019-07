Neue Freunde

Aus Stuttgart?“ Die Augen von Reamonn Stuart leuchten. Er hebt sein Pint Guinness und stimmt ein Lied an: „It was in the year of 88 . . .“ Sofort singen seine Nebensitzer mit: „In the lovely month of June . . .“ Den Song „Joxer goes to Stuttgart“ des Folksängers Christy Moore kennt auf der Grünen Insel fast jeder. Zumindest jeder, der sich mit Fußball auskennt. Der Song handelt vom ersten - und bislang einzigen – Sieg der irischen Nationalmannschaft gegen die ungeliebten Engländer. Dem 1:0 bei der EM in Deutschland am 12. Juni 1988. Im Stuttgarter Neckarstadion. In der Temple Bar im gleichnamigen Stadtteil Dublins geraten sie ins Schwärmen und schwelgen in Erinnerungen. Gäste aus Stuttgart sind hier immer willkommen. Man kommt schnell ins Gespräch mit den freundlichen Iren, nicht nur in den unzähligen Pubs bei einem Glas des dunklen irischen Biers, sondern überall. Auf der Straße, beim Nach-dem-Weg-Fragen, in Geschäften, beim Warten an Bushaltestellen oder in einem der zahlreichen Museen. Die Iren, so scheint es, sind immer freundlich und gut gelaunt.

Und wer genau hinhört, der erfährt so einiges über die Stadt mit ihren 550 000 Einwohnern, die so kompakt, aber doch so vielfältig ist und einige Überraschungen bereithält. Dublin gilt als eine der teuersten Hauptstädte Europas. Man kann sie aber auch mit kleinem Geldbeutel wunderbar entdecken. Und nicht nur Reamonn Stuart verrät Touristen gerne, wie das geht. „Das Bier“, sagt er zum Beispiel, „ist fast überall günstiger als hier in der Temple Bar.“ Schon einige Straßen entfernt vom angesagten Szeneviertel kostet ein Pint (0,47 Liter) nämlich nicht mehr acht, sondern nur noch 5,50 Euro. Dorthin kommt man am besten mit dem Bus. Mit einer Do-Dublin-Card kann man alle Busse 72 Stunden lang nutzen und bezahlt inklusive Eintritt ins Little-Museum nur 35 Euro. Apropos Museen. Mehr als 30 davon kann man besichtigen, wenn man sich den Dublin-Pass kauft, der für fünf Tage 114 Euro kostet und mit dem man ebenfalls Bus fahren kann.

In der Temple Bar ist die Stuttgart-Hymne verklungen, und es spielt nun eine Band irische Musik. Nicht nur Reamonn Stuart kennt jeden Text. Der 34-Jährige lebt seit seiner Geburt in Dublin und möchte nirgendwo anders sein. „Außer vielleicht in Howth“, sagt er nach kurzem Nachdenken. Aber nur für ein paar Tage, fügt er schnell hinzu.

Howth ist ein Fischerort auf einer Halbinsel. Dorthin fahren die Dubliner, um dem Trubel der Großstadt zu entkommen, und die Touristen, um Meeresluft zu atmen. Mit dem Zug - der im Tagespass Leap-Visitor-Card für zehn Euro enthalten ist - ist man in 25 Minuten dort. Und plötzlich: Ruhe. Die Wellen rauschen, Möwen kreischen, Jachten schaukeln, und wer Glück hat, entdeckt sogar Seelöwen oder Delfine. Shane O’Doherty ist einer der 8200 Einwohner des Dorfes. Er ist in Howth geboren und kennt „jeden Stein hier“. Seit drei Jahren führt er Touristen durch die hügelige Landschaft. Den meisten zeigt er auch die verlassene Fabrikhalle, vor der die Kultband U2 Mitte der 70er Jahre ihre ersten Konzerte gespielt hat. O’Doherty war dabei. Bei Scones, einem Gebäck mit Himbeermarmelade, preist er die Vorzüge seiner Insel. Die Fischrestaurants, die Natur, die steilen Klippen und das Meer. Manchmal aber bekommt auch ein Naturbursche Lust auf die Großstadt. Lust auf Dublin. „Dort“, sagt er, „weiß man nie, was einen erwartet. Die Stadt ist immer für eine Überraschung gut. Man trifft immer jemanden, der einen dazu bringt, seine Pläne zu ändern.“ Die International Bar ist seine liebste Anlaufstelle. Nirgendwo könne man die irische Lebensart schneller verstehen lernen. Und tatsächlich, die in die Jahre gekommene Fassade verbirgt eine Bar, die absolut authentisch ist. An den kleinen Tischen setzt man sich dazu und erfährt viel über die Lebenseinstellung der Iren im Allgemeinen und der Dubliner im Besonderen. Warum der Irish Stew früher ein Arme-Leute-Essen war, heute aber der beste Fleischeintopf ist, den es gibt, zum Beispiel. Oder was es mit dem Nationalsport Hurling, einer Mischung aus Rugby und Fußball, auf sich hat. Wer noch mehr irische Eigenarten kennenlernen will, der sollte einen Stock höher gehen. Dort bieten Niall und Sean McDonagh eine Gebrauchsanweisung für Irland an. „Ireland – a survivor’s guide“ heißt die Show, deren trockener Humor sich am besten mit einem Irish Coffee (Kaffee mit Whisky) genießen lässt. „Wir bieten eine Einführung in Land und Leute für alle, die frisch angekommen sind“, sagt Niall McDonagh und betont: „Unsere Geschichten sind zu 98 Prozent wahr.“ Die vom Early Bird sogar zu 100 Prozent.

Denn wer in Dublin zeitig zu Abend isst, der spart bares Geld. Zum Beispiel im Cleaver East, einem stylishen Restaurant im Industrieschick mit Sterneküche. Zwischen 17.30 und 18.30 Uhr gibt es dort das Early-Bird-Menü. Zwei Gänge kosten 17 Euro. Dasselbe gilt, wenn man erst zwischen 21.45 und 22.30 Uhr bestellt – das heißt dann aber Late Bird, auch für die späten Vögel gibt es in Dublin noch Würmer. Und danach ist immer noch Zeit für einen Drink in einem der unzähligen Pubs. Dort gibt es Livemusik bis in die Nacht – nette (Fußball-)Gespräche und neue Bekanntschaften sind kostenlos.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.07.2019