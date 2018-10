Noch schnell etwas Sonne tanken

Wenn in Deutschland der Herbst Einzug hält, die Tage kürzer werden und der Himmel sich in mehr als 50 Grautönen präsentiert, packt viele das Fernweh: Costa del Sol oder auch die Malediven sind perfekte Reiseziele, um der Tristesse zu entfliehen und das Vitamin D-Depot aufzufüllen.

Marbella lockt Sonnenhungrige mit Liebe und Meer. Privatstrand direkt vor der Tür, spanische Bars und Restaurant nur einen Steinwurf entfernt: Diesen Kontrast genießen die Gäste des Vier-Sterne-Hotels Amàre Beach Hotel Marbella im Süden Spaniens an der berühmten Costa del Sol. Noch bis Ende November pulsiert dieser Ort im Rhythmus der Urlauberherzen, ohne dabei von Massen beherrscht zu werden – getreu dem Namen des Resorts, der sich aus „Amor“ (Liebe) und „Mar“ (Meer) zusammensetzt. Im Amàre Club des „Adults-only”-Resorts sorgen DJs ab dem Nachmittag mit entspannten Klängen für eine lässige Atmosphäre. Abends genießen die Gäste auf der angesagten Dachterrasse des Hotels nicht nur den 360-Grad-Panoramablick über die Altstadt des Nobelortes, sondern auch die Pole Position für das perfekte Selfie mit Sonnenuntergangskulisse. Der Tag wird mit spanischen Tapas, mediterraner Küche und internationalen Cocktails in der Amàre Lounge oder mit exquisiten Speisen im Sterne-Restaurant Messina abgerundet. Informationen und Buchungen unter www.amarehotels.com.

Unter freiem Himmel baden? Barfuß im Sand spazieren gehen? Auf den Malediven ist das auch in der kalten Jahreszeit sonniger Alltag. Eine ganz besondere Auszeit bietet das neue Luxusresort Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi mit seinen Tented Jungle Villen im Herzen der Insel. Zu den großzügigen Glamping-Unterkünften gehören Open-Air-Bäder mit freistehenden Badewannen und Blick in die grüne Natur, eine Sala für gemeinsame Stunden im Freien sowie ein eigener Pool. Safari-Feeling mitten im Indischen Ozean.

Auch in den Strand- und Wasservillen inmitten des Shaviyani-Atolls genießen Urlauber die Nähe zur traumhaften Natur über und unter Wasser. In den Gewässern rund um das Resort tummeln sich Mantarochen, Karettschildkröten sowie Delfine, die regelmäßig in der 600 Hektar großen, kristallklaren Lagune zu sichten sind. Das neun Kilometer lange Hausriff ist direkt vom Strand aus zugänglich und eignet sich mit seinen Korallenriffen perfekt zum Schnorcheln und Tauchen, nicht nur für erfahrene Malediven-Urlauber, sondern auch für Familien. Info sunter www.fairmont-maldives.com. seg

