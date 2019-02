Nie ohne Koriander

Zehn Uhr früh am Largo do Carmo. Auf dem weiten Platz wartet Joana Cabrita Martins auf die Gäste ihrer „Eating Algarve Tour“. Die Gruppe ist heute überschaubar: ein US-Amerikaner, eine Mexikanerin und eine deutsche Urlauberin. „Ich will euch nicht nur zu den schönsten kulinarischen Adressen Faros bringen, sondern auch ein wenig von der Stadt zeigen“, so Joana. Sie bittet die Stufen zur Carmo-Kirche hinauf und führt die Gruppe vorbei an goldsprühenden Altären, durch die Sakristei und über einen kleinen Friedhof zur ein wenig versteckt liegenden Capela dos Ossos. Das Beinhaus ist innen komplett mit kunstvoll aufgeschichteten Knochen und Schädeln ausgekleidet. „Früher pflegte man die Gebeine einige Jahre nach der Bestattung wieder auszugraben und auf diese Art zu präsentieren, um an die Vergänglichkeit des irdischen Daseins zu erinnern“, so Joana.

Weiße Sonnensegel beschatten die Flaneure

Vom Seelenheil wird gleich darauf zu leiblichen Genüssen gewechselt. „Petiscos ist das portugiesische Wort für Kleinigkeiten und meint in etwa das, was in Spanien als Tapas bezeichnet wird“, erklärt Joana. Sie führt in die Mercearia São Pedro. Besitzer Paolo bringt Tiborna, Brotscheiben belegt mit Tomaten, Sardinen, Orangenscheiben. Schmeckt ebenso köstlich wie erfrischend. Durch Gassen mit weiß geschlämmten Fassaden geht es weiter. Joana weist auf Lädchen mit typischen regionalen Spezialitäten hin, etwa Marmeladen oder Schnaps aus den Früchten des Erdbeerbaums. Der Spaziergang ist angenehm. Faro beschattet seine Flaneure mit weißen Sonnensegeln über den Fußgängerzonen. Der Boden ist mit Kopfsteinpflaster belegt.

Die Algarve ist längst kein Geheimtipp mehr. Im Minutentakt landen Jets auf dem Flughafen von Faro. Die meisten Touristen wollen in die weiter westlich gelegenen Küstenorte, wo malerische Felsen die goldgelben Buchten säumen. Faro selbst bleibt wortwörtlich „links liegen“. Dabei ist die Algarve-Hauptstadt ein lebendiger Ort mit 64 000 Einwohnern und zwei Universitäten. Faro taugt nicht zur Urlauberhochburg, weil es keine direkte Strandlage hat. Das vorgelagerte Lagunensystem des Naturparks Ria Formosa ist hier besonders ausgedehnt.

„Genau das macht unsere Stadt kulinarisch so reizvoll, denn aus der Ria Formosa werden wir reichlich mit Fisch, Austern und Muscheln versorgt“, erklärt Joana, während die Gruppe bei Pasteten aus Messerscheidemuscheln und einheimischem Craft Beer in der Cervejaria Bohème sitzt. Joana führt ihre Gäste gleich darauf ins Regionalmuseum, wo ein Modell mit den kompliziert aufgebauten Stellnetzen des historischen Thunfischfangs aufgebaut ist. „Heute sind die Schwärme nicht mehr in Küstennähe, sondern weiter draußen im Meer zu finden und werden vor allem von den Japanern herausgezogen, denen wir die Fangrechte verkauft haben“, so Joana.

Schlag Mittag sitzt die Gruppe im „3 Em Pipa“ bei einem Schmortopf mit Tintenfisch und Kartoffeln. „Knoblauch und Koriander sind die wichtigsten Zutaten solch traditioneller Gerichte“, erklärt Joana. Petisqueíra nennt sich das Lokal im Namenszusatz, weil es sich auf Petiscos als kleine Köstlichkeiten spezialisiert hat.

Nur ein paar Schritte weiter gibt es im Bistro 31 frischen regionalen Ziegenkäse zu einem Schluck Alentejo-Rotwein. Durch das monumentale Tor des Arco da Vila geht es in den historischen Stadtkern. Die von Mauern umschlossene Altstadt präsentiert sich als bildschönes Ensemble. Im Zentrum liegt der von duftenden Orangenbäumen umstandene Largo da Sé mit der Kathedrale und dem Bischofspalast. Im benachbarten ältesten Haus der Stadt ist das Restaurant Vila Adentro zu finden. Der Wirt serviert Karotten mit Knoblauch und Koriander zu den mit Kräutern einlegten Makrelen.

Joana rät, am Abflugtag morgens noch die jenseits der Ringstraße gelegene Markthalle zu besuchen, um sich mit kulinarischen Mitbringseln einzudecken. Auf ambitionierte Hobbyköche aber wartet mitten in der malerischen Altstadt noch eine weitere Adresse. In der Tertúlia Algarvia, einen Steinwurf von der Kathedrale Sé entfernt, kann man an Kochkursen für typische Algarve-Spezialitäten teilnehmen. Zu erlernen ist etwa die Zubereitung einer Cataplana, dem wohl typischsten Gericht Südportugals. Die Cataplana ist ein Eintopf aus Kartoffeln, Fisch, Muscheln und Meeresfrüchten. Und natürlich dürfen auch hier Knoblauch und Koriander nicht fehlen.

Nicht weit von der Tertúlia Algarvia und direkt hinter dem Altstadttor Arco da Porta Nova liegt die Anlegestelle der Fähren zu den vorgelagerten Inseln. Eine der Linien führt zur Ilha Deserta, auch Ilha da Barreta genannt. Vor allem in der Nebensaison kann man hier eine echte Robinsonade erleben. Kaum ein Mensch findet dann auf das Eiland, das merkwürdigerweise nach Schokolade und Curry duftet. Zwei Leuchttürme flankieren den Durchbruch zum offenen Meer an der südlichsten Stelle der Algarve.

Das einzige Inselrestaurant Estaminé serviert fangfrischen Fisch und Meeresfrüchte. Besitzerin Isabel Vicente weiß, was es mit dem Duft auf sich hat. Es sind bestimmte Dünenpflanzen, die die Luft regelrecht parfümieren. „Zusammen mit der jodhaltigen Salzluft gibt das eine einzigartige Mischung. Meine Tochter sagt immer: Mama, du riechst nach der Insel.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.02.2019