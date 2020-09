Neue Zeiten in Helsinki

Manta fröstelt. Ein milde, aber frische Brise fährt an diesem Sommerabend von der Ostsee herein in ihren starren Lockenkopf und umspielt den bronzenen Busen. Die „Liebenswerte des Meeres“ – genannt Manta -, die seit 1908 auf dem Marktplatz von Helsinki steht, bibbert ein wenig. „Uudet tuulet“, denkt sie – Winds of Change, der Sturm einer neuen Zeit fegt derzeit durch ihre Stadt.

Direkt gegenüber ragt neuerdings ein ungewöhnliches Ensemble empor. Ein Riesenrad lädt zum Blick übers Meer. Flying Helsinki daneben verspricht eine rasante 4-D-Achterbahnfahrt über die Dächer der Stadt. Und davor lädt der Allas Sea Pool zum Bade. Für Warmduscher wird das Süßwasserbecken auf 27 Grad geheizt, während echte Finnen sich erst winters zwischen die Eisschollen des Salzwasserbeckens stürzen. Natürlich hat Allas auch eine Sauna und sie wird stets lebhaft genutzt. In den letzten Jahren haben öffentliche Saunen in Helsinki ein erstaunliches Comeback erlebt. Anlagen wie die Kultursauna in Merihaka oder die Sompasauna, die von Freiwilligen betrieben wird, sind stylishe Holzbauten, die neben Wasseraufgüssen auch Champagner, meditativen Kerzenschimmer und spektakuläre Ausblicke bieten.

Manta staunt: Ein Fieber scheint die Stadt erfasst zu haben. Auf dem Platz hinter Lasipalatsi, dem Glaspalast von 1936, bilden fünf Kuppeln aus Betonsteinen ein amorphes Berg-und-Tal-Gefüge. Jede von ihnen endet in einem runden, schrägen Glasfenster, in dem sich die Wolken spiegeln. Sind es Zyklopenaugen, die starr in den Himmel blicken? Nein, es handelt sich um die Lichtquellen des darunterliegenden, neuen Kunstmuseums Amos Rex. Zwei schwarzhaarige Kinder versuchen jubelnd, auf die Scheiben zu klettern, ein Graukopf nippt neben dem weißen Uhrturm in der Mitte behaglich an einer Dose Bier, ein japanisches Pärchen sucht breitbeinig die beste Position fürs Selfie. Zur großen Freude der Planer wurde das neu geschaffene Stück Stadtlandschaft sofort in Beschlag genommen. 13 000 Kubikmeter Fels hat die Amos-Anderson-Stiftung, die das Museum gebaut hat, aus dem Boden sprengen lassen. Fünf Ausstellungsräume liegen jetzt unter der Erde, halten über ihre Lichtkamine Verbindung mit der Außenwelt und sind zugleich dort präsent.

Manta ahnt: Vielen Bewohnern geht die Sache mit den Veränderungen jetzt zu schnell und zu weit. So viel Vertrautes, was verschwindet, so viel Ungewohntes, das plötzlich irgendwo steht. Neuerdings haben Architekten im Internet immer öfter mit Hasstiraden gegen ihre jüngsten Schöpfungen zu kämpfen.

Da kommt den Erneuerern Oodi gerade recht. Denn die neue Bibliothek hat von Anfang an breiteste Unterstützung gefunden. Oodi, die Ode, wie sie nach dem Willen der Hauptstädter genannt wurde, ist eine in der Bewegung erstarrte, lang gezogene Welle aus Fichtenholz mit gläsernem Aufsatz. Die gewundene, honigfarbene Fassade strahlt Kraft, Eleganz und Dynamik aus. Ganz oben im Bücherhimmel steigt der Holzboden zu beiden Seiten an und schiebt sich der gewellten, weißen Decke entgegen.

Auf Sitzkissen breiten Studenten Papierberge aus, auf den weißen Bücherregalen sind alle größeren Sprachen der Welt vertreten. Eine schwarze Wand rund um eine Wendeltreppe ist beschrieben mit Begriffen, die die Menschen aus Helsinki im Internet vorab gesammelt haben: Hyväuskoisille, lyhytkasvuisille, tohvelisankareille . . . für die Gutgläubigen, die Kleinwüchsigen, die Pantoffelhelden sollte das Haus unter anderem sein – insgesamt 381 Kategorien von Menschen sollten sich hier erklärtermaßen zu Hause fühlen. Das mittlere Geschoss dient der praktischen Arbeit. An einer der Nähmaschinen zeigt eine ondulierte Dame einer behinderten jungen Frau, wie man Knopflöcher säumt. Es gibt Laminier- und Bindemaschinen, Foto- und Videostudios, und im Cube erklären Wissenschaftler der Uni neue Spiele, bei denen sich alles um die Chaostheorie dreht. Oodi ist ein Gebäude, das die Wünsche nach Geborgenheit, Zusammensein und Weltläufigkeit verbindet. Es ist Architektur für Menschen und macht, unübersehbar, seine Nutzer glücklich. Manta sieht: Die Stadt zu ihren Füßen ist in Arbeit. Vieles ändert sich. Und ihre Bewohner haben offenbar die Lust am gemeinsamen Leben entdeckt. Auch in diesen Tagen sitzen und schwitzen sie zusammen, sie plaudern gelassen mit Wildfremden, sie besuchen Restaurants - und ihr, der Schönen am Hafen, gefällt ganz offenbar, was sie sieht. Denn kein Zweifel: Manta lächelt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.09.2020