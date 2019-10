Neujahrsbaden mit den Feuersteins

Das Ostseebad Boltenhagen kehrt zurück in die Steinzeit. Am 1. Januar 2020 findet unter dem Motto „Juhu und Japadapadu“ das Neujahrsbaden statt. Die Steinzeit ist an der mecklenburgischen Ostseeküste zurück und viele mutige Wilmas und Fred Feuersteins, aber auch Betty und Barney Geröllheimers 2.0 stürzen sich in die rund sechs Grad kalten Fluten. Alle tollkühnen Teilnehmer sind eingeladen in Kostümen passend zum Thema zu erscheinen. Mit viel Geschrei, Jauchzen und Lachen trotzen ab 13 Uhr die Kleinen als erste den eisigen Wassertemperaturen. Unter kräftigem Applaus hunderter von Zuschauern überwinden die Kids die Strecke zur Boje und zurück. Um 13.30 Uhr folgen die Damen, den Abschluss bilden um 14 Uhr die Herren. Die besten Kostüme werden mit Gutscheinen für Übernachtungen, Spa-Anwendungen und Restaurants im Ostseebad Boltenhagen für die Erwachsenen sowie mit weiteren Preisen für die Jüngsten prämiert. Alle Wagemutigen erhalten eine Urkunde. 2020 startet die Kurverwaltung einen neuen Versuch, den Rekord mit 379 Neujahrsbadenden zu schlagen. Anmeldungen werden am 1. Januar ab 11 Uhr bei Musik und guter Laune im Zelt direkt am Strand von der Kurverwaltung angenommen. Rund um den Jahreswechsel wartet Boltenhagen mit einem abwechslungsreichen Programm aus Wintermarkt, Kinder Silvesterparty und Strandparty auf (www.boltenhagen.de). stpr

